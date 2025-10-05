1 órája
Páratlan sikert ért el a debreceni joghallgató magyar fajtáival a nemzetközi kutyakiállításon
Mind az öt kutyája világgyőztes lett Helsinkiben. Páratlan sikereket ért el a debreceni egyetemista a finn kutyakiállításon.
Bak Attila debreceni egyetemista, akit immár elfogulatlanul is az ország legjobb kuvasztenyésztőjének nevezhetünk, ismét komoly babérokat aratott le. Ezúttal a finnországi FCI World Dog Show elnevezésű kutyakiállításon mérettette meg öt négylábúját nemrég, és mind az öt világgyőztesnek bizonyult – közölte a Cívishír. Tudomásunk szerint ez páratlan siker, hiszen világversenyen aligha nyert egy versenyzőnek mindegyik kutyája.
A debreceni egyetemista öt kutyával is világgyőztes lett a kutyakiállításon
Bak Attilát édesapja segítette Helsinkiben, ahová egyébként kalandos út vezetett Magyarországról, hiszen három kuvasznak és két mudinak nem lehet csak úgy repülőjegyet váltani, vagyis csak autóúton lehetett elérni az észak-európai fővárost.
– Az út három napig tartott oda, egy napot töltöttünk a finn fővárosban a világkiállításon, majd újabb három nap volt a hazaút. Amerre jártunk, mindenhol megdicsérték ezeket a gyönyörű magyar fajtákat. A kuvaszok a lettországi Vitrupe Beach tengerparton kimondottan népszerűek voltak a helyiek körében, elmondásuk szerint nem láttak ilyen nagy fehér, göndör szőrű kutyákat ilyen szép ferde metszésű szemekkel és ék alakú fejekkel. A mudik imádták a Balti tengert, meg is mártóztak benne – számolt be az utazás kellemesebb részéről ifjabb Bak Attila a Cívishírnek, majd rátért a szakmára.
A kuvasz fajtában neveztek rajtam kívül még Magyarországról, Németországból, Svédországból, Finnországból és még Amerikából is! Összesen 33 kuvaszt szemlézett a zsűri, ennyit idén még egy magyarországi versenyen sem tudtak összeszámolni, de még egy klubkiállításon sem, amelyre csak ez a fajta hivatalos
– meséli Attila, aki szerint a legtöbb kuvasz egy rendezvényre Magyarországon éppen nála jött össze, a márciusi kuvaszos napon, de oda is csak 22 nagytestű fehér „tette tiszteletét”.
Így a diadal értékét növeli, hogy ebben a nagy mezőnyben sikerült minden babért learatni. Hegyvidék Őre Istók kölyök világgyőztes, Hegyvidék Őre Eszmény „felnőtt” világgyőztes, valamint a fajtagyőztessel legszebb ellenkező neműnek is választották. A már sokat bizonyított Avar mindent vitt a kategóriájában, a fajta legszebbjének ítélte a zsűri, továbbá Hegyvidék Őre Eszménnyel együtt a fajta legszebb tenyészpárja címet is megkapták.
A három kuvasz mellett két mudi is versenyre kelt Helsinkiben Bak Attila és édesapja négylábú kedvencei közül, és eredményességben nem maradtak el a nagyobb testű magyar csapattársaiktól:
- Sárréti Sinka Bojtár Etéd kitűnő minősítéssel lett a fajta legszebbje,
- Vágmenti Betyár Dorka pedig a fiatal fajtában találtatott a fajta legszebbjének.
- Ketten együtt a legszebb tenyészpár címet is bezsebelték, csakhogy ne maradjanak el a Bak csapat kuvaszos dicsőségétől.
A versenyre összesen tizenöt mudit neveztek, Magyarországon kívül a házigazda Finnország és a skandináv államok vonultattak fel szép egyedeket az ősi magyar fajtából. – Rendkívül megtisztelő volt, hogy a mudisok közül többen is a kanom fajtagyőztessége után odajöttek gratulálni és megköszönni, hogy elhoztam és bemutattam ezt az impozáns kant. A bírók nagyon alapos munkát végeztek, az eddigi világkiállításokkal ellentétben leíró bírálatot is alkalmaztak, ami annyit jelent, hogy leírták minden kutya bírálati lapjára, mit látnak a kutyákon, mi a véleményük. Mi az, ami kifejezetten előnyös tulajdonsága egy kutyának, és mi az, ami lehetne jobb. Hibátlan kutya nincs, a fajtasztenderdhez a legközelebb állót keresik a bírók – avatott be kulisszatitkokba ifjabb Bak Attila, aki áradozott a Helsinkiben tapasztaltakról, a rendezőkről.
Egy rendkívül jól szervezett kiállítás volt, nemzetközi viszonylatban is, bámulatos szervezettség és profizmus jellemezte az egész rendezvényt. Csak egy kis adalék: délután a végső összevetéseknél a szervezők körbejártak a ringek körül és a gazdákat vízzel és cukorral kínálták, hogy nehogy valaki rosszul legyen ezen fárasztó nap végén
– mesélt a finnek figyelmességéről a debreceni egyetemista, akinek dicsősége a rendes versennyel még nem ért véget, hiszen két fajtában is nyertek a kutyái. Így a végén a Best In Show-ban, a juhász és pásztorkutyák csoportjában egyszerre két kutyát kellett volna felvezetnie, csakhogy ez lehetetlen. Szerencséjére segítségére sietett egy Amerikából érkezett felvezető, Maggie Lundquist.
– Maggie, aki hivatalos elnevezéssel élve handler, Sárréti Sinka Bojtár Etéd mudi kanomat professzionálisan mutatta be, ami egy kivételes alkalom volt, hiszen magyar tenyésztők és főként magyar fajtát tenyésztők életében nagyon ritka, hogy amerikai handler vezesse fel a kutyáját, mondhatni ritka, mint a fehér holló – mondta Bak Attila, a Debreceni Egyetem joghallgatója.
Ajánljuk még:
Idén elmarad a szüret fontos hajdú-bihari kertészetekben –zsebbevágó oka neked is fájni fog!
Jó ég! Mégis mit gondolt ez a biciklis? Hajmeresztő dolgot vettek videóra Debrecennél