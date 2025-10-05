október 5., vasárnap

Aurél névnap

10°
+11
+3
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

3 órája

A kutyatámadást követően napokig nem találták a négylábút! Most új hír van az ebről!

Címkék#állatvédők#kutya#támadás

Egyre több a kóborló állat a településen. A közelmúltban kutyatámadás történt Balmazújvároson, a részletekről néhány napja beszámoltunk, most pedig jó hírrel tudunk szolgálni.

Haon.hu
A kutyatámadást követően napokig nem találták a négylábút! Most új hír van az ebről!

A kutyatámadás után megtalálták a kóborló állatot

Forrás:  MW-archív

Kutyatámadás történt a közelmúltban Balmazújvároson, az eb többször megharapta egy nő kézfejét, akit a támadás után sürgősségin kezeltek – a részletekről a Balmazi Civil Állatvédők számoltak be Facebook-oldalukon. A Haonon hosszabban írtunk róla, feltételezhető, hogy egy gazdás, ápolt, elkóborolt, „bichon jellegű” eb támadt egy jólelkű, állatszerető nőre. A posztban kiemelik, a kutyatámadás Balmazújvároson azért következhetett be, mert a lakosság jó része még mindig nincs tisztában azzal, hogyan kell egy kutyát felelősen tartani. Nem törődnek a következményekkel, és ennek a magatartásnak rettentő veszélyes lehet az eredménye.

kutyatámadás
Kutyatámadás történt Balmazújvároson
Forrás: Balmazi Civil Állatvédők/Facebook

Kutyatámadás Balmazújvároson

Az eset után az állatvédőkkel folyamatosan tartottuk a kapcsolat. Mint megosztották, napokig hiába akarták befogni a négylábút, nem jártak sikerrel. Majd néhány napja a tüzéptelepen sikerült élvefogó csapdával megfogni. 

Jól van a kutya, a Spitz Fajtamentő Alapítvány vállalta, hogy gondozásukba veszik és rehabilitálják

 – közölte a Haonnal október 5-én a Balmazi Civil Állatvédők.

A kutyatámadás részleteiről korábbi cikkünkben írtunk:

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu