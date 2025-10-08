Hatalmas összegű támogatást nyert Hajdú-Bihar

Újabb nagyszerű hír: a választókerülete 19 települése összesen 150 649 707 forint támogatást nyert a Magyar Falu Program legfrissebb, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések nevet viselő kiírásában – számolt róla be közösségi oldalán Vitányi István.

A Magyar Falu Programnak köszönhetően újabb támogatást nyertek a vármegyében

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Mint írja, a Magyar Falu Program továbbra is sikertörténet, mintha rájuk szabták volna, egyszerre jelent megbecsülést, lehetőséget és jövőt.

Magyar Falu Program támogatása tartalmazza:

1 darab óvoda épületének felújítása, korszerűsítése, óvodai férőhelybővítése

5 darab önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan fejlesztése

2 darab temetők kisléptékű infrastrukturális fejlesztése

3 darab eszközbeszerzés

2 darab óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése

4 darab kommunális eszközök beszerzése

2 darab tanya- és falugondnoki gépjármű beszerzése

