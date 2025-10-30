október 30., csütörtök

Közgyűlés

45 perce

Cigányzenekart is hívtak már Debrecenben éjjel-nappalihoz, de az ilyen dorbézolással most végleg leszámolnak

Parázs vita alakult ki a nagyerdei vendéglátóhelyek nyitvatartásáról is. A debreceni közgyűlésen az örök dilemma került elő: a pihenés vagy a szórakozás legyen biztosítva egy nagyvárosban?

Hajnal László

A debreceni képviselő-testület több fontos kérdésben határozott az október 30-ai közgyűlésen, a Régi Városháza Simonffy-termében megtartott ülésen. Az első, és egyben a leginkább vitaindító napirendi pont a debreceni vendéglátóhelyek nyitvatartási idejének módosításáról és az alkoholos italok éjszakai árusításáról szóló előterjesztés volt.

közgyűlés
A közgyűlés döntése értelmében éjjel nem lehet boltban alkoholt vásárolni
Illusztráció: MW-Archív

A Haon korábban már megírta a javaslat alapján, milyen változások léphetnek életbe, amennyiben a közgyűlés megszavazza azt, azonban a csütörtöki ülésen Szekeres Antal főjegyző is ismertette a dokumentum lényegét. Mint mondta, technikai részeket is tartalmaz a rendeletmódosítás, amelynek célja, hogy a 2025. január 1-jétől hatályos kormányrendeletnek megfeleljen a helyi önkormányzati rendelet. Így például két kategóriára osztják a vendéglátóhelyeket: éttermekre és egyéb vendéglátóhelyekre. Szintén formai módosításnak tekinthető a belvárosi vendéglátóhelyek nyitvatartásáról szóló rész, amely gyakorlati változást nem tartalmaz, mindössze a kiskörút kialakítása miatti közterület elnevezések változása indokolta.

A közgyűlés nem enged teret az éjjel-nappali kocsmáknak

Érdemi módosítása az előterjesztésnek, hogy a Sámsoni út bizonyos szakaszán a vendéglátóhelyeken feloldják az alkoholértékesítési tilalmat az éjszakai órákban. Ugyan a javaslat szövege nem tartalmazza, azonban korábbi cikkünkben utaltunk rá, hogy valószínűleg a menekülttábor felszámolása tette indokolttá a tiltás megszüntetését. Erre a „lakossági összetétel megváltozása” engedett erősen következtetni. Ezt Szekeres Antal közgyűlésen kifejtett indoklása is igazolta.

Szintén nem volt tévedés a korábbi cikkünkhöz egy, a Csinibaba Kultkertben készült illusztrációs fotót választanunk. A rendeletmódosítás egy része ugyanis a Nagyerdei körút által határolt egyéb vendéglátóhelyek (vagyis nem éttermek) nyitvatartási idejének lazítását irányozta elő, mivel néhány helyre nézve indokolatlan megkülönböztetéssel jár a jelenlegi szabályozás. Erre példaként a főjegyző éppen azzal érvelt, hogy nem helyénvaló, hogy éjfél után a Régi Vigadó vagy a Krúdy Étterem teraszán még ki lehet kérni egy italt, a Csinibabában vagy a Víztorony teraszán már nem.

BG20251030_Kozgyules_HAON_9
Több fontos kérdésben döntött a képviselő-testület
Fotó: Batta Gergő

Szintén része a javaslatnak, hogy 22 óra és reggel 6 óra között nemcsak fogyasztani lesz tilos szeszesitalt, hanem árusítani is Debrecen egy jól meghatározott területén kiskereskedelmi üzletekben. Ez a belvárost, a lakóövezetet, illetve Józsát érinti, vagyis gyakorlatilag a belterületi részeket.

Papp László ennek kapcsán kiemelte, rengeteg panasz érkezett az elmúlt években azzal kapcsolatban, hogy az éjjel-nappali üzletek gyakorlatilag kocsmaként működnek, csak épp nem a boltban isznak az emberek, hanem kint az utcán. Mint fogalmazott, egy videófelvételen például látható, hogy egy debreceni bolt előtt már cigányzenekar is játszott, olyan magasra hágott a hangulat. Hozzátette, ez így nem helyénvaló, mivel a szórakozásnak adott a kulturált lehetősége a megfelelő helyeken, hiszen a lakóknak is biztosítani kell a pihenéshez való jogát. Rámutatott, főként lakótelepeken, garázsokban és pavilonokban működő italboltok esetén már tarthatatlan a helyzet, ezért mindenképpen szükséges volt a szabályozás.

A polgármester előrevetítette, hogy a rendeletmódosítás hatásait figyelemmel fogják kísérni, és szükség esetén változtat rajta a közgyűlés, így egyáltalán nem szükséges a szabályozás 2013-as bevezetése óta eltelt ideig várni a finomhangolásra.

Növelnék a szórakozás lehetőségeit a Nagyerdőn

Illés-Rácz Mariann (Civil Fórum Debrecen Egyesület) felszólalásában arra kérdezett rá, van-e lehetőség a lakossági panaszokat előzetesen figyelembe venni, és nem utólag reagálni rá. A képviselő kitért a Nagyerdei körutat érintő módosítás környezetvédelmi hatására is, mivel szerinte lehetséges, hogy a Víztoronyban és a Csinibabában megrendezett koncertek fény- és zajhatása károsan befolyásolhatja a környéket. 

Papp László válaszában kifejtette, örök dilemma Debrecenben a szórakozás és a pihenés egyensúlya. Azonban szerinte egy kétszázezres lakosságú városban gondoskodni kell a szórakozási lehetőségekről is. Példaként említette, hogy a fiatalok felől gyakran érkezik az a kritika, miszerint kevés a lehetőség a bulizásra. Hozzáfűzte, éppen ez hívta életre a Dósa nádor téri könnyűzenei központ fejlesztését. A polgármester szerint egyértelműen teret kell engedni a kulturált szórakozási lehetőségeknek, a Nagyerdő pedig véleménye alapján egyértelműen ilyen része a városnak, mivel nem lakóterületként funkcionál. Elmondta, ugyan megérti a környezettel kapcsolatos aggodalmakat, azonban parkerdő lévén a Nagyerdőt nap mint nap használják az emberek. Szekeres Antal ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy a zajszennyezési határértéket egy magasabb szintű szabályozás határozza meg, melyet be is tartatnak a fentebb említett vendéglátóhelyekkel is.

Támogatni kell a turizmust és a vendéglátást

Gondola Zsolt Zoárd (Civil Fórum Debrecen Egyesület) Balázs Ákos alpolgármestert kérdezte, milyen állásponton van a Future of Debrecen mozgalom a koncertek Nagyerdőre gyakorolt környezeti hatásával kapcsolatban. Az alpolgármester a frakcióvezető felvetésére válaszul elmondta, nem új szórakozóhelyek nyitásáról van szó, hiszen már évtizedekkel ezelőtt is működtek vigalmi negyedek a Nagyerdőn más néven.

Széles Diána is reagált az észrevételekre. Az alpolgármester a vendéglátóhelyek helyzetének alapos ismeretében megvilágította, a Covid óta megváltoztak a szórakozási szokások, mivel sokan otthon vagy házibuliban kapcsolódnak ki. Szerinte emiatt a vendéglátóhelyeket támogatni kell. Rámutatott arra is, manapság az emberek otthon „alapoznak”, majd a belvárosban vagy a Nagyerdőn teljesedik ki a buli, így a vendéglátóhelyek túlélése is a késői nyitvatartáson alapul.

BG20251030_Kozgyules_HAON_11
Széles Diána szerint a vendéglátóhelyeket támogatni kell
Fotó: Batta Gergő

Mándi László (Összefogás a Cívisvárosért) az elhangzottakat annyiban cáfolta, hogy a példaként említett éttermek 11 órakor bezárnak. A képviselő szerint emiatt ez nem lehet indok arra, hogy a többi vendéglátóhely éjfélnél tovább maradjon nyitva a Nagyerdőn, így azt is jelezte, hogy nem fogja támogatni a javaslatot.

Erre reflektálva Szerekes Antal elmondta, a Régi Vigadó 2026-ban fogja ünnepelni megalapításának 200. évfordulóját, ami a működésére is hatással lesz. A főjegyző elárulta, az üzemeltető már be is adta a nyitvatartási idő meghosszabbítására vonatkozó kérelmet, amiből látszik, hogy az éttermek részéről is mutatkozik igény a hosszabb nyitvatartás lehetőségére.

Papp László hozzátette, alapvetően kényes kérdésről van szó, amivel minden nagyváros küzd. Hiszen engedni kell a szórakozást, összhangban a pihenésre való igény figyelembevételével.

Salánkiné Kuti Zsuzsanna (Mi Hazánk Mozgalom) felszólalásában kifejtette, minden nagyváros érdekelt a turizmus fejlődésében. A képviselő jelezte, éppen ezért támogatni fogja a javaslatot. A képviselő-testület végül helyt adott az előterjesztésnek, így az november 1-től érvényes.

