Hatalmas siker: rekordot döntött a debreceni úszó!

Címkék#debrecen#La Manche-csatorna#átúszás

Fél nap alatt sikerült teljesítenie a 33 km-es távot. A La Manche-csatorna átúszását egy öttagú csapatban teljesítette az úszó.

Haon.hu

Suller Balázsnak, a debreceni születésű fiatalembernek szerdán sikerült átúszni a La Manche-csatornát. Október 1-én hajnalban indult az öttagú csapat Doverból és 12 óra 28 perc alatt tették meg a 33 km-es távot. Ezzel német rekordot döntöttek - írja közösségi oldalán a Fény Felé Alapítvány

Suller Balázs átúszta a La Manche-csatornát
Forrás: Facebook/Fény felé alapítvány

Az első tempót 1875. augusztus 24-25-én tette meg egy Matthew Webb nevű fiatalember, aki akkor először átúszta a csatornát. A Dover és Calais közti távolságot nagyjából 22 óra alatt tette meg.

- olvasható egy kis múltidézés a bejegyzésben.

