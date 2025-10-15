44 perce
Biztonságosabb és gyorsabb lett a közlekedés a Külső Vámospércsi úton - fotókkal!
Nagy kő esett le a kondoroskertiek szívéről. Lépett a debreceni önkormányzat, saját forrásból oldották meg a problémát a Külső Vámospércsi úton.
Újabb fontos mérföldkőhöz ért a Debrecen a közlekedésfejlesztésben, az önkormányzata befejezte a Külső Vámospércsi út mellett húzódó szervizút hiányzó szakaszának építését. A beruházás révén megszűnt egy évek óta fennálló közlekedésbiztonsági probléma, amely korábban akadályozta a gyalogos, kerékpáros és gépjárműforgalom folyamatos és biztonságos haladását.
Elhárult az utolsó akadály is a Külső Vámospércsi úton
Mint ismeretes, a 48-as főút három évvel ezelőtti felújítása után egy komplex probléma adódott, melynek voltak jogi és műszaki eredetei is: a szervizút nyomvonalában maradt egy ingatlan, amely megszakította az útpályát. Ez természetesen azóta is akadályt képzett és nehezítette a környéken élők közlekedését.
Papp László polgármester a Kondoroskertben az új szakasz átadásakor arról beszélt, hogy bár rövid útszakaszról van szó, a fejlesztés hosszú évek óta húzódó, komoly jogi és műszaki előkészítést igénylő problémát oldott meg. – Megmondom őszintén, ennyire rövid szervizútszakasz elkészültének ritkán örül az ember ennyire – hangsúlyozta a szerdai sajtótájékoztatón. – Ez egy hosszú évek óta húzódó probléma volt: bár 2022-ben a 48-as főút rekonstrukciója elkészült, az állami beruházás végeztével itt maradt torzóként a szervizútba ékelődve egy lakóépület, és a környéken élők elképesztően sokszor fogalmazták meg azt a kérést, hogy csináljunk ezzel valamit. Elindítottunk egy hosszú procedúrát: föl kellett értékelni az ingatlant, aztán megpróbáltunk megegyezni a tulajdonossal, de nem tudtunk, majd így elindult egy kisajátítási eljárás. Végül egy hosszabb jogi procedúrát követően 35 millió forintért a város megvásárolta azt az ingatlant, amelyhez tartozott a lakóház, majd 20.4 millió forintba került a bontás, és szervizútszakasznak a leaszfaltozása – emelte ki a polgármester.
Befejeződött a szervizút építése a Külső Vámospércsi útonFotók: Katona Ákos
Pósán László országgyűlési képviselő a fejlesztés kapcsán rámutatott: az új szakasz megépítése a közösségi közlekedésre is pozitív hatást gyakorol majd, ugyanis a buszmegállók is könnyebb megközelíthetővé váltak. – Személy szerint a legfontosabbnak a közlekedésbiztonságot tekintem. Aki itt a város felé busszal közlekedik, át kell mennie az út túloldalára, de a szalagkorlát érthető módon a biztonságot szem előtt tartva, nem igazodik a buszöböl megközelíthetőségéhez. Vagy átmásztak rajta, vagy nagyot kellett kerülni, hogy máshol átjuthassanak a túloldalra. Ez nagyon balesetveszélyes volt, nem véletlen, hogy az itt lakók folyamatosan felhánytorgatták, panaszkodtak rá – ecsetelte a honatya.
Hozzátette azt is, hogy a közbeszerzési kiírásoknál olyan garanciális elemeket kell beépíteni, amelyek biztosítják a lakossági észrevételek megfelelő kezelését.
Dankuné Nagy Gyöngyi önkormányzati képviselő emlékeztett, hogy a helyiek régóta várták a probléma megoldását. – Nagyon örülök, hogy a lakosság igényeivel és a döntéshozók segítségével létrejött együttműködés hozzájárult a fejlesztés átadásához. Most végre gyalogosan, kerékpárral és gépjárművel is biztonságosan használhatják a szervizutat az itt élők – hangsúlyozta a képviselő.
