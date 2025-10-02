Hatalmas siker: rekordot döntött a debreceni úszó!

Suller Balázsnak, a debreceni születésű fiatalembernek szerdán sikerült átúszni a La Manche-csatornát. Október 1-én hajnalban indult az öttagú csapat Doverból és 12 óra 28 perc alatt tették meg a 33 km-es távot. Ezzel német rekordot döntöttek - írja közösségi oldalán a Fény Felé Alapítvány.

Suller Balázs átúszta a La Manche-csatornát

Forrás: Facebook/Fény felé alapítvány

Az első tempót 1875. augusztus 24-25-én tette meg egy Matthew Webb nevű fiatalember, aki akkor először átúszta a csatornát. A Dover és Calais közti távolságot nagyjából 22 óra alatt tette meg.

- olvasható egy kis múltidézés a bejegyzésben.

