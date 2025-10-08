október 8., szerda

Pályázat

Milliókat kapott négy hajdú-bihari település, indulhatnak a fejlesztések

Milliók érkeznek majd a településekhez. A Magyar Falu Program keretében jönnek fejlesztések.

Haon.hu

A térség fejlődésének érdekében újabb fontos lépést tettek – számolt be róla a közösségi oldalán Antal Szabolcs, a Hajdú-Bihar vármegye 3-as számú választókerület elnöke. Mint írta a Magyar Falu Program keretében, „az Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések” elnevezésű pályázaton a választókerület 4 települése is sikeresen pályázott.

A Magyar Falu Program keretében kezdődhetnek fejlesztések
Forrás: Napló-archív

Mint kiderült, 

  • Álmosd 5 999 833 forintot,
  • Bocskaikert 5 999 998 forintot,
  • Újléta 12 809 474 forintot,
  • Nyírmártonfalva 15 015 148 forintot
    költhet majd el a közeljövőben fejlesztésekre. 

