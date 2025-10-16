1 órája
Elment a Látókép mindenki Bandija, törzshelyénél helyezték végső nyugalomra - fotóval!
Búcsúzik a Látóképi-tározó közössége. Bandi nyughelyét a kedvenc őrhelye mellett alakították ki.
Szomorú hírről számoltak be a Látóképi-tározó Facebook-oldalán: Bandi cica, a halőrház állandó lakója most már az égi vadászmezőkről figyeli egykori „kollégáit” és a Látóképre kilátogató horgásztársakat. Bandi cica négy évvel ezelőtt lopta be magát a közösség szívébe, gyakran látogatta a horgászokat, sűrűn „járőrözött” a tó elején, nagy gonddal vizsgálta az ételes táskákat és a vödröket is - elevenítik fel a horgászok bejegyzésükben. Valamennyien barátságos cicaként emlékeznek rá, aki nem mellesleg kiváló vadász hírében állt, hatékonyan vette fel a harcot a Látóképi-tó környéki kártevőkkel is.
Korábban már veszélybe került Bandi cica élete
A horgászok bejegyzésükben felidézték, két évvel ezelőtt a horgásztó közösségének hatalmas összefogása nyomán sikerült megmenteni az életét, miután balesetet szenvedett. Mint ismeretes, egy autó ütötte el, Bandi súlyos sérüléseket szenvedett.
Története a sajtót is bejárta, horgászok és dolgozók gyűjtötték össze a műtét árát, a kiskedvenc a beavatkozást követően ráadásul az egyik horgásznál lábadozott, mielőtt visszatért volna látóképi őrhelyére.
Megható történet egy cicáról, akit a Látóképi-tározó közelében baleset ért – eddig több mint 100 ezer forint gyűlt össze a megsegítésére
Nem ez volt azonban az egyetlen történet, amivel belopta magát az emberek szívébe, sokan mosolyogva emlékeznek meg arról a történetről is, amikor kollégát kapott Bandi, a Látókép halőrcicája. Azzal, hogy Cirmi is szolgálatba állt, gyakorlatilag megduplázódott az egérőrség akkori létszáma. Bandi és Cirmi egyébként nagyon gyorsan egymásra talált, sülve-főve együtt voltak a horgásztó környékén.
Búcsúzik a Látóképi-tározó közössége
Szerda reggel hiába várták haza, nem jött. Utólag kiderült, Bandi cica ismét autóbalesetet szenvedett, ezúttal azonban az ütközés végzetes kimenetű volt. A követőkkel azt is megosztották, Bandi végső nyughelye az egyik kedvenc őrhelye, a régi sorompó oszlopa mellett lesz.
Szerette azt a helyet, az oszlop tetejéről sűrűn pásztázta a terepet.
Bandi! Bárhova is mentél, bárhol is legyél most, legyél olyan boldog és kiegyensúlyozott, amilyen itt voltál, mi biztosan nem feledünk! Hiányozni fogsz, kis négylábú barátunk...
– búcsúztatták szerető gazdái.
