Ingatlanpiac

47 perce

Hazajár a luxus a debreceni kertvárosba, a legdrágább házakban a moziszoba és a jacuzzi is szériatartozék – fotókkal

Sokan csak álmodozunk ilyen luxusingatlanokról, viszont mások sikerrel járnak. Mutatjuk, melyek azok a legdrágább ingatlanok Hajdú-Biharban, amiket idén értékesítettek.

Nagy Emese
Közel egy hónapja utánajártunk, melyek a legdrágább ingatlanok Hajdú-Biharban. Megnéztük, mennyibe kerül a legdrágább ingatlan Debrecenben, Hajdúszoboszlón, Hajdúböszörményben és Balmazújvároson. Előtte pedig nyakunkba vettük a vármegyét, és Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjének segítségével megnéztük, melyek a legdrágább utcák a vármegyében. Most azonban arra voltunk kíváncsiak, melyek voltak azok a legdrágább ingatlanok, amelyek az idén a piacon voltak. Tehát hirdették őket az ingatlan.com oldalon, és már nem elérhetőek.

legdrágább ingatlan
A legdrágább ingatlanokat kerestük Hajdú-Biharban, azokat, amelyeket idén értékesítettek
Forrás:  Napló-archív

Legdrágább ingatlanok Hajdú-Biharban

Balogh László érdeklődésünkre összeszedte, melyik az a három legdrágább ingatlan Debrecenben, amit idén feltehetőleg értékesítettek. A dobogó legfelső fokára egy közel 500 millió forintos családi ház „léphetett fel”.

Mintegy 841 m2-es telken, 440 m2-es 5 szobás családi ház Debrecen kertvárosában, ami feszített víztükrű fűthető medencével is rendelkezik. Ennek a hirdetési ára 499 millió forint volt.

A dobogó legfelső fokán egy 5 szobás családi ház került fel Debrecenből
Forrás: ingatlan.com

A dobogó második fokára szintén egy cívisvárosi ingatlan került. A debreceni Sestakertben egy 1100 m2-es telken 700 m2-es villaépületet árultak 498 millió forintért. A négyszintes 10 szobás ingatlan még moziszobával is rendelkezik.

A debreceni Sestakertben egy 1100 m2-es telken 700 m2-es villaépületet árultak 498 millió forintért
Forrás: ingatlan.com

A harmadik legdrágább ingatlanban sok luxuscikk kapott helyet. A debreceni Fészek lakóparkban 1250 m2-es telken 350 m2-es 5 szobás mediterrán stílusú villát árultak 450 millió forintért. Az ingatlanban, jacuzzi, szauna, billiárd szoba és moziszoba is található.

A harmadik legdrágább ingatlanba sok luxuscikk helyet kapott
Forrás: ingatlan.com

Ezek határozzák meg a kikiáltási árat

A vezető gazdasági szakértő kifejtette, a luxusingatlan-piac nem függ attól, éppen milyen az időjárás, hogyan állnak éppen a csillagok: van mindig kereslet rájuk. 

Természetesen szűk vásárlói rétegről beszélünk, de akadnak befolyásoló tényezők. A napokban adták át a BMW-gyárat, ami mindenképpen felpezsdíti majd az ingatlanpiacot. Teljesen mindegy, hogy egy 60-80 milliós, vagy egy 600-800 milliós ingatlanról beszélünk, többen kedvet kapnak majd az ingatlanvásárláshoz

 – fogalmazott. Továbbá kiemelte: a luxusingatlanokért érdeklődők akkor is jelen vannak, ha az ingatlanpiac nehéz helyzetben van. Nincs nagy ingadozás.

Balogh László érdeklődésünkre azt is elmondta, hogy a többi vármegyeszékhelyhez képest (például: Kaposvár, Békéscsaba) Debrecennek jóval nagyobb az ingatlanállománya. 

Debrecen az utóbbi években nagy felzárkózáson ment át, ma már kijelenthetjük, hogy bizonyos budapesti kerületekhez képest a településen drágábbak az ingatlanok. És ez bizony kijelöli a luxusingatlanok színvonalát. Napjainkban, ha azt mondjuk, hogy 100 millió (Debrecenben tekintetében), akkor egy átlagos családi házról beszélünk. Néhány évvel ezelőtt még lehet ugyanennyiért luxusingatlant vásároltunk, de ma már mélyebben a zsebbe kell nyúlni

 – fogalmazott.

A szakértő aláhúzta, a luxusingatlanok alapkövetelménye: a szuper lokáció és a szuper minőség.  

