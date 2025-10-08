október 8., szerda

Koppány névnap

11°
+16
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Magyar Falu Program

1 órája

Hatalmas összegű támogatást nyert Hajdú-Bihar

Címkék#Magyar Falu Program#támogatás#Hajdú-Bihar

Újabb beruházások várhatóak több hajdú-bihari településen. A Magyar Falu Programnak köszönhetően újabb támogatást nyertek a vármegyében.

Haon.hu

Újabb nagyszerű hír: a választókerülete 19 települése összesen 150 649 707 forint támogatást nyert a Magyar Falu Program legfrissebb, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések nevet viselő kiírásában – számolt róla be közösségi oldalán Vitányi István.

A Magyar Falu Programnak köszönhetően újabb támogatást nyertek a vármegyében
A Magyar Falu Programnak köszönhetően újabb támogatást nyertek a vármegyében
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Mint írja, a Magyar Falu Program továbbra is sikertörténet, mintha rájuk szabták volna, egyszerre jelent megbecsülést, lehetőséget és jövőt. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Magyar Falu Program támogatása tartalmazza:

  • 1 darab óvoda épületének felújítása, korszerűsítése, óvodai férőhelybővítése
  • 5 darab önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan fejlesztése
  • 2 darab temetők kisléptékű infrastrukturális fejlesztése
  • 3 darab eszközbeszerzés
  • 2 darab óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése
  • 4 darab kommunális eszközök beszerzése
  • 2 darab tanya- és falugondnoki gépjármű beszerzése

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu