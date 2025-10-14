1 órája
Hihetetlen nyeremény! Így tettek szert busás vagyonra Hajdú-Biharban – fotóval!
Valamit nagyon tudnak vagy egyszerűen csak mázlisták. Az egyik debreceni és derecskei lottózó is örömteli hírről számolt be – ennyit kaszáltak a nyertesek!
Nagy örömmel jöhetett ki a Derecskei Sarok Lottózóból az a szerencsés, aki néhány meccsel a tét sokszorosát nyerte. 2000 forintot kockáztatott, s végül 419 ezer 580 forinttal lett gazdagabb! De ez nem minden...
Mivel a Slavia Praha–Austria Wien barátságos meccset törölték, így az odds itt 1-es volt, ugyanakkor lehet, hogy ez volt a sportfogadó szerencséje. Az U19-es norvég–koszovói mérkőzés 4–0-s eredménnyel ért véget, míg a Líbia–Töld-foki szigetek vb-selejtezős összecsapás 3–3-mal ért véget – az utolsó gól a 82. percben esett, ekkor már nagy lehetett az öröm a szelvény tulajdonosánál.
Ők is szép nyereményekkel távoztak a lottózókból
A Derecskei Sarok Lottózó múlt hétvégén más örömteli hírről is beszámolt: valaki 5000-ből 94.390 forintot nyert – a szerencsés minden esetben a gólszámra fogadott. A Debrecen-Józsán található Margó Lottózó pedig egy olyan szelvényt osztott meg a közösségi oldalán, hogy az illetőnek megérte kockáztatni, hiszen 1000-ből 266 ezer forintra tett szert. Egy Tippmix-játékos pedig 4000 forintos téttel nyert 69.330 forintot.
Ugyanakkor a fogadás során kiemelt fontosságú a felelős és tudatos hozzáállás, hogy elkerülhető legyen a függőség kialakulása!
