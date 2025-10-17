2 órája
LIDL mozgóbolt Hajdú-Biharban? – ilyen még nem volt, szinte házhoz jönnek a legjobb akciók!
Faluról falura járnak majd, folyamatosan bővül a lista! A Lidl mozgóboltja pénteken kezdi országhódító útját, várhatóan Hajdú-Biharba is eljut majd!
Pénteken hivatalosan is elindul első útjára a LIDL mozgóboltja – hívta fel rá a figyelmet a Világgazdaság. Mint kiderült, egy mozgó üzletté átalakított Renault kisbusszal járják majd az ország kisebb településeit, hogy a faluközpontokba kitelepülve vásárlási lehetőséget biztosítsanak azoknak is, akiknek nincs a közelében nagyobb áruházlánc. A részletekről egy csütörtöki sajtótájékoztató keretében számolt be a Lidl.
Lidl mozgóbolt: kis falvakba is ellátogatnak!
Ahogy az a sajtóeseményen is elhangzott, az ötlet formabontó, hasonlót idehaza nagyobb diszkont lánc még nem kísérelt meg. Az is kiderült, a LIDL mozgóboltja mintegy 80 termékkel indul útjára.
A Lidl 4 keréken kínálatában helyet kaptak zöldségek és gyümölcsök, tejtermékek, szárazáruk, de természetesen még konzervek és fagyasztott termékek is.
Elhangzott az is, az alapvető élelmiszerek mellett tisztálkodó- és takarítószerek is megtalálhatóak lesznek a Lidl mozgóbolt kínálatában. – Idén 48 faluba fog ellátogatni a mozgó üzlet, ezeken a településeken összesen 28 ezer ember lakik, a legkisebb falu mindössze 100 lakóval rendelkezik – osztotta meg Szlavikovics Zita, a Lidl igazgatótanácsának elnöke, majd aláhúzta:
minden termék ugyanazon az áron lesz elérhető, mint az ország összes többi Lidl üzletében.
Azt is elárulták, az őszi tesztidőszak után, annak tapasztalatait, tanulságait figyelembe véve további bővítést terveznek ebben a projektben.
Indul a Lidl mozgóboltja, folyamatosan frissül a lista!
A Lidl főoldalán már közzé is tették a listát, amelyben látható az első 10 település. Az áruházlánc kiemelte, weboldalukon a települések listája folyamatosan frissül, így pánikra semmi ok, a Dunántúli és a Közép-Magyarországi régió után vélhetően Hajdú-Biharra is hamarosan sort kerítenek majd.
A teljesség kedvéért, így festett a lista az induláskor, október 17-én reggel:
Azt, hogy ez valójában mekkora segítség lehet egyes hajdú-bihari falvakban is, az elnéptelenedő települések cikksorozatunk egyik darabja is jól szemlélteti:
„Nincs se bolt, se kocsma, se posta” – Egykor virágzott az élet Vekerden – fotókkal, videóval
