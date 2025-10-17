október 17., péntek

Hedvig névnap

10°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hoppá!

2 órája

LIDL mozgóbolt Hajdú-Biharban? – ilyen még nem volt, szinte házhoz jönnek a legjobb akciók!

Címkék#Lidl#mozgóbolt#bevásárlás#élelmiszer

Faluról falura járnak majd, folyamatosan bővül a lista! A Lidl mozgóboltja pénteken kezdi országhódító útját, várhatóan Hajdú-Biharba is eljut majd!

Haon.hu

Pénteken hivatalosan is elindul első útjára a LIDL mozgóboltja – hívta fel rá a figyelmet a Világgazdaság. Mint kiderült, egy mozgó üzletté átalakított Renault kisbusszal járják majd az ország kisebb településeit, hogy a faluközpontokba kitelepülve vásárlási lehetőséget biztosítsanak azoknak is, akiknek nincs a közelében nagyobb áruházlánc. A részletekről egy csütörtöki sajtótájékoztató keretében számolt be a Lidl.

LIDL mozgóbolt Hajdú-Biharban? – ilyen még nem volt, szinte házhoz jönnek a legjobb akciók!
LIDL mozgóbolt Hajdú-Biharban? – ilyen még nem volt, szinte házhoz jönnek majd a legjobb akciók!
Forrás: Világgazdaság

Lidl mozgóbolt: kis falvakba is ellátogatnak!

Ahogy az a sajtóeseményen is elhangzott, az ötlet formabontó, hasonlót idehaza nagyobb diszkont lánc még nem kísérelt meg. Az is kiderült, a LIDL mozgóboltja mintegy 80 termékkel indul útjára. 

A Lidl 4 keréken kínálatában helyet kaptak zöldségek és gyümölcsök, tejtermékek, szárazáruk, de természetesen még konzervek és fagyasztott termékek is.

Elhangzott az is, az alapvető élelmiszerek mellett tisztálkodó- és takarítószerek is megtalálhatóak lesznek a Lidl mozgóbolt kínálatában. – Idén 48 faluba fog ellátogatni a mozgó üzlet, ezeken a településeken összesen 28 ezer ember lakik, a legkisebb falu mindössze 100 lakóval rendelkezik – osztotta meg Szlavikovics Zita, a Lidl igazgatótanácsának elnöke, majd aláhúzta:

minden termék ugyanazon az áron lesz elérhető, mint az ország összes többi Lidl üzletében.

Azt is elárulták, az őszi tesztidőszak után, annak tapasztalatait, tanulságait figyelembe véve további bővítést terveznek ebben a projektben.

Indul a Lidl mozgóboltja, folyamatosan frissül a lista!

A Lidl főoldalán már közzé is tették a listát, amelyben látható az első 10 település. Az áruházlánc kiemelte, weboldalukon a települések listája folyamatosan frissül, így pánikra semmi ok, a Dunántúli és a Közép-Magyarországi régió után vélhetően Hajdú-Biharra is hamarosan sort kerítenek majd.

A teljesség kedvéért, így festett a lista az induláskor, október 17-én reggel:

Útjára indul a LIDL mozgóboltja! 
Forrás: lidl.hu

Azt, hogy ez valójában mekkora segítség lehet egyes hajdú-bihari falvakban is, az elnéptelenedő települések cikksorozatunk egyik darabja is jól szemlélteti:

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu