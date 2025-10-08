1 órája
Hatalmas összegű támogatást nyert Hajdú-Bihar
Újabb beruházások várhatóak több hajdú-bihari településen. A Magyar Falu Programnak köszönhetően újabb támogatást nyertek a vármegyében.
Újabb nagyszerű hír: a választókerülete 19 települése összesen 150 649 707 forint támogatást nyert a Magyar Falu Program legfrissebb, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések nevet viselő kiírásában – számolt róla be közösségi oldalán Vitányi István.
Mint írja, a Magyar Falu Program továbbra is sikertörténet, mintha rájuk szabták volna, egyszerre jelent megbecsülést, lehetőséget és jövőt.
Magyar Falu Program támogatása tartalmazza:
- 1 darab óvoda épületének felújítása, korszerűsítése, óvodai férőhelybővítése
- 5 darab önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan fejlesztése
- 2 darab temetők kisléptékű infrastrukturális fejlesztése
- 3 darab eszközbeszerzés
- 2 darab óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése
- 4 darab kommunális eszközök beszerzése
- 2 darab tanya- és falugondnoki gépjármű beszerzése
