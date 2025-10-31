1 órája
Forráshiány akadályozza, pedig sürgős lenne a 4-es főút négysávosítása
A 42-es főút, hajdúböszörményi problémás csomópontok is szóba kerültek. Kapacitás-, forráshiány vagy adminisztrációs akadályok miatt várakozó útfejlesztéseket vitatott meg a vármegyei közgyűlés.
A közlekedésfejlesztés aktuális helyzetéről szóló beszámoló volt a Hajdú-Bihar Vármegyei Közgyűlés október 31-ei, pénteki ülésének első, és egyben legösszetettebb napirendi pontja, melynek részeként Tasó László, Északkelet-Magyarország közúti és vasúti közlekedésének fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa ismertette az Építési és Közlekedési Minisztérium hajdú-bihari útfejlesztési projektjeit (a Haon egy korábbi cikkben részletesen beszámolt a beruházásokról).
A Vármegyeháza Árpád-termében megtartott ülésen a miniszeri biztos felvázolta, az uniós csatlakozással betört a piac Magyarországra, ekkor szembesült azzal az ország, hogy a közlekedési ágazatban hatalmas a lemaradás, holott éppen ez a terület lenne képes elősegíteni a versenyképességet, egyben a gazdaság motorját is jelentené. Emlékeztetett arra, hogy ezt a hátrányt a 2015-üs Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program hivatott leküzdeni, melynek egyes elemei már a megvalósulás útjára léptek, míg mások el sem kezdődtek. Mint fogalmazott, a cél az volt, hogy a gyorsforgalmi hálózatot kiépítsék és ebbe becsatolják a vármegyeszékhelyeket, valamint a települések közötti utakat is szintre hozzák. A hajdú-bihari fejlesztésekkel kapcsolatban elmondta, szempont volt, hogy Debrecen kiemelkedjen a régióból, és kiterjessze a gazdasági erőterét, közben együttműködjön a vidéki településekkel.
A 4-es főút égető kérdés a közgyűlés tagjai szerint
Ménes Andrea, a Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság elnöke felszólalásában elmondta, a bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta ezt a több szempontból fontos anyagot. Mint fogalmazott, a nagy fokú iparfejlesztések a vidéki emberek boldogulását is szolgálják, hiszen szélesre tárja a munkaerőpiaci lehetőséget. Szerinte ehhez elengedhetetlen, hogy megfelelő utak és vasutak legyenek, így Debrecen megközelíthetősége kiemelten fontos a települések számára.
Szegi Emma, Kaba polgármestere úgy véli, Kaba szerencsés a 100-as vasútvonal fejlesztésével, hiszen a bejutás lényegesen könnyebb Debrecenbe. Azonban szerinte a 4-es főút négysávosítása nem tűr halasztást, hiszen ez jelentősen segítené a település megközelíthetőségét, emellett az ipari beruházások számára is kecsegtető célponttá válna a térség.
Czeglédi Gyula, Hajdúszoboszló polgármestere kifejtette, tudomásuk szerint a 4-es főút kiviteli tervei elkészültek, és már a szakértőket is kijelölték, azonban a forrás hiányzik a megvalósításhoz. Szerinte ez a beruházás nemcsak Kaba és Szoboszló érdekeit, hanem a vármegye nagy részének megközelíthetőségét szolgálná. A városvezető úgy véli, nem lesz elég az út kétszer kétsávosítása, hanem Debrecen fogadóképességét is hozzá kell igazítani. A polgármester azon az állásponton van, hogy mindenképpen gyorsítani kellene a megvalósuláson, hiszen a térség számára létkérdés, hogy Debrecen a leginkább megközelíthető legyen.
A 42-es főutról elterelnék az átmenő forgalmat
Nagy Zoltán, Hajdúböszörmény alpolgármestere jelezte, már az előző ciklusban is kérte a város két problémás csomópontban a körforgalom kiépítését (a 35-ös főút és a Baltazár Dezső utca, illetve a 35-ös főút és az Újvárosi utca kereszteződése). Kifogásolta, hogy 600 napos tervezési idő van kiírva a beruházásra, a megvalósulás azonban még dátumot sem kapott. Rámutatott, ezek nagy forgalmú csomópontok, ahol halálos balesetek is történtek.
Kiss László szintén a 4-es út négysávosításának konkrétumairól kérdezett. A Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság elnökhelyettese arra volt kíváncsi, mi akadályozza a forrás biztosítását. Arra is kitért, lehetne-e a kisajátítási eljáráson (ami szintén akadálya az útszakasz megvalósulásának) gyorsítani. A 42-es számú főút tehermentesítését is felvetette, szerinte a környező települések (például Püspökladány, Báránd, Földes) lakossága profitálna abból, ha a nagy fokú tranzitforgalmat elterelnék. Ezzel kapcsolatban Kovács Miklós, Báránd polgármestere is kérdéseket intézett a miniszteri biztoshoz.
Tasó László válaszában kifejtette, a 4-es főút fejlesztésének felgyorsításához forrásra van szükség. Mint mondta, nem a szándék hiányzik, hiszen az országgyűlési képviselők erősen lobbiznak a megvalósulás érdekében. Hozzátette, Hajdú-Bihar lényegesen több fejlesztési forrást kap a többi vármegyénél, így nehéz érvelni a többi térség képviselőjével szemben, hiszen ők is a körzetük számára fontos beruházások megvalósulásáért küzdenek.
A 42-es főút kapcsán elárulta, több alkalommal volt terítéken a minisztériumi tanácskozásokon, és Lázár János is többször beszélt róla. Mint mondta, jelenleg az a lehetőség adott, hogy az útdíj mértékét megvizsgálja a tárca, illetve, hogy meggyőzzék a szállítmányozókat, hogy csak szükség esetén használják az utat.
A böszörményi körforgalmak esetében is a forrás hiányát hozta fel. A tervezési idővel kapcsolatban pedig elismerte, megdöbbentő és irreális számokról van szó. A miniszteri biztos szerint a tervezők túlvállalják magukat, vagy épp a saját üzemtervük szerint dolgoznak.
