Vasárnap óta fokozott veszélynek vannak kitéve a debreceni autósok! Olyat hozott a változás, amiről csak kevesen tudnak!

Gyalogos-átkelőhelyek:

Érkezik a gyalogos egy lámpával nem biztosított kijelölt gyalogátkelőhelyhez. Szétnéz és látja, hogy közeledik egy autós, de úgy gondolja, hogy ő is ismeri a szabályokat és majd elsőbbséget ad, ezért elindul. A szürkület miatt rosszul mérheti fel a helyzetet az autós, későn veszi észre a gyalogost és már meg is van a baj. A baj megtörténhet az egyébként is veszélyesnek mondható kétlencsés forgalomirányító lámpával biztosított kijelölt gyalogos átkelőhelyeken. Különösen veszélyes gyalogátkelőhelyek: a Csapó utcai, a Külső vásártérről Széchényire jobbra kanyarodásnál lévő, a Kassai úton a várostáblához legközelebbi vagy a Sámsoni úton lévő összes gyalogátkelőhely.

Kerékpáros lakott területen kívül:

A kerékpáros 15-20 km/h sebességgel az út jobb szélén halad. Ennél a sebességnél könnyű azt hinni szürkületben, hogy ha mi mindent látunk, akkor a többiek is. Sajnos ez nincs így. A lakott területen kívüli szakaszon 90 km/h sebességgel érkező jármű sokkal nehezebben látja a környezetét. Egy óvatlan manőver a kerékpárostól és már meg is van a baj. Mit tehet ilyenkor a kerékpáros a baj elkerülése érdekében? Sokkal óvatosabban, sokkal körültekintőbben halad és ami a legfontosabb, láttatja magát, megfelelő kivilágítással elől és hátul, valamint fényvisszaverős láthatósági mellénnyel.

„Egy másik visszajáró hiba, amivel gyakran találkozok, az a tompított fényszóró használata helyett a nappali menetfény. Legjobb tudásom szerint 2014 után már csak olyan járművek helyezhetők forgalomba, amelyek nappali menetfénnyel vannak felszerelve. Előnye, hogy előre szúró fénnyel világít, így messziről észrevesznek minket. Hátránya viszont több is van. Az egyik, hogy a szúrófény ellenére egészen megtévesztően jól bevilágítja a teret és azt hisszük, hogy már kimaxoltuk a láthatóságot, de ez nincs így. A másik nagyon nagy hátránya, hogy a nappali menetfény gyakran csak előre világít, a hátsó helyzetjelzők nem. A sofőrt annyira meg tudja téveszteni, hogy ő lát előre, hogy azt hiszi, akkor őt is látják, de nincs így” – fogalmazott.