Figyelem, már ingyen osztja az önkormányzat, ne maradjon le róla! Itt a teljes lista!
Nemcsak környezettudatos, nagyon hatékony megoldás is. Idén is ingyenesen biztosít lombgyűjtő zsákokat az önkormányzat Debrecenben.
A korábbi évekhez hasonlóan Debrecen önkormányzata idén is az egyéni önkormányzati képviselők közreműködésével biztosít ingyenesen lombgyűjtő zsákokat a debreceni lakosok részére - hívta fel rá a figyelmet közleményében a debreceni önkormányzat. A nagyszabású akció október 13-án hétfőn vette kezdetét és várhatóan október 21-ig tart majd. Minden körzetben másként alakulnak az időpontok, hogy hol és mikor találkozhatnak a önkormányzati képviselőikkel a lakók, azt a lenti listánkban egyszerűen ellenőrizheti.
A zsákok osztásának egyik első helyszíne idén a Nagysándor-telep volt, ahol Széles Diána, a városrész önkormányzati képviselője adta át a zsákokat az igénylőknek. Amint azt a képviselő a helyszínen elmondta, több mint tíz évvel ezelőtt a debreceni közgyűlés Fidesz-KDNP frakciójának kezdeményezésére indult a debreceniek részére ingyenesen biztosított lombgyűjtő zsákok osztása.
Mindez annak érdekében történt, hogy az őszi lombhullás időszakában a város a lakosokkal együtt tegye szebbé és tisztábbá környezetünket a közterületeken
- fogalmazott Széles Diána, majd kiemelte: ehhez a közösségi városszépítő kezdeményezéshez hasonló a tavaszi-koranyári időszakban az egynyári virágok szintén ingyenes osztása. Mindkét akció igen népszerű a debreceniek körében – a polgárok számítanak, készülnek rájuk.
Idén összességében több mint 525 ezer lombgyűjtő zsák juthat el a debreceniekhez ingyenesen, de ezen felül az AKSD Kft.-nél vásárolni is lehet ilyen zsákokat. A szabályosan kihelyezett lombgyűjtő zsákokat az AKSD Kft. szállítja el.
Fontos: Debrecen mind a 23 egyéni önkormányzati képviselői körzetében előre meghirdetett időpontokban és helyszíneken – a tervek szerint legkésőbb október 21-ig – zajlanak a zsákosztások. Egyes időpontok és helyszínek az időjárási és egyéb körülmények függvényében változhatnak, ezért érdemes figyelni nemcsak a körzeti képviselők, hanem az önkormányzat oldalát is.
A lombgyűjtő zsákok osztásának helyszínei és időpontjai:
1. körzet - Becsky István
október 13. (hétfő), 16:00 órától – Debrecen, Acsádi út 40.
2. körzet – Papp Viktor
október 14. (kedd), 16:00 órától – Mesekert Óvoda - Debrecen, Körtefa utca 3.
3. körzet – Szilágyi Edina
október 15. (szerda), 15:30 órától – DEMKI Csapókerti Közösségi Ház – Debrecen, Süveg utca 3.
4. körzet – Dr. Nagy Sándor
október 13. (hétfő), 17:00 órától – Debreceni Benedek Elek Általános Iskola – Debrecen, Bocskai tér 1.
5. körzet – Hetei József
október 17. (péntek), 17:00 órától – Debreceni Benedek Elek Általános Iskola – Debrecen, Bocskai tér 1.
6. körzet – Dankuné Nagy Gyöngyi
október 14. (kedd), 17:00 – 18:00 óra között – Karácsony Sándor Általános Iskola – Debrecen, Komáromi Csipkés György tér 9.
október 15. (szerda), 16:00 –16:30 óra között – Kondoroskert - Debrecen, Kéknyelű utca 57. szám előtt
október 15. (szerda), 17:00 – 17:30 óra között – Bayk András kert – Debrecen, Kondoroskert utca 33. szám előtt
október 15. (szerda), 18:30 – 19:00 óra között – Nagycsere, Református Egyház udvara
október 16. (csütörtök), 16:30 – 17:30 óra – DEMKI Homokkerti Közösségi Ház udvara – Debrecen, Szabó Kálmán utca 68.
7. körzet – Kovács István
október 14. (kedd), 17:00 órától – Karácsony Sándor Általános Iskola – Debrecen, Komáromi Csipkés György tér 9.
október 16. (csütörtök), 17:00 órától – Debrecen, Nagybánya utca 4. (Dohánybolt udvara)
október 17. (péntek), Haláp – A lakosok helyben értesülnek az átvétel módjáról.
8. körzet – Vadon Balázs
október 13. (hétfő), 17:30 órától – Bánk – Cívis Szociális Étkeztetési Központ – Fácán-Petúr utca sarkán lévő épület
október 16. (csütörtök), 17:30 órától – Szávay Gyula Utcai Idősek Otthona – Debrecen, Szávay Gyula utca 57/F.
9. körzet – Komolay Szabolcs
október 18. (szombat), 16:30 órától – Cseresznye utcai templomnál
október 19. (vasárnap), 10:00 órától – Serli kanyarnál, az Aranygól presszó udvarában
10. körzet – Piros Zoltán
október 13. (hétfő), 16:30 órától – Áchim András Utcai Óvoda Tégláskerti telephelye – Debrecen, Halász utca 4.
október 14. (kedd), 16:30 órától – Epreskerti Általános Iskola – Debrecen, Epreskert utca 80.
október 15. (szerda), 16:30 órától – Közép Utcai Óvoda – Debrecen, Közép utca 2.
október 20. (hétfő), 16:30 órától – Ispotály Utcai Óvoda – Debrecen, Ispotály utca 12.
október 21. (kedd), 16:30 órától – Debrecen-Szepes, magánlakás udvara – Debrecen, Sárga dűlő 29.
11. körzet – Orosz Aurélia
október 14. (kedd), 15:00 órától – Szoboszlói Úti Általános Iskola – Debrecen, Szoboszlói út 3.
12. körzet – Sánta János
október 13. (hétfő), 17:00 – 19:00 óra között – Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézmény – Debrecen, Margit tér 19.
13. körzet – Varga András
október 15. (szerda), 17:00 órától – Vörösmarty Általános Iskola – Debrecen, Angyalföld tér 4.
14. körzet – Dr. Széles Diána
október 14. (kedd), 14:00 - 18:00 óra között – DE KK DAEFI - Debrecen, Pósa utca 1. (bejárat a Császár Péter utca felől)
15. körzet – Dr. Barcsa Lajos
október 16. (csütörtök), 17:00 órától – Vénkerti Általános Iskola – Debrecen, Sinai Miklós utca 6.
október 21. (kedd), 17:00 órától – Lilla Téri Általános Iskola – Debrecen, Vág utca 9.
16. körzet – Dr. Papp Csaba
október 20. (hétfő), 17:00 órától – Arany János Óvoda – Debrecen, Arany János tér 3.
17. körzet – Bognár István
október 16. (csütörtök), 16:00 – 17:00 óra között – Táncsics Mihály Utcai Óvoda – Debrecen, Táncsics Mihály utca 5.
október 17. (péntek), 16:00 –17:00 óra között – Debreceni Hatvani István Általános Iskola – Debrecen, Kardos Albert utca 24.
18. körzet – Juráskó Róbert
október 13. (hétfő), 16:30 –17:30 óra között – Alsó-Józsa, Dalmi Ház – Debrecen, Nagyszentgyörgy utca 77.
október 13. (hétfő), 18:00 – 19:00 óra között – Józsapark, piactér – Debrecen, Szentgyörgyfalvi utca 9.
október 14. (kedd), 16:30 – 17:30 óra között – Pallag, Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Technikuma, Gimnáziuma és Kollégiuma (a kollégium udvarán), Mezőgazdász utca 1.
október 16. (csütörtök), 16:00-17:00 óra között – Debreceni Hatvani István Általános Iskola – Debrecen, Kardos Albert utca 24.
október 16. (csütörtök), 17:30 –18:30 óra között – Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium hátsó udvarán – Debrecen, Lóverseny utca 3.
19. körzet – Barcza Dániel
október 20. (hétfő), 15:00 – 17:00 óra között – Faragó utcai Óvoda – Debrecen, Faragó utca 20.
október 21. (kedd), 15:00 – 17:00 óra között – Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum – Debrecen, Thomas Mann utca 16.
20. körzet – Korbeák György
október 13. (hétfő), 17:00 órától – DEMKI Újkerti Közösségi ház – Debrecen, Jerikó utca 17-19.
21. körzet – Katona Erzsébet
október 13. (hétfő), 15:00 – 16:00 óra között – Nagymacsi Közösségi ház – Debrecen-Nagymacs, Kastélykert utca 39.
október 13. (hétfő), 16:30 – 17:00 óra között – Kismacsi Közösségiház – Debrecen, Napraforgó utca 16.
október 14. (kedd), 15:00 –16:00 óra között – Ondódi Közösségiház – Debrecen, Kalász utca 1.
október 16. (csütörtök), 16:00 –17:00 óra között – Liget Óvoda – Debrecen, Tessedik Sámuel utca 218.
22. körzet – Szűcs Sándor
október 15. (szerda), 17:00 –18:00 óra között – Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium – Debrecen, Békessy Béla utca 12.
23. körzet – Balázs Ákos
október 13. (hétfő), 18:00 órától – Józsapark, piactér - Debrecen, Szentgyörgyfalvi utca 9.
Fotókon az ingyenes lombgyűjtő zsákok osztása:
