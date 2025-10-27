október 27., hétfő

53 perce

Hoppá! Hajdú-Biharba jön a Lidl mozgóboltja, szinte házhoz hozza az akciókat!

Akciós újság bekészítve? Kezdődhet a bevásárlás, vármegyénkbe érkezik a Lidl mozgóboltja!

Haon.hu

Október derekán indult el országhódító útjára a Lidl mozgóboltja, a különleges kezdeményezés részleteiről egy rendhagyó sajtótájékoztató keretében számolt be korábban a népszerű áruházlánc. A program a kisebb falvakat veszi célba, egy mozgó üzletté átalakított Renault kisbusszal települnek ki a faluközpontokba. 

Hoppá! Hajdú-Biharba jön a Lidl mozgóboltja, házhoz hozza az akciókat!
Érdemes pörgetni a Lidl akciós újságot!

A mozgóbolt kínálatában mintegy 80 terméket kapott helyet. Friss élelmiszerek, szárazáruk, de természetesen még konzervek és fagyasztott termékek is szerepelnek a felhozatalban. Korábban felhívták rá a figyelmet, ezen termékek

ugyanazon az áron lesznek elérhetőek, mint az ország összes többi Lidl üzletében.

Ha ez nem lenne elég, tisztálkodó- és takarítószereket is szerepelnek a mozgóbolt kínálatában, így aztán tényleg lesz itt minden, amire otthon szükség lehet.

Hoppá! Hajdú-Biharba jön a Lidl mozgóboltja, házhoz hozza az akciókat!
Így alakul a Lidl mozgóbolt hajdú-bihari útvonala

Tekintettel arra, hogy az áruház honlapján a lista folyamatosan frissül, egyelőre még csak az első hajdú-bihari állomás kilétére derült fény, ami nem más mint Folyás! A település Hajdúnánás és Polgár közelében helyezkedik el, a Lidl 4 keréken közlése szerint 

november 6-án 13 és 16 óra között válogathatnak majd a termékek között a település lakói.

Minden bizonnyal innen tovább folytatja majd vármegyei útját a Lidl mozgóboltja, amint kiderülnek az akció újabb vármegyei állomásai, azokkal rögvest jelentkezünk!

A program részleteiről korábban itt írtunk:

