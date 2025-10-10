1 órája
Énekel a lángos, ha Marika néni süti! Százat csinál naponta Debrecennek, nem véletlenül fogy el mind – fotókkal, videóval
Bődületesen sokat süt Marika néni, ráadásul egyedül. Megpróbáltuk kideríteni, miért ennyire népszerű ez a lángos Debrecenben.
Vajon Marika nénié a legjobb lángos Debrecenben?
Forrás: Batta Gergő
– Körülbelül naponta százat sütök – mondta portálunknak Volf Mária, azaz Marika néni, a debreceni Marika lángossütője tulajdonosa. Kóstolósorozatunk harmadik részéhez érkeztünk, és ezúttal Marika néni Rákóczi utcai éttermét választottuk, amit nagyon sokan szeretnek – ez már az előző TikTok-videóink alatti kommentekből is kiderült. Na meg persze a számokból is ez látszik, hiszen egyedül száz lángost megsütni egy nap – ráadásul mindegyiket ugyanolyan finomra – biztosan nem kis kihívás... Talán emiatt is tartják úgy, hogy Marika nénié a legjobb lángos Debrecenben?
A Marika nénié nagyon népszerű lángos Debrecenben
Már a bejárat előtt megcsiklandozta az orrunkat a lángos illata, ami aztán a nyálelválasztásunkat is beindította. Nem csak mi vagyunk így ezzel, mert mint kedves vendéglátónktól megtudtuk, rengetegen térnek be hozzá. Persze, ez már csak amiatt se csoda, hogy több mint 20 éve viszi a vállalkozást (decemberben lesz 21. éve), így igen nagy ismertségre tett szert bevallása szerint, s mint elmondta, akárcsak a népmesék, úgy az ő jó híre is szájhagyomány útján terjedt el.
Külföldről is sokan járnak ide. Vannak, akik mikor hazajönnek, meglátogatnak, és azt mondják, hogy „Marika néni, nem hagyhatjuk ki, hogy ne jöjjünk el, amikor itthon vagyunk, mert a szánkban érezzük a lángos ízét!”. De külföldiek is sokan járnak ide, ők általában beírják a fordítóba, hogy mit szeretnének, és már csinálom is
– mondta Marika néni, majd aztán az is kiderült, hogy vannak, akik törtmagyarsággal próbálják meg kimondani, hogy kérnek egy sajtos-tejfölös vagy töltött lángost.
Így tettünk mi is, mármint kértünk egy sajtos-tejfölöset.
Már reggel 7-kor dagasztottam a tésztát, most csak annyit kell tennem, hogy megsütöm
– mondta Marika néni, majd a kezébe vette, megformázta, és dobta is az olajba.
– Akkor jó a tészta, ha már hólyagzik – magyarázta Marika néni. Pár perc sülés után kiterítette a pultra a finomságot, majd megspékelte fokhagymával, sajttal és tejföllel. A lelkünkre kötötte Marika néni, hogy addig együk, míg ki nem hűl, mi pedig ezzel a lendülettel tömtük magunkba a lángost. Amit biztosan éreztünk a kiváló ízarányok mellett, az a tészta kellemes textúrája, egyáltalán nem feküdte meg a gyomrunkat, nem ázott a zsírban vagy az olajban – ettől függetlenül persze, jóllaktunk.
Pénzből is sok, amennyi lángost süthetett már Marika néni
Miközben élveztük a finom falatokat, megérkezett Miklós, aki éppen munkába menet tért be szintén egy sajtos-tejfölös lángosért. Természetesen szóra bírtuk:
– Annyi lángost kipróbáltam már Debrecenben, de igazán egyik se jött be: vagy száraz volt a tészta, vagy nehéz, valamiért egyik se volt annyira jó, sőt! Van olyan, amit kifejezetten nem ajánlok!
– mondta. Azt is megtudtuk tőle, hogy
Marika nénihez viszont nem véletlenül jár fél éve, ugyanis itt a tészta közepe vastag és közben puha is, és a lángos ár-érték arányban is megfelelő Miklós számára.
Elmondása szerint csak sajtos-tejfölöset szokott kérni, és még nagyon sokáig szeretne lángost enni Marika néninél.
Ezt alighanem Marika néni is így gondolja, mert bár bevallotta, hogy szeretne hamarosan nyugdíjba menni, azt is megosztotta velünk, hogy valószínűleg folytatni fogja akkor is a tevékenységét, annyira átjárja a mindennapjait a lángosillat, és nem mellesleg szereti is ezt az ételt. – Máshol nem tudom, milyen a lángos itt Debrecenben, mert én csak a sajátomat eszem – mondta, és ennek hallatán akár fel is merülhetne a kérdés, hogy hogy nem sokallt-e be tőle.
Marika lángosozója DebrecenbenFotók: Batta Gergő
Hiszen ha csak elnagyolt számítást is végzünk, a napi 100 átlaggal 20 év alatt több mint 700 ezer darab lángost süthetett már.
Ahogy lenyeltük az utolsó falatokat, és még váltottunk néhány szót, szinte azonnal csörgött is a telefon, Marika néni pedig tollat és írópapírként funkcionáló lángosalátétet ragadott, és jegyzetelte a megrendelést. Végül kiderült, 15 lángost kértek tőle, és körülbelül másfél órája volt mindet elkészíteni.
– Na, hát, kezdődik a nap! Vannak, akik előre szólnak, amikor még nem áll a sor – mondta Marika néni, majd nekilátott megsütni a lángosokat.
