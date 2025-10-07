1 órája
Lidl? ALDI? Mi már tudjuk, mi épül a Monostorpályi úti McDonald's étterem mellett!
Mindenki mást mond, ezért „kinyomoztuk”, mi az igazság! Utánajártunk, az újonnan épülő lakópark mellett milyen kereskedelmi és szolgáltató egységnek ad otthon a Mikepércsi út.
A közelmúltban többen találgatták az egyik debreceni Facebook-csoportban, hogy a Mikepércsi és Monostorpályi út sarkán lévő McDonald's étterem környékén milyen építkezések zajlanak. Sokak úgy tudják, az étterem mellett közvetlenül egy nagyobb szupermarket fog nyílni. Egyesek szerint Lidl, mások szerint ALDI nyit hamarosan, azonban a Haon utánajárt minden részletnek, és megtudtuk, a környéken egy 35 milliárd forintos beruházásban épül fel a Platánus Lakópark.
Platánus Lakópark épül Debrecenben
Debrecen újabb mérföldkőhöz érkezett: a Platánus Lakópark beruházásával egy modern, zöld és élhető városnegyed születik a belváros szomszédságában – közölte megkeresésünkre Szendrei-Szigeti Eszter, a Divinus Zrt. vezérigazgatója.
Rámutatott, a Divinus Ingatlan Alap több mint húsz éve vásárolta meg a volt TÜZÉP területét, amelynek beépítésére mostanra teremtődtek meg a feltételek. A várossal szoros együttműködésben indult el egy közel 35 milliárd forintos városfejlesztési projekt, amely új otthonokat és korszerű szolgáltatásokat kínál majd a lakóknak.
Kedvezmények és modern otthonok
A mintegy 40 ezer m²-es, három utcával határos terület rozsdaövezeti besorolást kapott, amely komoly előnyt jelent a magánszemély vásárlóknak: a 444/2021. (VII.23.) Korm. rendeletbe foglalt feltételek teljesülése esetén a magánszemélyek részéről a vételár 5 százalékos áfatartalmával megegyező összegű támogatás vehető igénybe – osztotta meg Szendrei-Szigeti Eszter.
Az első ütemben az értékesítés alatt álló 28, már használatbavételi engedéllyel rendelkező lakás mellé további 295 új lakás, valamint egy 86 apartmanos diákszálló épül meg. Az otthonok a legkorszerűbb energetikai és gépészeti elvárásoknak megfelelően készülnek, méretük és kialakításuk pedig a modern életformához és a támogatott hitelekhez igazodik
– fogalmazott.
A vezérigazgató aláhúzta: fontos előny, hogy valamennyi lakás esetében igénybe vehető a kedvező, fix 3%-os kamatozású Otthon Start hitel, amely kiszámítható és hosszú távon biztonságos finanszírozási lehetőséget kínál a vásárlóknak.
Zöld környezet a belvárosban
A Platánus Lakópark különlegessége, hogy a terület kevesebb mint 20%-a beépített, miközben a zöldfelület aránya meghaladja az 50%-ot. A ligetes, parkos környezet szabadtéri edzőterekkel, játszóterekkel és közösségi terekkel gazdagítja majd a városrészt
– mutatott rá Szendrei-Szigeti Eszter.
Mint megtudtuk, a központi részen – a már megépült McDonald’s mellett – új kereskedelmi és szolgáltató egységek, valamint egy 76 db apartmant és annak kiszolgáló helyiségeit magába foglal apartmanház is helyet kapnak.
A földszinten egy új, BIO reform élelmiszereket és egészségtudatos termékeket értékesítő kis és nagy kereskedés fog nyílni hamarosan, az építési engedélyben foglaltak szerint. A Platánus Lakópark nem csupán lakóingatlanokat kínál, hanem egy komplex, környezettudatos életformát is. Az új városnegyed kiváló közlekedési kapcsolatokkal, modern infrastruktúrával és magas életminőséget biztosító környezettel várja leendő lakóit
– hangsúlyozta.
Mint megírtuk, hamarosan modern, 21. századi lakások épülnek a belvárosban. Heteken belül megkezdődik az új lakópark kivitelezése Debrecenben. A részletekről Boros József üzletember nyilatkozott a Haonnak.
Lakóparkot épít Debrecenben Magyarország egyik leggazdagabb embere, már most sorban állnak a jelentkezők!
Ajánljuk még:
Kutyás rendőrökre volt szükség a Debrecen Plazában! Kőkemény balhé volt odabent, ilyet rég látott a város!
Árokba hajtott egy traktor Hajdúszoboszlónál, a vezetőjét újra kellett éleszteni – fotókkal