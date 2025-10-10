Énekel a lángos, ha Marika néni süti! Százat csinál naponta Debrecennek, nem véletlenül fogy el mind – fotókkal, videóval

– Körülbelül naponta százat sütök – mondta portálunknak Volf Mária, azaz Marika néni, a debreceni Marika lángossütője tulajdonosa. Kóstolósorozatunk harmadik részéhez érkeztünk, és ezúttal Marika néni Rákóczi utcai éttermét választottuk, amit nagyon sokan szeretnek – ez már az előző TikTok-videóink alatti kommentekből is kiderült. Na meg persze a számokból is ez látszik, hiszen egyedül száz lángost megsütni egy nap – ráadásul mindegyiket ugyanolyan finomra – biztosan nem kis kihívás... Talán emiatt is tartják úgy, hogy Marika nénié a legjobb lángos Debrecenben?

Megnéztük, hogyan készül az egyik legnépszerűbb lángos Debrecenben – és persze meg is kóstoltuk

Forrás: Batta Gergő

A Marika nénié nagyon népszerű lángos Debrecenben

Már a bejárat előtt megcsiklandozta az orrunkat a lángos illata, ami aztán a nyálelválasztásunkat is beindította. Nem csak mi vagyunk így ezzel, mert mint kedves vendéglátónktól megtudtuk, rengetegen térnek be hozzá. Persze, ez már csak amiatt se csoda, hogy több mint 20 éve viszi a vállalkozást (decemberben lesz 21. éve), így igen nagy ismertségre tett szert bevallása szerint, s mint elmondta, akárcsak a népmesék, úgy az ő jó híre is szájhagyomány útján terjedt el.

Külföldről is sokan járnak ide. Vannak, akik mikor hazajönnek, meglátogatnak, és azt mondják, hogy „Marika néni, nem hagyhatjuk ki, hogy ne jöjjünk el, amikor itthon vagyunk, mert a szánkban érezzük a lángos ízét!”. De külföldiek is sokan járnak ide, ők általában beírják a fordítóba, hogy mit szeretnének, és már csinálom is

– mondta Marika néni, majd aztán az is kiderült, hogy vannak, akik törtmagyarsággal próbálják meg kimondani, hogy kérnek egy sajtos-tejfölös vagy töltött lángost.

Így tettünk mi is, mármint kértünk egy sajtos-tejfölöset.

Már reggel 7-kor dagasztottam a tésztát, most csak annyit kell tennem, hogy megsütöm

– mondta Marika néni, majd a kezébe vette, megformázta, és dobta is az olajba.

– Akkor jó a tészta, ha már hólyagzik – magyarázta Marika néni. Pár perc sülés után kiterítette a pultra a finomságot, majd megspékelte fokhagymával, sajttal és tejföllel. A lelkünkre kötötte Marika néni, hogy addig együk, míg ki nem hűl, mi pedig ezzel a lendülettel tömtük magunkba a lángost. Amit biztosan éreztünk a kiváló ízarányok mellett, az a tészta kellemes textúrája, egyáltalán nem feküdte meg a gyomrunkat, nem ázott a zsírban vagy az olajban – ettől függetlenül persze, jóllaktunk.