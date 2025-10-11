2 órája
Dől a pénz a hajdú-bihari településekre – itt a lista, ki mennyit kapott!
Újabb beruházások várhatóak több hajdú-bihari településen. A Magyar Falu Programnak köszönhetően a vármegyébe mintegy 257 millió forint támogatás érkezett.
Óvodák korszerűsítése, temetők infrastrukturális fejlesztése, tanya- és falugondnoki gondnoki gépjárművek beszerzése – többek között ilyen jellegű beruházásokra lehet számítani Hajdú-Biharban a legújabb, a Magyar Falu Program keretében elbírált pályázatnak köszönhetően. Az „Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések” elnevezésű kiíráson összesen 34 vármegyei településnek ítéltek támogatást, több mint 257 millió forint összegben.
Jelentős fejlesztések a Magyar Falu Programban
A kormány 2018-ban hirdette meg a Magyar Falu Programot azzal a céllal, hogy az ötezer fő alatti települések kisléptékű, de fontos fejlesztéseit finanszírozza tisztán hazai költségvetésből. A kiírások évről évre egyszerű eljárásrend alapján, előfinanszírozott formában történnek – talán épp ezért lett ilyen népszerű az önkormányzatok körében, hiszen a kistelepülések helyben fontos beruházási elképzeléseire és a korábban csupán álomnak hitt igényeire nyújt megoldást.
A Magyar Falu Program továbbra is sikertörténet, mintha ránk szabták volna, egyszerre jelent megbecsülést, lehetőséget és jövőt. Hajrá, bihari falvak!
– fogalmazott közösségimédia-bejegyzésében Vitányi István országgyűlési képviselő, akinek választókerületéből 19 település összesen 150 millió 649 ezer 707 forint támogatást nyert a Magyar Falu Program legfrissebb kiírásán.
Önkormányzati épületek újítása, klíma és napelemek
Több hajdú-bihari település is kapott támogatást önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztésére: Antal Szabolcs, Hajdú-Bihar vármegye 3-as számú választókerületének elnöke és Hajdúsámson polgármestere például Facebookon osztotta meg az örömhírt, miszerint a térségéhez tartozó 4 sikeresen pályázó településből Nyírmártonfalva és Újléta is ebbe a kategóriába jutott támogatáshoz.
Milliókat kapott négy hajdú-bihari település, indulhatnak a fejlesztések
Persze voltak olyan települések, ahol az épületek korszerűsítése mellett több fejlesztés is megvalósítható a rendelkezésre álló keretösszegből – ilyen a helyzet például Monostorpályin, ahol a polgármesteri hivatal belső átalakítása és energetikai célú beruházása valósulhat meg több mint 23 millió forintból. A fenntarthatóság máshol is előtérbe kerül viszont:
A támogatásból a Községháza épületének belső felújítása valósul meg, valamint az energiahatékonyság növelése érdekében napelemrendszer és hűtő-fűtő klíma kerül beszerelésre. Ez a fejlesztés nemcsak az épület korszerűsítését szolgálja, hanem hozzájárul közösségünk hosszú távú fenntarthatóságához is
– osztotta meg közösségimédia-oldalán Bihardancsháza Község Önkormányzata a terveket.
Óvodák korszerűsítése, közterületek fejlesztése és a további várható munkálatok
Több kategóriában is pályáztak a települések a Magyar Falu Program legfrissebb kiírására – volt például, ahol az önkormányzatok a közterületek állapotának javítására és karbantartására koncentráltak elsősorban. Biharkeresztes polgármestere, Dani Béla Péter még október 7-én osztotta meg a jó hírt, miszerint a település közel 13 millió forintot nyert ilyen jellegű kommunális eszközök beszerzésére.
Persze a közterületek megfelelő kihasználása is hangsúlyos – Csökmőn a rendelkezésre álló összeget például egy egészségfejlesztésre is szolgáló beruházásra fordítják:
A Magyar Falu Program keretében sikeresen pályáztunk egy kondiparkra, amely a „Porongon” fog megvalósulni
– írta Nagy Tibor, a település polgármestere.
A pályázaton nyert települések teljes listája már megjelent, összesen 34 vármegyei szerepel az érintettek között, a teljes támogatási összeg pedig 257 millió forintra tehető.
Ezek a hajdú-bihari települések nyertek támogatást:
- Álmosd Község Önkormányzata, Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése, 5 999 833 forint
- Bakonszeg Községi Önkormányzat, Kommunális eszközök beszerzése, 6 412 056 forint
- Báránd Községi Önkormányzat, Eszközbeszerzés, 5 994 325 forint
- Berekböszörmény Község Önkormányzata, Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése, 5 149 928 forint
- Bihardancsháza Község Önkormányzata, Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése, 15 061 323 forint
- Biharkeresztes Város Önkormányzata, Kommunális eszközök beszerzése, 12 998 450 forint
- Biharnagybajom Községi Önkormányzat, Eszközbeszerzés, 4 722 707 forint
- Bocskaikert Községi Önkormányzat, Temetők kisléptékű infrastrukturális fejlesztése, 5 999 998 forint
- Csökmő Nagyközség Önkormányzata, Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése, 4 531 440 forint
- Darvas Község Önkormányzata, Temetők kisléptékű infrastrukturális fejlesztése, 1 813 007 forint
- Ebes Községi Önkormányzat, Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése, 5 999 975 forint
- Esztár Község Önkormányzata, Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése, 6 257 377 forint
- Folyás Község Önkormányzata, Kommunális eszközök beszerzése, 6 576 205 forint
- Földes Nagyközség Önkormányzata, Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése, 7 612 032 forint
- Furta Község Önkormányzata, Temetők kisléptékű infrastrukturális fejlesztése, 2 113 634 forint
- Hajdúszovát Község Önkormányzata, Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése, 5 999 992 forint
- Hortobágy Község Önkormányzata, Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése, 5 999 100 forint
- Konyár Község Önkormányzat, Kommunális eszközök beszerzése, 2 270 472 forint
- Körösszakál Községi Önkormányzat, Tanya- és falugondnoki gondnoki gépjármű beszerzése, 17 949 999 forint
- Magyarhomorog Községi Önkormányzat, Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése, 9 999 998 forint
- Monostorpályi Község Önkormányzata, Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése, 23 083 437 forint
- Nagyhegyes Község Önkormányzata, Eszközbeszerzés, 5 715 000 forint
- Nagykereki Községi Önkormányzat, Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése, 5 999 480 forint
- Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata, Eszközbeszerzés, 5 997 797 forint
- Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat, Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése, 15 015 148 forint
- Sáp Községi Önkormányzat, Óvoda épületének felújítása, korszerűsítése, óvodai férőhelybővítés, 12 065 000 forint
- Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata, Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése, 5 999 983 forint
- Szentpéterszeg Községi Önkormányzat, Kommunális eszközök beszerzése, 3 462 771 forint
- Szerep Községi Önkormányzat, Kommunális eszközök beszerzése, 6 098 390 forint
- Tetétlen Községi Önkormányzat, Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése, 5 999 995 forint
- Tiszacsege Város Önkormányzata, Eszközbeszerzés, 5 715 896 forint
- Tiszagyulaháza Község Önkormányzata, Kommunális eszközök beszerzése, 6 507 967 forint
- Told Község Önkormányzata, Eszközbeszerzés, 3 464 611 forint
- Újléta Község Önkormányzata, Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése, 12 809 474 forint
