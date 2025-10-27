Új játszótér épül Álmosdon – hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán Antal Szabolcs, Hajdúsámson polgármestere, a Hajdú-Bihar vármegye 3-as számú választókerületi elnöke. Az örömteli hírt Dr. Baranya Zsolt, Álmosd polgármesterének társaságában osztották meg. Mint kiderült, a település sikeresen pályázott, a Magyar Falu program keretében nyertek támogatást közösségi játszótér kialakítására.

Újabb vármegyei siker a Magyar Falu Programban! – közösségi játszótérnek örülhetnek a lakók!

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Videón a bejelentés:

