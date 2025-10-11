Dől a pénz a hajdú-bihari településekre – itt a lista, ki mennyit kapott!

Óvodák korszerűsítése, temetők infrastrukturális fejlesztése, tanya- és falugondnoki gondnoki gépjárművek beszerzése – többek között ilyen jellegű beruházásokra lehet számítani Hajdú-Biharban a legújabb, a Magyar Falu Program keretében elbírált pályázatnak köszönhetően. Az „Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések” elnevezésű kiíráson összesen 34 vármegyei településnek ítéltek támogatást, több mint 257 millió forint összegben.

Több hajdú-bihari település is nyert támogatást a Magyar Falu Program keretében

Forrás: Napló-archív

Jelentős fejlesztések a Magyar Falu Programban

A kormány 2018-ban hirdette meg a Magyar Falu Programot azzal a céllal, hogy az ötezer fő alatti települések kisléptékű, de fontos fejlesztéseit finanszírozza tisztán hazai költségvetésből. A kiírások évről évre egyszerű eljárásrend alapján, előfinanszírozott formában történnek – talán épp ezért lett ilyen népszerű az önkormányzatok körében, hiszen a kistelepülések helyben fontos beruházási elképzeléseire és a korábban csupán álomnak hitt igényeire nyújt megoldást.

A Magyar Falu Program továbbra is sikertörténet, mintha ránk szabták volna, egyszerre jelent megbecsülést, lehetőséget és jövőt. Hajrá, bihari falvak!

– fogalmazott közösségimédia-bejegyzésében Vitányi István országgyűlési képviselő, akinek választókerületéből 19 település összesen 150 millió 649 ezer 707 forint támogatást nyert a Magyar Falu Program legfrissebb kiírásán.