Hoppá! Hajdú-Biharba jön a Lidl mozgóboltja, szinte házhoz hozza az akciókat!

Október derekán indult el országhódító útjára a Lidl mozgóboltja, a különleges kezdeményezés részleteiről egy rendhagyó sajtótájékoztató keretében számolt be korábban a népszerű áruházlánc. A program a kisebb falvakat veszi célba, egy mozgó üzletté átalakított Renault kisbusszal települnek ki a faluközpontokba.

Hoppá! Hajdú-Biharba jön a Lidl mozgóboltja, házhoz hozza az akciókat!

A mozgóbolt kínálatában mintegy 80 terméket kapott helyet. Friss élelmiszerek, szárazáruk, de természetesen még konzervek és fagyasztott termékek is szerepelnek a felhozatalban. Korábban felhívták rá a figyelmet, ezen termékek

ugyanazon az áron lesznek elérhetőek, mint az ország összes többi Lidl üzletében.

Ha ez nem lenne elég, tisztálkodó- és takarítószereket is szerepelnek a mozgóbolt kínálatában, így aztán tényleg lesz itt minden, amire otthon szükség lehet.

Így alakul a Lidl mozgóbolt hajdú-bihari útvonala

Tekintettel arra, hogy az áruház honlapján a lista folyamatosan frissül, egyelőre még csak az első hajdú-bihari állomás kilétére derült fény, ami nem más mint Folyás! A település Hajdúnánás és Polgár közelében helyezkedik el, a Lidl 4 keréken közlése szerint

november 6-án 13 és 16 óra között válogathatnak majd a termékek között a település lakói.

Minden bizonnyal innen tovább folytatja majd vármegyei útját a Lidl mozgóboltja, amint kiderülnek az akció újabb vármegyei állomásai, azokkal rögvest jelentkezünk!

