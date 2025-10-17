LIDL mozgóbolt Hajdú-Biharban? – ilyen még nem volt, szinte házhoz jönnek a legjobb akciók!

Pénteken hivatalosan is elindul első útjára a LIDL mozgóboltja – hívta fel rá a figyelmet a Világgazdaság. Mint kiderült, egy mozgó üzletté átalakított Renault kisbusszal járják majd az ország kisebb településeit, hogy a faluközpontokba kitelepülve vásárlási lehetőséget biztosítsanak azoknak is, akiknek nincs a közelében nagyobb áruházlánc. A részletekről egy csütörtöki sajtótájékoztató keretében számolt be a Lidl.

LIDL mozgóbolt Hajdú-Biharban? – ilyen még nem volt, szinte házhoz jönnek majd a legjobb akciók!

Lidl mozgóbolt: kis falvakba is ellátogatnak!

Ahogy az a sajtóeseményen is elhangzott, az ötlet formabontó, hasonlót idehaza nagyobb diszkont lánc még nem kísérelt meg. Az is kiderült, a LIDL mozgóboltja mintegy 80 termékkel indul útjára.

A Lidl 4 keréken kínálatában helyet kaptak zöldségek és gyümölcsök, tejtermékek, szárazáruk, de természetesen még konzervek és fagyasztott termékek is.

Elhangzott az is, az alapvető élelmiszerek mellett tisztálkodó- és takarítószerek is megtalálhatóak lesznek a Lidl mozgóbolt kínálatában. – Idén 48 faluba fog ellátogatni a mozgó üzlet, ezeken a településeken összesen 28 ezer ember lakik, a legkisebb falu mindössze 100 lakóval rendelkezik – osztotta meg Szlavikovics Zita, a Lidl igazgatótanácsának elnöke, majd aláhúzta:

minden termék ugyanazon az áron lesz elérhető, mint az ország összes többi Lidl üzletében.

Azt is elárulták, az őszi tesztidőszak után, annak tapasztalatait, tanulságait figyelembe véve további bővítést terveznek ebben a projektben.

Indul a Lidl mozgóboltja, folyamatosan frissül a lista!

A Lidl főoldalán már közzé is tették a listát, amelyben látható az első 10 település. Az áruházlánc kiemelte, weboldalukon a települések listája folyamatosan frissül, így pánikra semmi ok, a Dunántúli és a Közép-Magyarországi régió után vélhetően Hajdú-Biharra is hamarosan sort kerítenek majd.

A teljesség kedvéért, így festett a lista az induláskor, október 17-én reggel:

Útjára indul a LIDL mozgóboltja!

