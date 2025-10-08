Pályázat
1 órája
Milliókat kapott négy hajdú-bihari település, indulhatnak a fejlesztések
Milliók érkeznek majd a településekhez. A Magyar Falu Program keretében jönnek fejlesztések.
A térség fejlődésének érdekében újabb fontos lépést tettek – számolt be róla a közösségi oldalán Antal Szabolcs, a Hajdú-Bihar vármegye 3-as számú választókerület elnöke. Mint írta a Magyar Falu Program keretében, „az Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések” elnevezésű pályázaton a választókerület 4 települése is sikeresen pályázott.
Mint kiderült,
- Álmosd 5 999 833 forintot,
- Bocskaikert 5 999 998 forintot,
- Újléta 12 809 474 forintot,
- Nyírmártonfalva 15 015 148 forintot
költhet majd el a közeljövőben fejlesztésekre.
