Hoppá! Hajdú-Biharba jön a Lidl mozgóboltja, szinte házhoz hozza az akciókat!
Akciós újság bekészítve? Kezdődhet a bevásárlás, vármegyénkbe érkezik a Lidl mozgóboltja!
Október derekán indult el országhódító útjára a Lidl mozgóboltja, a különleges kezdeményezés részleteiről egy rendhagyó sajtótájékoztató keretében számolt be korábban a népszerű áruházlánc. A program a kisebb falvakat veszi célba, egy mozgó üzletté átalakított Renault kisbusszal települnek ki a faluközpontokba.
Érdemes pörgetni a Lidl akciós újságot!
A mozgóbolt kínálatában mintegy 80 terméket kapott helyet. Friss élelmiszerek, szárazáruk, de természetesen még konzervek és fagyasztott termékek is szerepelnek a felhozatalban. Korábban felhívták rá a figyelmet, ezen termékek
ugyanazon az áron lesznek elérhetőek, mint az ország összes többi Lidl üzletében.
Ha ez nem lenne elég, tisztálkodó- és takarítószereket is szerepelnek a mozgóbolt kínálatában, így aztán tényleg lesz itt minden, amire otthon szükség lehet.
Így alakul a Lidl mozgóbolt hajdú-bihari útvonala
Tekintettel arra, hogy az áruház honlapján a lista folyamatosan frissül, egyelőre még csak az első hajdú-bihari állomás kilétére derült fény, ami nem más mint Folyás! A település Hajdúnánás és Polgár közelében helyezkedik el, a Lidl 4 keréken közlése szerint
november 6-án 13 és 16 óra között válogathatnak majd a termékek között a település lakói.
Minden bizonnyal innen tovább folytatja majd vármegyei útját a Lidl mozgóboltja, amint kiderülnek az akció újabb vármegyei állomásai, azokkal rögvest jelentkezünk!
