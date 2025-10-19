Megszűnhetnek a hagyományos kasszák? Olvasónk ezt tapasztalta a debreceni Lidlben

Országszerte terjednek az önkiszolgáló kasszák a boltokban, melyekkel bár sokan ellenérzésekkel viseltetnek, sokak számára pedig megkönnyítik a bevásárlást. Az üzemeltetők az ezen kasszáknál történő fizetést igyekeznek mind gördülékenyebbé tenni; egy ilyen újítás lehet, amire egy olvasónk figyelt fel a napokban az egyik debreceni Lidl-ben.

Újabb változást vett észre egy olvasónk a fizetésnél a debreceni Lidlben

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Megszűnhet a hagyományos kassza a debreceni Lidlnél?

Egyik olvasónk a minap a Lidlnél vett észre egy újítást. Eddig, ha vásárlásaink elején visszaváltottuk a betétdíjas üvegeinket az áruházláncnál, kérhettük utalvány vagy banki utalás formájában a visszatérítést. Aki az utalványt választotta, kapott egy blokkszerű papírt, amin a visszatérítés összege és egy vonalkód található. Ezeket vásárlásaink során csak átadtuk az eladóknak a hagyományos pénztáraknál. Aki az önkiszolgáló kasszát használta, annak szólnia kellett egy eladónak, aki segített érvényesíteni a kedvezményt.

A napokban pedig már átalakították ezeket a kasszákat, és a vásárló is tudja érvényesíteni a petpalackokból visszajáró összeget.

Le kell olvasni a kódot, és a blokkot bedobni egy nyílásba. Hivatalos információkat nem találtunk arról, hogy a hagyományos pénztárak megszűnnek-e, de egy biztos: az önkiszolgáló kasszák folyamatos fejlődése egyre inkább indokolatlanná teszi a működésüket.

