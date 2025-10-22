október 22., szerda

Előd névnap

+11
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

58 perce

Lomgyűjtő zsákokat osztottak Debrecenben

Címkék#debrecen#lombgyűjtő zsák#ősz#zsák

Haon.hu

Ma a Lilla Téri Általános Iskolában is megtartották a lombgyűjtő zsákosztást – számolt be róla közösségi oldalán kedden Barcsa Lajos. Mint írja, városszerte összesen több mint 500 ezer zsákot adtak át a lakosságnak.

Lomgyűjtő zsákokat osztottak Debrecenben
Forrás: Facebook / Barcsa Lajos

Köszönik mindenkinek az együttműködést és a segítséget abban, hogy közösen tesznek a rendezett kertekért és közterületekért Debrecenben! 

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu