Vasárnap óta fokozott veszélynek vannak kitéve a debreceni autósok! Olyat hozott a változás, amiről csak kevesen tudnak!
Az őszi óraátállításnak köszönhetően sokkal hamarabb sötétedik. Ehhez a közlekedésben is sok szempontból nehéz alkalmazkodni. Íme Hajdu Kristóf gépjárművezető-szakoktató tanácsai!
Az őszi óraátállítás mindenki számára megterhelő. Sokan sötétben indulnak munkába és érnek haza. Az állandó sötétben közlekedésre átállni viszont sok szempontból nagyon nehéz. Gyorsabban elfáradunk, hiszen nagyobb energiabefektetés koncentrálni, és ez egy megterhelő munkanap után nagyon veszélyes is tud lenni. Ezért megkértük Hajdu Kristófot, a Restart Autósiskola vezetőjét, gépjárművezető-szakoktatóját, hogy fejtse ki: mire figyeljünk, amikor hamarabb sötétedik?
Az őszi óraátállítás hatása a közlekedésre
Véleményem szerint a legnehezebb és legveszélyesebb része az őszi/téli sötétedésnek, hogy a szürkületi időszak egybeesik a csúcsforgalom egy részével vagy teljes egészével. De miért is mondom, hogy a szürkület veszélyes? Nos, én ezt a sebességkülönbségre vezetem vissza. A szürkületi időszakban a lassabban haladók, mint például a gyalogosok és a kerékpárosok úgy érezhetik, hogy a szürkület ellenére még jól látnak, hiszen a mondjuk 10-15 méteres körzetükben mindent pontosan fel tudnak mérni. Ebben igazuk is van, de az autósok vagy motorosok is hasonló területen tudnak tűpontosan felmérni, de ez gyakran a féktávolságukon kívül van
– fogalmazott Hajdu Kristóf. Hozzátette, ebből adódik, hogy kevesebb területet látnak be, mint a legrövidebb táv, amin belül meg tudnak állni. A lassabban haladó lehet, hogy nem tudja belehelyezni magát a gyorsabban haladó helyzetébe és azt gondolhatja, hogy: „Én látom az érkező járművet, akkor ő is lát engem, tehát mehetek”. Sajnos ez a félreértés, a felemás helyzetfelismerés veszélyhelyzetet szülhet! A gépjárművezető-szakoktató példákat is említett.
Gyalogos-átkelőhelyek:
Érkezik a gyalogos egy lámpával nem biztosított kijelölt gyalogátkelőhelyhez. Szétnéz és látja, hogy közeledik egy autós, de úgy gondolja, hogy ő is ismeri a szabályokat és majd elsőbbséget ad, ezért elindul. A szürkület miatt rosszul mérheti fel a helyzetet az autós, későn veszi észre a gyalogost és már meg is van a baj. A baj megtörténhet az egyébként is veszélyesnek mondható kétlencsés forgalomirányító lámpával biztosított kijelölt gyalogos átkelőhelyeken. Különösen veszélyes gyalogátkelőhelyek: a Csapó utcai, a Külső vásártérről Széchényire jobbra kanyarodásnál lévő, a Kassai úton a várostáblához legközelebbi vagy a Sámsoni úton lévő összes gyalogátkelőhely.
Kerékpáros lakott területen kívül:
A kerékpáros 15-20 km/h sebességgel az út jobb szélén halad. Ennél a sebességnél könnyű azt hinni szürkületben, hogy ha mi mindent látunk, akkor a többiek is. Sajnos ez nincs így. A lakott területen kívüli szakaszon 90 km/h sebességgel érkező jármű sokkal nehezebben látja a környezetét. Egy óvatlan manőver a kerékpárostól és már meg is van a baj. Mit tehet ilyenkor a kerékpáros a baj elkerülése érdekében? Sokkal óvatosabban, sokkal körültekintőbben halad és ami a legfontosabb, láttatja magát, megfelelő kivilágítással elől és hátul, valamint fényvisszaverős láthatósági mellénnyel.
„Egy másik visszajáró hiba, amivel gyakran találkozok, az a tompított fényszóró használata helyett a nappali menetfény. Legjobb tudásom szerint 2014 után már csak olyan járművek helyezhetők forgalomba, amelyek nappali menetfénnyel vannak felszerelve. Előnye, hogy előre szúró fénnyel világít, így messziről észrevesznek minket. Hátránya viszont több is van. Az egyik, hogy a szúrófény ellenére egészen megtévesztően jól bevilágítja a teret és azt hisszük, hogy már kimaxoltuk a láthatóságot, de ez nincs így. A másik nagyon nagy hátránya, hogy a nappali menetfény gyakran csak előre világít, a hátsó helyzetjelzők nem. A sofőrt annyira meg tudja téveszteni, hogy ő lát előre, hogy azt hiszi, akkor őt is látják, de nincs így” – fogalmazott.
Hajdu Kristóf kiemelte: legyünk körültekintőbbek és ne hagyatkozzunk pusztán a nappali menetfényre, hanem kapcsoljuk fel a tompítottat. Továbbá arra is választ kaptunk, hogy mit tehetünk, ha az előttünk haladó nem teszi ezt meg és a sötétben vesszük észre, hogy nincs kivilágítva.
Javaslatom, hogy a kivilágítatlan járművet követve villogjunk rá és kapcsoljuk le/fel a saját tompítottunkat kétszer. Ha ez nem válik be, ismételjük meg ezt a sorozatot. Ha semmi sem válik be, akkor javaslom, hogy kövessük a kivilágítatlan járművet, ameddig az utunk engedi és szolgáljunk mi „hátvédként”, hogy elkerülhessük a balesetet
– emelte ki.
Hogyan tudjuk elkerülni a baleseteket?
Hajdu Kristóf azt is összegezte, hogyan tudjuk elkerülni a baleseteket. Rámutatott, autósként mérsékelni kell a sebességet és sokkal körültekintőbben kell közlekedni. Gyalogosként pedig ellenőrizzük duplán, hogy biztonságos-e lelépni a járdáról minden átkeléskor. Mindenki számára nagy segítség lenne a szemkontaktus, amennyire a látási viszonyok engedik.
Vakon nem bízhatunk meg senkiben, legyünk körültekintőek! És semmiképpen ne reflexből vagy megszokásból közlekedjünk. A nap végén hiába mondhatjuk el magunkról, hogy nekünk volt igazunk, ha a baleset már bekövetkezett. Épségben hazajutni egy olyan elfelejtett luxus lett, amiért minden alkalommal hálásnak kell, hogy legyünk
– mondta.
