Kézműves debreceni táblán ámul az ország, ilyen a KRESZ-ben, de még az álmaidban sincs – fotóval

Debrecen utcáin olyan útmenti jelzést találtak, amely formailag ugyan hasonlít a KRESZ-táblákra, de a közlekedési szabályozásban semmilyen hivatalos szerepe nincs – erről számolt be a vezess.hu szakportál. Mint írják, olyan „KRESZ tábla” van kihelyezve a debreceni Júliatelepen, hogy autós legyen a talpán, aki kapásból megérti, mit akarnak mutatni neki.

Házilag kreált „KRESZ tábla” Debrecenben

Veszélyt is jelenthet egy ilyen „KRESZ tábla”

A cikk rávilágít arra, hogyha jobban megnézzük a táblát, kiderül, hogy van értelme a furcsa jelzésnek: elsősorban a futároknak segíthet eligazodni, ha a GPS nem pontosan navigál. A tábla ugyanis jelzi, hogy a Golyó és a Penge utcákon melyik házszám hol található, valamint azt is, hogy zsákutcáról van szó, tehát nem lehet továbbhaladni.

A Golyó utca szerepel a Google Térképen, a Penge utca azonban nem – feltehetően éppen ez adta az ötletet a „kézműves” tábla elkészítéséhez.

Az eset kapcsán a vezess.hu rámutat, hogy hasonló, „féllegális” vagy kvázi dekoratív táblák nemcsak esztétikai kérdést vetnek fel, hanem veszélyt is jelenthetnek azoknak, akik rutinból vezetnek, és reflexből táblákra támaszkodnak.

A debreceni jelzés ügye jó példa arra, hogy nem minden útmenti tábla az, aminek látszik – különösen nagyvárosokban, ahol a jelek sokasága már alapból nagy kihívás az autósok számára.

