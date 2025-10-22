Seregnyi katona és diák előtt avatták fel Debrecen legújabb emlékművét – fotókon, videón az ünnepség

Emlékműavatással egybekötött ünnepséget rendeztek október 22-én, szerdán délelőtt a debreceni Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium területén, a Kossuth-laktanyában. Az eseményen nemcsak az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről emlékeztek meg, hanem az első világháború magyar katonáiról, illetve arról is, hogy 1917. október 24-én indult meg a caporettói áttörés. Az iskola névadója, Kratochvil Károly egykor ugyanis maga állított emléket a magyar királyi nagyváradi 4. honvéd gyalogezred parancsnokaként az Isonzónál elesett katonáknak.

Az elesett hősök emlékére avatták fel a Kratochvil-gúlát

Fotó: Katona Ákos

Fekete András alezredes, az intézmény igazgatója beszédében elmondta, az egymástól időben távol lévő történelmi események közötti párhuzam, hogy az első világháborúban ugyanolyan fiatalok adták életüket, mint akik az 1956-os forradalom alkalmával felemelték a hangjukat az elnyomó rezsim ellen. Mint fogalmazott, ugyanaz az ifjonti vér küzdött bennük, és egyaránt érezték, hogy sokszorosan több a nemzet érdeke, mint az egyéné. Úgy véli, a Kratochvil Károly középiskola növendékei ezt a gondolatot elmélyítik magukban, és megtanulták, hogy nemcsak magukért, hanem a hazájukért is felelnek.

Több helyen is helytálltak az elődeink

Fekete András rámutatott, történelmi korszakot élünk. Mint mondta, az a jólét és biztonság, ami megadatott, nem magától értetődő, természetes dolog, hanem minden nap meg kell érte küzdeni. Az igazgató szerint a fiatalok új lendületet hoznak a nemzet életébe, és rajtuk áll, hogy miként lesz vezetve a jövőben a hazánk, és az a Magyar Honvédség, amely egy generációváltáson megy keresztül.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Tóth Gábor, a Honvédelmi Minisztérium Honvédelmi Oktatási Kulturális és Tudományszervező Főosztály osztályvezetője szerint, amikor a történelmi tényekre és számokra tekintünk, gyakran elsiklunk afelett, hogy a katonák és a szabadságharcosok elhagyták otthonaikat, szeretteiket, az egész életpályájukat azért a hősies helytállásért. Példaként említette a Székely hadosztályt, amely Kratochvil Károly vezetésével megviselten, de rendezetten és szervezetten vonult át az olasz frontról Erdélybe, hogy a román betöréstől megvédje Magyarországot. Hozzátette, ugyanilyen hős tett volt, amikor 1956. október 23-án – fegyverrel vagy anélkül, de – kiálltak a betörő orosz tankok elé. Szerinte ehhez az kell, hogy az ember hű legyen ahhoz, amire felesküdött: a hazához és a szolgálathoz. Úgy véli, a jövőben is olyan katonai vezetőkre lesz szükség, akik nem engedik szétszéledni a hadsereget, hanem bátorságot adnak nekik, és sikerre viszik őket.