Páratlan sikert ért el a debreceni joghallgató magyar fajtáival a nemzetközi kutyakiállításon

Bak Attila debreceni egyetemista, akit immár elfogulatlanul is az ország legjobb kuvasztenyésztőjének nevezhetünk, ismét komoly babérokat aratott le. Ezúttal a finnországi FCI World Dog Show elnevezésű kutyakiállításon mérettette meg öt négylábúját nemrég, és mind az öt világgyőztesnek bizonyult – közölte a Cívishír. Tudomásunk szerint ez páratlan siker, hiszen világversenyen aligha nyert egy versenyzőnek mindegyik kutyája.

Öt kutyával is világgyőztes lett a debreceni egyetemista, Bak Attila a finn kutyakiállításon

Forrás: BDR Média

Bak Attilát édesapja segítette Helsinkiben, ahová egyébként kalandos út vezetett Magyarországról, hiszen három kuvasznak és két mudinak nem lehet csak úgy repülőjegyet váltani, vagyis csak autóúton lehetett elérni az észak-európai fővárost.

– Az út három napig tartott oda, egy napot töltöttünk a finn fővárosban a világkiállításon, majd újabb három nap volt a hazaút. Amerre jártunk, mindenhol megdicsérték ezeket a gyönyörű magyar fajtákat. A kuvaszok a lettországi Vitrupe Beach tengerparton kimondottan népszerűek voltak a helyiek körében, elmondásuk szerint nem láttak ilyen nagy fehér, göndör szőrű kutyákat ilyen szép ferde metszésű szemekkel és ék alakú fejekkel. A mudik imádták a Balti tengert, meg is mártóztak benne – számolt be az utazás kellemesebb részéről ifjabb Bak Attila a Cívishírnek, majd rátért a szakmára.

A kuvasz fajtában neveztek rajtam kívül még Magyarországról, Németországból, Svédországból, Finnországból és még Amerikából is! Összesen 33 kuvaszt szemlézett a zsűri, ennyit idén még egy magyarországi versenyen sem tudtak összeszámolni, de még egy klubkiállításon sem, amelyre csak ez a fajta hivatalos

– meséli Attila, aki szerint a legtöbb kuvasz egy rendezvényre Magyarországon éppen nála jött össze, a márciusi kuvaszos napon, de oda is csak 22 nagytestű fehér „tette tiszteletét”.

Így a diadal értékét növeli, hogy ebben a nagy mezőnyben sikerült minden babért learatni. Hegyvidék Őre Istók kölyök világgyőztes, Hegyvidék Őre Eszmény „felnőtt” világgyőztes, valamint a fajtagyőztessel legszebb ellenkező neműnek is választották. A már sokat bizonyított Avar mindent vitt a kategóriájában, a fajta legszebbjének ítélte a zsűri, továbbá Hegyvidék Őre Eszménnyel együtt a fajta legszebb tenyészpárja címet is megkapták.