Forráshiány akadályozza, pedig sürgős lenne a 4-es főút négysávosítása

A közlekedésfejlesztés aktuális helyzetéről szóló beszámoló volt a Hajdú-Bihar Vármegyei Közgyűlés október 31-ei, pénteki ülésének első, és egyben legösszetettebb napirendi pontja, melynek részeként Tasó László, Északkelet-Magyarország közúti és vasúti közlekedésének fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa ismertette az Építési és Közlekedési Minisztérium hajdú-bihari útfejlesztési projektjeit (a Haon egy korábbi cikkben részletesen beszámolt a beruházásokról).

A közgyűlésen a Hajdúböszörményben tervezett két körforgalom is szóba jött

Forrás: Napló-archív

A Vármegyeháza Árpád-termében megtartott ülésen a miniszeri biztos felvázolta, az uniós csatlakozással betört a piac Magyarországra, ekkor szembesült azzal az ország, hogy a közlekedési ágazatban hatalmas a lemaradás, holott éppen ez a terület lenne képes elősegíteni a versenyképességet, egyben a gazdaság motorját is jelentené. Emlékeztetett arra, hogy ezt a hátrányt a 2015-üs Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program hivatott leküzdeni, melynek egyes elemei már a megvalósulás útjára léptek, míg mások el sem kezdődtek. Mint fogalmazott, a cél az volt, hogy a gyorsforgalmi hálózatot kiépítsék és ebbe becsatolják a vármegyeszékhelyeket, valamint a települések közötti utakat is szintre hozzák. A hajdú-bihari fejlesztésekkel kapcsolatban elmondta, szempont volt, hogy Debrecen kiemelkedjen a régióból, és kiterjessze a gazdasági erőterét, közben együttműködjön a vidéki településekkel.

A 4-es főút égető kérdés a közgyűlés tagjai szerint

Ménes Andrea, a Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság elnöke felszólalásában elmondta, a bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta ezt a több szempontból fontos anyagot. Mint fogalmazott, a nagy fokú iparfejlesztések a vidéki emberek boldogulását is szolgálják, hiszen szélesre tárja a munkaerőpiaci lehetőséget. Szerinte ehhez elengedhetetlen, hogy megfelelő utak és vasutak legyenek, így Debrecen megközelíthetősége kiemelten fontos a települések számára.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Szegi Emma, Kaba polgármestere úgy véli, Kaba szerencsés a 100-as vasútvonal fejlesztésével, hiszen a bejutás lényegesen könnyebb Debrecenbe. Azonban szerinte a 4-es főút négysávosítása nem tűr halasztást, hiszen ez jelentősen segítené a település megközelíthetőségét, emellett az ipari beruházások számára is kecsegtető célponttá válna a térség.