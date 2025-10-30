1 órája
Ha erre nem figyelsz, gyorsan kivonhatják az autódat a forgalomból
Sokan megörülhettek a rendelet megváltoztatása miatt. Mégis vigyázni kell, ha LED-izzót akarunk beszerelni a járművünkbe.
Hazánkban ettől az évtől új korszak kezdődött az autók és motorok világításában: legálisan használhatók az úgynevezett jóváhagyott LED-izzók a halogénizzók helyett. A változás sok autós és motoros számára jelent könnyebbséget, ugyanakkor az új előírások komoly feltételeket is tartalmaznak. A LED-technológia nem véletlenül terjed: energiatakarékos, kevesebbet fogyaszt, tartósabb (akár 5–10 évig is bírja), jobb fényt ad és kisebb hőt termel. A járművek világítását és fényjelző berendezéseit két fő rendelet szabályozza: a KRESZ, valamint a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, amely a járművek forgalomba helyezésének műszaki feltételeit írja elő. A magyar szabályozás az ENSZ-EGB (ECE) nemzetközi előírásokon alapul, amelyek részletesen meghatározzák, milyen fényerő, szín és elhelyezés engedélyezett a járműveken. A LED-technológia előretörésével szükségessé vált a hazai rendelet frissítése is, amely 2025 elején történt meg.
LED-izzó: kizárólag autószerelőnél
A legfontosabb újdonság, hogy mostantól engedélyezett a LED-izzó használata a tompított és távolsági fényszórókban, ha az adott fényforrás hivatalos ECE jóváhagyási jellel rendelkezik. Korábban ez tilos volt – a halogén helyett beszerelt LED-izzók miatt sokan buktak meg a műszaki vizsgán.
Mostantól tehát nem minden LED tiltott, de csak azok legálisak, amelyeken látható az E-jel (körbe írt „E” betű és szám), illetve H-jel (például H4, H7), amely a foglalat típusát jelzi.
Fontos azonban, hogy csak azokat az izzókat lehet legálisan használni, amelyek a gyártók hivatalos kompatibilitási listáján szerepelnek. A beszerelés pedig kizárólag autószerelő műhelyben végezhető el!
A közúti ellenőrzések során a rendőrség három dolgot vizsgálhat:
- ECE jóváhagyási jelzés – a LED-égőn olvasható, körbe írt „E” jellel (például E1 Németország, E7 Magyarország).
- Műbizonylat vagy szerelési nyilatkozat – ha az izzót utólag szerelték be, a szerelőnek ki kell állítania hivatalos dokumentumot a típusáról és a jármű rendszámáról.
- Fényszóró-beállítási jegyzőkönyv – nem kötelező, de ajánlott, mert bizonyítja, hogy a lámpa nem vakítja a szembejövőket.
- Ha bármelyik hiányzik, az 30–50 ezer forintos bírsággal járhat (ismétlődés esetén akár 300 ezer forintos büntetés is kiszabható), súlyosabb esetben pedig a járművet ideiglenesen kivonhatják a forgalomból.
- Nem mindegy, hová kerül a LED, a különböző lámpatípusoknál eltérő szabályok vonatkoznak ezekre a fényforrásokra.
Mire érdemes figyelni a beszerelésnél?
A hatóság elsősorban azt ellenőrzi, hogy a fényforrás nem vakít, és jóváhagyott típus került-e a járműbe. Ha az izzó túl erős vagy rosszul van beállítva, vakíthatja a szembejövő forgalmat, ami közlekedésbiztonsági kockázat – ezért a rendőr ilyenkor azonnal büntethet. A beállítás után érdemes mérőlapot kérni a szerviztől, és a műbizonylatot a kesztyűtartóban tartani.
Fontos: az internetről rendelt, ismeretlen eredetű LED-izzók – még ha „E-jel” is van rájuk nyomtatva – gyakran nem felelnek meg a hivatalos szabványoknak, a hatóság ezeket hamisnak tekintheti.
A LED-fényforrások használata tehát nem tiltott, de szigorúan szabályozott: csak a jóváhagyott, E-jeles fényforrás használható, műbizonylattal és helyes beállítással. Aki mindezt betartja, nemcsak szabályosan közlekedik, de biztonságosabban és hatékonyabban is lát – és látszik – az utakon.
