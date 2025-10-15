Figyelem, már ingyen osztja az önkormányzat, ne maradjon le róla! Itt a teljes lista!

A korábbi évekhez hasonlóan Debrecen önkormányzata idén is az egyéni önkormányzati képviselők közreműködésével biztosít ingyenesen lombgyűjtő zsákokat a debreceni lakosok részére - hívta fel rá a figyelmet közleményében a debreceni önkormányzat. A nagyszabású akció október 13-án hétfőn vette kezdetét és várhatóan október 21-ig tart majd. Minden körzetben másként alakulnak az időpontok, hogy hol és mikor találkozhatnak a önkormányzati képviselőikkel a lakók, azt a lenti listánkban egyszerűen ellenőrizheti.

Elindult az ingyenes lombgyűjtő zsákok osztása Debrecenben

Forrás: Facebook / Széles Diána

A zsákok osztásának egyik első helyszíne idén a Nagysándor-telep volt, ahol Széles Diána, a városrész önkormányzati képviselője adta át a zsákokat az igénylőknek. Amint azt a képviselő a helyszínen elmondta, több mint tíz évvel ezelőtt a debreceni közgyűlés Fidesz-KDNP frakciójának kezdeményezésére indult a debreceniek részére ingyenesen biztosított lombgyűjtő zsákok osztása.

Mindez annak érdekében történt, hogy az őszi lombhullás időszakában a város a lakosokkal együtt tegye szebbé és tisztábbá környezetünket a közterületeken

- fogalmazott Széles Diána, majd kiemelte: ehhez a közösségi városszépítő kezdeményezéshez hasonló a tavaszi-koranyári időszakban az egynyári virágok szintén ingyenes osztása. Mindkét akció igen népszerű a debreceniek körében – a polgárok számítanak, készülnek rájuk.

Idén összességében több mint 525 ezer lombgyűjtő zsák juthat el a debreceniekhez ingyenesen, de ezen felül az AKSD Kft.-nél vásárolni is lehet ilyen zsákokat. A szabályosan kihelyezett lombgyűjtő zsákokat az AKSD Kft. szállítja el.

Fontos: Debrecen mind a 23 egyéni önkormányzati képviselői körzetében előre meghirdetett időpontokban és helyszíneken – a tervek szerint legkésőbb október 21-ig – zajlanak a zsákosztások. Egyes időpontok és helyszínek az időjárási és egyéb körülmények függvényében változhatnak, ezért érdemes figyelni nemcsak a körzeti képviselők, hanem az önkormányzat oldalát is.

A lombgyűjtő zsákok osztásának helyszínei és időpontjai: 1. körzet - Becsky István

október 13. (hétfő), 16:00 órától – Debrecen, Acsádi út 40. 2. körzet – Papp Viktor

október 14. (kedd), 16:00 órától – Mesekert Óvoda - Debrecen, Körtefa utca 3. 3. körzet – Szilágyi Edina

október 15. (szerda), 15:30 órától – DEMKI Csapókerti Közösségi Ház – Debrecen, Süveg utca 3. 4. körzet – Dr. Nagy Sándor

október 13. (hétfő), 17:00 órától – Debreceni Benedek Elek Általános Iskola – Debrecen, Bocskai tér 1. 5. körzet – Hetei József

október 17. (péntek), 17:00 órától – Debreceni Benedek Elek Általános Iskola – Debrecen, Bocskai tér 1. 6. körzet – Dankuné Nagy Gyöngyi

október 14. (kedd), 17:00 – 18:00 óra között – Karácsony Sándor Általános Iskola – Debrecen, Komáromi Csipkés György tér 9.

október 15. (szerda), 16:00 –16:30 óra között – Kondoroskert - Debrecen, Kéknyelű utca 57. szám előtt

október 15. (szerda), 17:00 – 17:30 óra között – Bayk András kert – Debrecen, Kondoroskert utca 33. szám előtt

október 15. (szerda), 18:30 – 19:00 óra között – Nagycsere, Református Egyház udvara

október 16. (csütörtök), 16:30 – 17:30 óra – DEMKI Homokkerti Közösségi Ház udvara – Debrecen, Szabó Kálmán utca 68. 7. körzet – Kovács István

október 14. (kedd), 17:00 órától – Karácsony Sándor Általános Iskola – Debrecen, Komáromi Csipkés György tér 9.

október 16. (csütörtök), 17:00 órától – Debrecen, Nagybánya utca 4. (Dohánybolt udvara)

október 17. (péntek), Haláp – A lakosok helyben értesülnek az átvétel módjáról.

8. körzet – Vadon Balázs

október 13. (hétfő), 17:30 órától – Bánk – Cívis Szociális Étkeztetési Központ – Fácán-Petúr utca sarkán lévő épület

október 16. (csütörtök), 17:30 órától – Szávay Gyula Utcai Idősek Otthona – Debrecen, Szávay Gyula utca 57/F. 9. körzet – Komolay Szabolcs

október 18. (szombat), 16:30 órától – Cseresznye utcai templomnál

október 19. (vasárnap), 10:00 órától – Serli kanyarnál, az Aranygól presszó udvarában 10. körzet – Piros Zoltán

október 13. (hétfő), 16:30 órától – Áchim András Utcai Óvoda Tégláskerti telephelye – Debrecen, Halász utca 4.

október 14. (kedd), 16:30 órától – Epreskerti Általános Iskola – Debrecen, Epreskert utca 80.

október 15. (szerda), 16:30 órától – Közép Utcai Óvoda – Debrecen, Közép utca 2.

október 20. (hétfő), 16:30 órától – Ispotály Utcai Óvoda – Debrecen, Ispotály utca 12.

október 21. (kedd), 16:30 órától – Debrecen-Szepes, magánlakás udvara – Debrecen, Sárga dűlő 29. 11. körzet – Orosz Aurélia

október 14. (kedd), 15:00 órától – Szoboszlói Úti Általános Iskola – Debrecen, Szoboszlói út 3. 12. körzet – Sánta János

október 13. (hétfő), 17:00 – 19:00 óra között – Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézmény – Debrecen, Margit tér 19. 13. körzet – Varga András

október 15. (szerda), 17:00 órától – Vörösmarty Általános Iskola – Debrecen, Angyalföld tér 4. 14. körzet – Dr. Széles Diána

október 14. (kedd), 14:00 - 18:00 óra között – DE KK DAEFI - Debrecen, Pósa utca 1. (bejárat a Császár Péter utca felől) 15. körzet – Dr. Barcsa Lajos

október 16. (csütörtök), 17:00 órától – Vénkerti Általános Iskola – Debrecen, Sinai Miklós utca 6.

október 21. (kedd), 17:00 órától – Lilla Téri Általános Iskola – Debrecen, Vág utca 9. 16. körzet – Dr. Papp Csaba

október 20. (hétfő), 17:00 órától – Arany János Óvoda – Debrecen, Arany János tér 3. 17. körzet – Bognár István

október 16. (csütörtök), 16:00 – 17:00 óra között – Táncsics Mihály Utcai Óvoda – Debrecen, Táncsics Mihály utca 5.

október 17. (péntek), 16:00 –17:00 óra között – Debreceni Hatvani István Általános Iskola – Debrecen, Kardos Albert utca 24. 18. körzet – Juráskó Róbert

október 13. (hétfő), 16:30 –17:30 óra között – Alsó-Józsa, Dalmi Ház – Debrecen, Nagyszentgyörgy utca 77.

október 13. (hétfő), 18:00 – 19:00 óra között – Józsapark, piactér – Debrecen, Szentgyörgyfalvi utca 9.

október 14. (kedd), 16:30 – 17:30 óra között – Pallag, Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Technikuma, Gimnáziuma és Kollégiuma (a kollégium udvarán), Mezőgazdász utca 1.

október 16. (csütörtök), 16:00-17:00 óra között – Debreceni Hatvani István Általános Iskola – Debrecen, Kardos Albert utca 24.

október 16. (csütörtök), 17:30 –18:30 óra között – Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium hátsó udvarán – Debrecen, Lóverseny utca 3. 19. körzet – Barcza Dániel

október 20. (hétfő), 15:00 – 17:00 óra között – Faragó utcai Óvoda – Debrecen, Faragó utca 20.

október 21. (kedd), 15:00 – 17:00 óra között – Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum – Debrecen, Thomas Mann utca 16. 20. körzet – Korbeák György

október 13. (hétfő), 17:00 órától – DEMKI Újkerti Közösségi ház – Debrecen, Jerikó utca 17-19. 21. körzet – Katona Erzsébet

október 13. (hétfő), 15:00 – 16:00 óra között – Nagymacsi Közösségi ház – Debrecen-Nagymacs, Kastélykert utca 39.

október 13. (hétfő), 16:30 – 17:00 óra között – Kismacsi Közösségiház – Debrecen, Napraforgó utca 16.

október 14. (kedd), 15:00 –16:00 óra között – Ondódi Közösségiház – Debrecen, Kalász utca 1.

október 16. (csütörtök), 16:00 –17:00 óra között – Liget Óvoda – Debrecen, Tessedik Sámuel utca 218.

22. körzet – Szűcs Sándor

október 15. (szerda), 17:00 –18:00 óra között – Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium – Debrecen, Békessy Béla utca 12.

23. körzet – Balázs Ákos

október 13. (hétfő), 18:00 órától – Józsapark, piactér - Debrecen, Szentgyörgyfalvi utca 9.

Fotókon az ingyenes lombgyűjtő zsákok osztása:

