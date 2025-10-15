október 15., szerda

Teréz névnap

15°
+13
+3
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Aki lemarad, kimarad!

2 órája

Figyelem, már ingyen osztja az önkormányzat, ne maradjon le róla! Itt a teljes lista!

Címkék#debrecen#lombgyűjtő zsák#ősz#Széles Diána

Nemcsak környezettudatos, nagyon hatékony megoldás is. Idén is ingyenesen biztosít lombgyűjtő zsákokat az önkormányzat Debrecenben.

Haon.hu

A korábbi évekhez hasonlóan Debrecen önkormányzata idén is az egyéni önkormányzati képviselők közreműködésével biztosít ingyenesen lombgyűjtő zsákokat a debreceni lakosok részére - hívta fel rá a figyelmet közleményében a debreceni önkormányzat. A nagyszabású akció október 13-án hétfőn vette kezdetét és várhatóan október 21-ig tart majd. Minden körzetben másként alakulnak az időpontok, hogy hol és mikor találkozhatnak a önkormányzati képviselőikkel a lakók, azt a lenti listánkban egyszerűen ellenőrizheti.

Elindult az ingyenes lombgyűjtő zsákok osztása Debrecenben
Elindult az ingyenes lombgyűjtő zsákok osztása Debrecenben
Forrás: Facebook / Széles Diána

A zsákok osztásának egyik első helyszíne idén a Nagysándor-telep volt, ahol Széles Diána, a városrész önkormányzati képviselője adta át a zsákokat az igénylőknek. Amint azt a képviselő a helyszínen elmondta, több mint tíz évvel ezelőtt a debreceni közgyűlés Fidesz-KDNP frakciójának kezdeményezésére indult a debreceniek részére ingyenesen biztosított lombgyűjtő zsákok osztása. 

Mindez annak érdekében történt, hogy az őszi lombhullás időszakában a város a lakosokkal együtt tegye szebbé és tisztábbá környezetünket a közterületeken

- fogalmazott Széles Diána, majd kiemelte: ehhez a közösségi városszépítő kezdeményezéshez hasonló a tavaszi-koranyári időszakban az egynyári virágok szintén ingyenes osztása. Mindkét akció igen népszerű a debreceniek körében – a polgárok számítanak, készülnek rájuk.

Idén összességében több mint 525 ezer lombgyűjtő zsák juthat el a debreceniekhez ingyenesen, de ezen felül az AKSD Kft.-nél vásárolni is lehet ilyen zsákokat. A szabályosan kihelyezett lombgyűjtő zsákokat az AKSD Kft. szállítja el.

Fontos: Debrecen mind a 23 egyéni önkormányzati képviselői körzetében előre meghirdetett időpontokban és helyszíneken – a tervek szerint legkésőbb október 21-ig – zajlanak a zsákosztások. Egyes időpontok és helyszínek az időjárási és egyéb körülmények függvényében változhatnak, ezért érdemes figyelni nemcsak a körzeti képviselők, hanem az önkormányzat oldalát is.

A lombgyűjtő zsákok osztásának helyszínei és időpontjai:

1. körzet - Becsky István
október 13. (hétfő), 16:00 órától – Debrecen, Acsádi út 40.

2. körzet – Papp Viktor
október 14. (kedd), 16:00 órától – Mesekert Óvoda - Debrecen, Körtefa utca 3.

3. körzet – Szilágyi Edina
október 15. (szerda), 15:30 órától – DEMKI Csapókerti Közösségi Ház – Debrecen, Süveg utca 3.

4. körzet – Dr. Nagy Sándor
október 13. (hétfő), 17:00 órától – Debreceni Benedek Elek Általános Iskola – Debrecen, Bocskai tér 1.

5. körzet – Hetei József
október 17. (péntek), 17:00 órától – Debreceni Benedek Elek Általános Iskola – Debrecen, Bocskai tér 1.

6. körzet – Dankuné Nagy Gyöngyi
október 14. (kedd), 17:00 – 18:00 óra között – Karácsony Sándor Általános Iskola –  Debrecen, Komáromi Csipkés György tér 9.
október 15. (szerda), 16:00 –16:30 óra között – Kondoroskert - Debrecen, Kéknyelű utca 57. szám előtt
október 15. (szerda), 17:00 – 17:30 óra között – Bayk András kert – Debrecen, Kondoroskert utca 33. szám előtt
október 15. (szerda), 18:30 – 19:00 óra között – Nagycsere, Református Egyház udvara
október 16. (csütörtök), 16:30 – 17:30 óra – DEMKI Homokkerti Közösségi Ház udvara – Debrecen, Szabó Kálmán utca 68.

7. körzet – Kovács István
október 14. (kedd), 17:00 órától – Karácsony Sándor Általános Iskola – Debrecen, Komáromi Csipkés György tér 9.
október 16. (csütörtök), 17:00 órától – Debrecen, Nagybánya utca 4. (Dohánybolt udvara)
október 17. (péntek), Haláp – A lakosok helyben értesülnek az átvétel módjáról.
8. körzet – Vadon Balázs
október 13. (hétfő), 17:30 órától – Bánk – Cívis Szociális Étkeztetési Központ – Fácán-Petúr utca sarkán lévő épület
október 16. (csütörtök), 17:30 órától – Szávay Gyula Utcai Idősek Otthona – Debrecen, Szávay Gyula utca 57/F.

9. körzet – Komolay Szabolcs
október 18. (szombat), 16:30 órától – Cseresznye utcai templomnál
október 19. (vasárnap), 10:00 órától – Serli kanyarnál, az Aranygól presszó udvarában

10. körzet – Piros Zoltán
október 13. (hétfő), 16:30 órától – Áchim András Utcai Óvoda Tégláskerti telephelye – Debrecen, Halász utca 4.
október 14. (kedd), 16:30 órától – Epreskerti Általános Iskola – Debrecen, Epreskert utca 80.
október 15. (szerda), 16:30 órától – Közép Utcai Óvoda – Debrecen, Közép utca 2.
október 20. (hétfő), 16:30 órától – Ispotály Utcai Óvoda – Debrecen, Ispotály utca 12.
október 21. (kedd), 16:30 órától – Debrecen-Szepes, magánlakás udvara – Debrecen, Sárga dűlő 29.

11. körzet – Orosz Aurélia
október 14. (kedd), 15:00 órától – Szoboszlói Úti Általános Iskola – Debrecen, Szoboszlói út 3.

12. körzet – Sánta János
október 13. (hétfő), 17:00 – 19:00 óra között – Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézmény – Debrecen, Margit tér 19.

13. körzet – Varga András
október 15. (szerda), 17:00 órától – Vörösmarty Általános Iskola – Debrecen, Angyalföld tér 4.

14. körzet – Dr. Széles Diána
október 14. (kedd), 14:00 - 18:00 óra között – DE KK DAEFI - Debrecen, Pósa utca 1. (bejárat a Császár Péter utca felől)

15. körzet – Dr. Barcsa Lajos
október 16. (csütörtök), 17:00 órától – Vénkerti Általános Iskola – Debrecen, Sinai Miklós utca 6.
október 21. (kedd), 17:00 órától – Lilla Téri Általános Iskola – Debrecen, Vág utca 9.

16. körzet – Dr. Papp Csaba
október 20. (hétfő), 17:00 órától – Arany János Óvoda – Debrecen, Arany János tér 3.

17. körzet – Bognár István
október 16. (csütörtök), 16:00 – 17:00 óra között – Táncsics Mihály Utcai Óvoda – Debrecen, Táncsics Mihály utca 5.
október 17. (péntek), 16:00 –17:00 óra között – Debreceni Hatvani István Általános Iskola – Debrecen, Kardos Albert utca 24.

18. körzet – Juráskó Róbert
október 13. (hétfő), 16:30 –17:30 óra között – Alsó-Józsa, Dalmi Ház – Debrecen, Nagyszentgyörgy utca 77.
október 13. (hétfő), 18:00 – 19:00 óra között – Józsapark, piactér – Debrecen, Szentgyörgyfalvi utca 9.
október 14. (kedd), 16:30 – 17:30 óra között – Pallag, Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Technikuma, Gimnáziuma és Kollégiuma (a kollégium udvarán), Mezőgazdász utca 1.
október 16. (csütörtök), 16:00-17:00 óra között – Debreceni Hatvani István Általános Iskola – Debrecen, Kardos Albert utca 24.
október 16. (csütörtök), 17:30 –18:30 óra között – Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium hátsó udvarán – Debrecen, Lóverseny utca 3.

19. körzet – Barcza Dániel
október 20. (hétfő), 15:00 – 17:00 óra között – Faragó utcai Óvoda – Debrecen, Faragó utca 20.
október 21. (kedd), 15:00 – 17:00 óra között – Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum – Debrecen, Thomas Mann utca 16.

20. körzet – Korbeák György
október 13. (hétfő), 17:00 órától – DEMKI Újkerti Közösségi ház – Debrecen, Jerikó utca 17-19.

21. körzet – Katona Erzsébet
október 13. (hétfő), 15:00 – 16:00 óra között – Nagymacsi Közösségi ház – Debrecen-Nagymacs, Kastélykert utca 39.
október 13. (hétfő), 16:30 – 17:00 óra között – Kismacsi Közösségiház – Debrecen, Napraforgó utca 16.
október 14. (kedd), 15:00 –16:00 óra között – Ondódi Közösségiház – Debrecen, Kalász utca 1.
október 16. (csütörtök), 16:00 –17:00 óra között –  Liget Óvoda – Debrecen, Tessedik Sámuel utca 218.
22. körzet – Szűcs Sándor
október 15. (szerda), 17:00 –18:00 óra között – Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium – Debrecen, Békessy Béla utca 12.
23. körzet – Balázs Ákos
október 13. (hétfő), 18:00 órától – Józsapark, piactér - Debrecen, Szentgyörgyfalvi utca 9.

Fotókon az ingyenes lombgyűjtő zsákok osztása:

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu