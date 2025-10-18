Újra járvány jelenhet meg Hajdú-Biharban, kötelező a védekezés!

Az őszi időszak fokozott madárinfluenza-járvány kockázata miatt dr. Nemes Imre országos főállatorvos október 10-től megelőző intézkedéseket rendelt el a magas kockázatúnak azonosított vármegyékben. A kereskedelmi célból tartott baromfi-állományokat kötelező zártan tartani, míg az egyéb gazdaságokban a zárt helyen történő etetést és itatást kell biztosítani - írta pénteki közleményében a Nébih.

A madárinfluenza fokozódó veszélye miatt óvintézkedéseket kötelezőek bevezetni a gazdák Hajdú-Biharban

Forrás: illusztráció/MW-archív

Közleményükben hangsúlyozzák, az országos főállatorvos határozata a magas kockázatú vármegyékben érvényes: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg.

Kiemelték, a kereskedelmi célból tartott baromfik esetében a kötelező zártan tartást, míg az egyéb célú baromfit tartó gazdaságok (például háztáji állományok) esetében a baromfik zárt helyen történő etetését és itatását írta elő dr. Nemes Imre.

A Nébih által kiadott hatósági eljárásrend alapján országszerte érvényes előírás, hogy a 2025. október 1. és 2026. április 30. között tömésre kihelyezett víziszárnyas állományokból a letelepítést követő 4. napon tamponvizsgálatot kell végezni. A preventív vizsgálat hozzájárul az esetleges madárinfluenza fertőződés korai felismeréséhez.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Legutóbb áprilisban jelent meg a madárinfluenza a vármegyében, akkor Komádiban kellett egy védőkörzetet létrehozni. Bővebben itt írtunk erről: