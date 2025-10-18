október 18., szombat

Járvány

45 perce

Újra járvány jelenhet meg Hajdú-Biharban, kötelező a védekezés!

Címkék#védekezés#madárinfluenza#Hajdú-Bihar

Fontos információkat közölt a hatóság. Ismét felütheti a fejét a madárinfluenza Hajdú-Biharban.

Haon.hu

Az őszi időszak fokozott madárinfluenza-járvány kockázata miatt dr. Nemes Imre országos főállatorvos október 10-től megelőző intézkedéseket rendelt el a magas kockázatúnak azonosított vármegyékben. A kereskedelmi célból tartott baromfi-állományokat kötelező zártan tartani, míg az egyéb gazdaságokban a zárt helyen történő etetést és itatást kell biztosítani - írta pénteki közleményében a Nébih.

MMKA3105
A madárinfluenza fokozódó veszélye miatt óvintézkedéseket kötelezőek bevezetni a gazdák Hajdú-Biharban
Forrás: illusztráció/MW-archív

Közleményükben hangsúlyozzák, az országos főállatorvos határozata a magas kockázatú vármegyékben érvényes: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg. 

Kiemelték, a kereskedelmi célból tartott baromfik esetében a kötelező zártan tartást, míg az egyéb célú baromfit tartó gazdaságok (például háztáji állományok) esetében a baromfik zárt helyen történő etetését és itatását írta elő dr. Nemes Imre.

A Nébih által kiadott hatósági eljárásrend alapján országszerte érvényes előírás, hogy a 2025. október 1. és 2026. április 30. között tömésre kihelyezett víziszárnyas állományokból a letelepítést követő 4. napon tamponvizsgálatot kell végezni. A preventív vizsgálat hozzájárul az esetleges madárinfluenza fertőződés korai felismeréséhez.

Legutóbb áprilisban jelent meg a madárinfluenza a vármegyében, akkor Komádiban kellett egy védőkörzetet létrehozni. Bővebben itt írtunk erről:

