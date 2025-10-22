Ma a Lilla Téri Általános Iskolában is megtartották a lombgyűjtő zsákosztást – számolt be róla közösségi oldalán kedden Barcsa Lajos. Mint írja, városszerte összesen több mint 500 ezer zsákot adtak át a lakosságnak.

Lomgyűjtő zsákokat osztottak Debrecenben

Forrás: Facebook / Barcsa Lajos

Köszönik mindenkinek az együttműködést és a segítséget abban, hogy közösen tesznek a rendezett kertekért és közterületekért Debrecenben!

