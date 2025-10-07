Lidl? ALDI? Mi már tudjuk, mi épül a Monostorpályi úti McDonald's étterem mellett!

A közelmúltban többen találgatták az egyik debreceni Facebook-csoportban, hogy a Mikepércsi és Monostorpályi út sarkán lévő McDonald's étterem környékén milyen építkezések zajlanak. Sokak úgy tudják, az étterem mellett közvetlenül egy nagyobb szupermarket fog nyílni. Egyesek szerint Lidl, mások szerint ALDI nyit hamarosan, azonban a Haon utánajárt minden részletnek, és megtudtuk, a környéken egy 35 milliárd forintos beruházásban épül fel a Platánus Lakópark.

A Platánus Lakópark építése jelenleg is folyik a környéken

Forrás: Batta Gergő

Platánus Lakópark épül Debrecenben

Debrecen újabb mérföldkőhöz érkezett: a Platánus Lakópark beruházásával egy modern, zöld és élhető városnegyed születik a belváros szomszédságában – közölte megkeresésünkre Szendrei-Szigeti Eszter, a Divinus Zrt. vezérigazgatója.

Rámutatott, a Divinus Ingatlan Alap több mint húsz éve vásárolta meg a volt TÜZÉP területét, amelynek beépítésére mostanra teremtődtek meg a feltételek. A várossal szoros együttműködésben indult el egy közel 35 milliárd forintos városfejlesztési projekt, amely új otthonokat és korszerű szolgáltatásokat kínál majd a lakóknak.

Kedvezmények és modern otthonok

A mintegy 40 ezer m²-es, három utcával határos terület rozsdaövezeti besorolást kapott, amely komoly előnyt jelent a magánszemély vásárlóknak: a 444/2021. (VII.23.) Korm. rendeletbe foglalt feltételek teljesülése esetén a magánszemélyek részéről a vételár 5 százalékos áfatartalmával megegyező összegű támogatás vehető igénybe – osztotta meg Szendrei-Szigeti Eszter.

Az első ütemben az értékesítés alatt álló 28, már használatbavételi engedéllyel rendelkező lakás mellé további 295 új lakás, valamint egy 86 apartmanos diákszálló épül meg. Az otthonok a legkorszerűbb energetikai és gépészeti elvárásoknak megfelelően készülnek, méretük és kialakításuk pedig a modern életformához és a támogatott hitelekhez igazodik

– fogalmazott.

A vezérigazgató aláhúzta: fontos előny, hogy valamennyi lakás esetében igénybe vehető a kedvező, fix 3%-os kamatozású Otthon Start hitel, amely kiszámítható és hosszú távon biztonságos finanszírozási lehetőséget kínál a vásárlóknak.