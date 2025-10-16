Elment a Látókép mindenki Bandija, törzshelyénél helyezték végső nyugalomra - fotóval!

Szomorú hírről számoltak be a Látóképi-tározó Facebook-oldalán: Bandi cica, a halőrház állandó lakója most már az égi vadászmezőkről figyeli egykori „kollégáit” és a Látóképre kilátogató horgásztársakat. Bandi cica négy évvel ezelőtt lopta be magát a közösség szívébe, gyakran látogatta a horgászokat, sűrűn „járőrözött” a tó elején, nagy gonddal vizsgálta az ételes táskákat és a vödröket is - elevenítik fel a horgászok bejegyzésükben. Valamennyien barátságos cicaként emlékeznek rá, aki nem mellesleg kiváló vadász hírében állt, hatékonyan vette fel a harcot a Látóképi-tó környéki kártevőkkel is.

Gyászol a Látóképi-tározó közössége, Bandi cica már az örök vadászmezőkről figyeli gazdáit

Forrás: Facebook / Látóképi-tározó

Korábban már veszélybe került Bandi cica élete

A horgászok bejegyzésükben felidézték, két évvel ezelőtt a horgásztó közösségének hatalmas összefogása nyomán sikerült megmenteni az életét, miután balesetet szenvedett. Mint ismeretes, egy autó ütötte el, Bandi súlyos sérüléseket szenvedett.

A Látóképi-tározó közelében érte baleset Bandi cicát

Forrás: Facebook / Látóképi-tározó

Története a sajtót is bejárta, horgászok és dolgozók gyűjtötték össze a műtét árát, a kiskedvenc a beavatkozást követően ráadásul az egyik horgásznál lábadozott, mielőtt visszatért volna látóképi őrhelyére.