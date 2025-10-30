Cigányzenekart is hívtak már Debrecenben éjjel-nappalihoz, de az ilyen dorbézolással most végleg leszámolnak

Több fontos kérdésben döntött a képviselő-testület

Fotó: Batta Gergő

Szintén része a javaslatnak, hogy 22 óra és reggel 6 óra között nemcsak fogyasztani lesz tilos szeszesitalt, hanem árusítani is Debrecen egy jól meghatározott területén kiskereskedelmi üzletekben. Ez a belvárost, a lakóövezetet, illetve Józsát érinti, vagyis gyakorlatilag a belterületi részeket.

Papp László ennek kapcsán kiemelte, rengeteg panasz érkezett az elmúlt években azzal kapcsolatban, hogy az éjjel-nappali üzletek gyakorlatilag kocsmaként működnek, csak épp nem a boltban isznak az emberek, hanem kint az utcán. Mint fogalmazott, egy videófelvételen például látható, hogy egy debreceni bolt előtt már cigányzenekar is játszott, olyan magasra hágott a hangulat. Hozzátette, ez így nem helyénvaló, mivel a szórakozásnak adott a kulturált lehetősége a megfelelő helyeken, hiszen a lakóknak is biztosítani kell a pihenéshez való jogát. Rámutatott, főként lakótelepeken, garázsokban és pavilonokban működő italboltok esetén már tarthatatlan a helyzet, ezért mindenképpen szükséges volt a szabályozás.

A polgármester előrevetítette, hogy a rendeletmódosítás hatásait figyelemmel fogják kísérni, és szükség esetén változtat rajta a közgyűlés, így egyáltalán nem szükséges a szabályozás 2013-as bevezetése óta eltelt ideig várni a finomhangolásra.

Növelnék a szórakozás lehetőségeit a Nagyerdőn

Illés-Rácz Mariann (Civil Fórum Debrecen Egyesület) felszólalásában arra kérdezett rá, van-e lehetőség a lakossági panaszokat előzetesen figyelembe venni, és nem utólag reagálni rá. A képviselő kitért a Nagyerdei körutat érintő módosítás környezetvédelmi hatására is, mivel szerinte lehetséges, hogy a Víztoronyban és a Csinibabában megrendezett koncertek fény- és zajhatása károsan befolyásolhatja a környéket.

Papp László válaszában kifejtette, örök dilemma Debrecenben a szórakozás és a pihenés egyensúlya. Azonban szerinte egy kétszázezres lakosságú városban gondoskodni kell a szórakozási lehetőségekről is. Példaként említette, hogy a fiatalok felől gyakran érkezik az a kritika, miszerint kevés a lehetőség a bulizásra. Hozzáfűzte, éppen ez hívta életre a Dósa nádor téri könnyűzenei központ fejlesztését. A polgármester szerint egyértelműen teret kell engedni a kulturált szórakozási lehetőségeknek, a Nagyerdő pedig véleménye alapján egyértelműen ilyen része a városnak, mivel nem lakóterületként funkcionál. Elmondta, ugyan megérti a környezettel kapcsolatos aggodalmakat, azonban parkerdő lévén a Nagyerdőt nap mint nap használják az emberek. Szekeres Antal ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy a zajszennyezési határértéket egy magasabb szintű szabályozás határozza meg, melyet be is tartatnak a fentebb említett vendéglátóhelyekkel is.