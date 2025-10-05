A kutyatámadást követően napokig nem találták a négylábút! Most új hír van az ebről!

Kutyatámadás történt a közelmúltban Balmazújvároson, az eb többször megharapta egy nő kézfejét, akit a támadás után sürgősségin kezeltek – a részletekről a Balmazi Civil Állatvédők számoltak be Facebook-oldalukon. A Haonon hosszabban írtunk róla, feltételezhető, hogy egy gazdás, ápolt, elkóborolt, „bichon jellegű” eb támadt egy jólelkű, állatszerető nőre. A posztban kiemelik, a kutyatámadás Balmazújvároson azért következhetett be, mert a lakosság jó része még mindig nincs tisztában azzal, hogyan kell egy kutyát felelősen tartani. Nem törődnek a következményekkel, és ennek a magatartásnak rettentő veszélyes lehet az eredménye.

Forrás: Balmazi Civil Állatvédők/Facebook

Az eset után az állatvédőkkel folyamatosan tartottuk a kapcsolat. Mint megosztották, napokig hiába akarták befogni a négylábút, nem jártak sikerrel. Majd néhány napja a tüzéptelepen sikerült élvefogó csapdával megfogni.

Jól van a kutya, a Spitz Fajtamentő Alapítvány vállalta, hogy gondozásukba veszik és rehabilitálják

– közölte a Haonnal október 5-én a Balmazi Civil Állatvédők.

