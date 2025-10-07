Világot látni, tudást nyerni: új távlatokat nyitott a Debreceni Egyetem Külügyi Börzéje

Külügyi Börze: munkaerőpiaci előnyök, magasabb fizetéssel járó pozíciók, önbizalom, magabiztos nyelvhasználat és életre szóló élmények – a hallgatói mobilitási programok, külföldi tanulmányutak nyújtotta előnyök, lehetőségek, amelyekről közvetlenül kaphattak információt az érdeklődők a Debreceni Egyetem Külügyi Börzéjén. A Nemzetközi Iroda és a Hallgatói Önkormányzat Külügyi Bizottsága által szervezett információs napon idén 16 kiállító mutatta be mobilitási programjait szerdán a Főépület kerengőjébe – olvasható az unideb.hu-n.

Külügyi Börze: 16 kiállító mutatta be mobilitási programjait

A Külügyi Börze nagy segítséget jelent a hallgatóknak

Több mint negyed évszázada évről évre megrendezzük a Külügyi Börzét, hiszen az egyetem egyik fő erőssége a széles, több mint száz országra kiterjedő partneri kapcsolatrendszere. Az együttműködések keretében minden évben közel ezer hallgató és oktató utazik ki, illetve érkezik hozzánk tanulmányok, szakmai tapasztalatszerzés céljából. Ez a rendezvény nagy segítséget jelent hallgatóinknak, akik itt megismerkedhetnek azokkal a lehetőségekkel, amelyekkel a külföldi intézményekben, egyetemeken, gyakorlóhelyeken várják őket

– mondta a rendezvény megnyitóján Bartha Elek.

A Debreceni Egyetem oktatási rektorhelyettese hozzátette: a középiskolások körében egyre nő az érdeklődés a külföldi egyetemek iránt. Az egyetemi hallgatók ezzel szemben nem használják ki teljes mértékben a rendelkezésükre álló lehetőségeket.

A középiskolások körében egyre nő az érdeklődés a külföldi egyetemek iránt

Éppen ezért fontos, hogy egy ilyen rendezvény keretében megismerjék, milyen sokrétű és változatos programot kínál számukra egy nemzetközi ösztöndíj, rövid-, illetve hosszútávú mobilitás.

A Külügyi Börze célja, hogy tájékoztassa, bátorítsa a hallgatókat, hogy éljenek a különböző külföldi részképzések, szakmai és kutatási gyakorlatok, intenzív kurzusok, nyelvi képzések, nyári egyetemek és ösztöndíjak biztosította lehetőségekkel. Jelenleg a Pannónia Ösztöndíjprogram nyújtja a legtöbb ilyen programot. Az előző tanévben 850 hallgatói, oktatói, illetve munkatársi kiutazás valósult meg. A korábbi évekhez képest a hallgatói mobilitások száma megduplázódott, és az oktatói, munkatársi mobilitások száma megközelítően 60 százalékkal nőtt. A 2025/2026-os tanévben még magasabb forrás áll rendelkezésünkre, így arra számítunk, hogy még több hallgató, munkatárs számára tudunk támogatást biztosítani külföldi tapasztalatszerzéshez

– fejtette ki Jánosy Orsolya, a Nemzetközi Iroda vezetője.