Közlekedésfejlesztés

2 órája

Újabb lépés a Hajdú-Bihart is érintő sztráda megvalósítására

A napokban egyeztetés zajlott a nyomvonalról. Az M47-es Berettyóújfalutól indulva tenné gyorsabbá a közlekedést.

Haon.hu

Folytatódik az M47-es sztráda tervezése. Lázár János építési és közlekedési miniszter az egyik kiemelt programjának nevezte, hogy ne csak Budapest felé vigyenek autópályák, hanem Magyarország keleti részén egy észak–déli folyosót nyissanak Debrecen–Békéscsaba–Szeged között – írta a Világgazdaság.

M47
Folytatódik az M47-es sztráda tervezése
Fotó: Illusztráció: MW-archív

A 47-es számú főút Berettyóújfalu–Körösladány közötti szakaszának 2-szer 2 sávra bővítésének előkészítése kapcsán a napokban Szeghalmon zajlott egyeztetés a nyomvonalat érintő gazdákkal. A megbeszélésen minden érintett megoszthatta észrevételeit a tanulmánytervről – írta Facebook-oldalán Kónya István. Ahogyan azt a Békés vármegyei tanácsnok is leszögezte, a fejlesztés célja, hogy a szakasz kétszer két sávos, emelt sebességű, helyenként 110 kilométer per órás haladásra alkalmas főúttá váljon. Az egyeztetéseket a következő időszakban is folytatják a 47-es út négysávosítása kapcsán.

Az M47-es a második szakaszban éri el Berettyóújfalut

Egy évvel ezelőtt Lázár János építési és közlekedési miniszter újabb útépítést jelentett be: az M47-es négysávosítását. Arról is egyezség született, hogy amikor ezt megkezdik, valamikor 2026–2027-ben, akkor először Békéscsaba–Szeghalom között indul a bővítés, majd a második etapban Szeghalom és Berettyóújfalu között.

További részletek a Világgazdaság cikkében olvashatók.

Az M47-es gyorsforgalmi Berettyóújfalu közelében ágazna ki az M4-es autópályából, és Békéscsaba érintésével az M43-as autópályáig futna. Ez az út lényegében a 47-es főút tehermentesítését szolgálná, amely Magyarország leghosszabb kétszámjegyű útvonala. 

A Berettyóújfalut érintő sztrádafejlesztésről korábban itt írtunk:

