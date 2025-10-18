Az eb és a gazda is okul a derecskei kutyaiskola óráin

Péterffy Albert még helyi rendőrkapitányként alapította meg a baráti társaságával a Derecskei Kutyaiskolát, éppen 25 évvel ezelőtt. A kutyaiskola negyedszázados évfordulójára különleges partit rendeztek, ahová a Cívishírt is meghívták.

25 éve nyílt a Derecskei Kutyaiskola

Forrás: BDR Média

25 éve nyílt a Derecskei Kutyaiskola

Már tartott a látványos bemutató, amikor az újságírók megérkeztek. Német- és belga juhászok, vizslák, dobermannok, tacskók, mopszok, bichonok, westie-k és különleges szép keverék kutyusok katonás fegyelemmel, de nagy élvezettel és lelkesedéssel hajtották végre az utasításokat, a gazdáik nagy örömére. Rendőrkutyák, nagytestű őrző-védők és ölebek együtt, egy pályán szórakoztatták a nagyérdeműt.

Vannak, akik vasárnap templomba járnak, mi ide jövünk már huszonöt éve, és négylábúak társaságában töltünk el néhány kellemes órát

– ezekkel a szavakkal fogadta a hírportált Péterffy Albert, a Derecskei Kutyaiskola elnök-alapítója az egyesület otthonául szolgáló régi derecskei sportpályán. Ezt az önkormányzat jóvoltából használhatják, és látszik, jó gazdái a területnek, gondosan kaszálják. Először a raktárt mutatta büszkén Péterfy Albert a Cívishírnek. Minden kutyakiképző eszközt sikerült beszerezni az évtizedek során az egyesületi tagok hozzájárulásával.

Ha valamire szükség van, az árát összedobjuk, az oktatásért egyébként pénzt nem kérünk, és soha nem is kértünk

– mondta az elnök, mire a vendégek nagyot néztek, hiszen tudomásuk szerint manapság 3-5 ezer forintot kérnek el egy óráért Debrecenben.

Ilyen kutyaiskola a vármegyében nincs még egy, de nem csak ezért jönnek Derecskére például Berettyóújfaluból vagy Debrecenből. Az egyesület ugyanis a negyedévszázados fennállása és működése alatt gondoskodott az utánpótlás-nevelésről, szakképzett oktatók egész sorát nevelte ki.

Ennek tudható be, hogy a leghitványabb kutya is jólneveltté válik néhány foglalkozás alkalmával. Az oktatók közül többen kutyás rendőrként teljesítettek szolgálatot Derecskén, mondhatni tehát, hogy magas szintű profizmus hatja át itt az áldásos tevékenységét.