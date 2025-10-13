Most választják el a sárgájától a fehérjét, fordulat a hajdú-bihari város közétkeztetésében

Eddig is volt lehetőség Hajdúnánáson a közétkeztetésben tej-, glutén-, cukor- és tojásmentes, valamint különféle diétás menük igénylésére, ám eddig csak az intézmények – bölcsődék, óvodák, iskolák és az idősek otthona – részesülhettek belőlük. A Hajdúnánási Gyermek és Közétkeztetési Nonprofit Kft. mostantól azonban a város lakói és a környező települések felnőtt lakossága számára is elérhetővé teszi ezeket az ételeket. Mi több, tovább bővíti a nem hétköznapi menük körét. Ez nagy változás, hiszen így azok is biztonságban juthatnak hozzá a számukra megfelelő menühöz, akiknek nincs idejük vagy lehetőségük otthon főzni.

Jelentősen megváltozik a közétkeztetés Hajdúnánáson

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Kónya Hajnalka dietetikus, a társaság szakembere a Cívishírnek elmondta: a cég napi átlagban jelenleg 1400 ember étkeztetéséről gondoskodik. A központi konyha mellett tíz tálalókonyhán keresztül történik az ételosztás, amit tálalókonyhánként egy szakács és egy konyhai dolgozó segít. A gyermekétkeztetés mellett az idősek otthona és a vendégétkezők is rendszeres ellátottak.

A közeljövőben azonban jelentős változás következik: a diétás konyha átköltözik a Nikodémusz utcai bölcsődei konyhába.

– Ez azért fontos, mert a központi konyha már szűknek bizonyult a speciális igények kielégítésére, az új helyszínen viszont nagyobb létszámot is ki tudunk majd szolgálni – mondta a dietetikus. A tervek szerint így bővül a választék és a kapacitás, ami lehetővé teszi, hogy a mentes étrendet követők szélesebb köre vehesse igénybe a szolgáltatást.

A diétás kínálatban glutén-, tej- és tojásmentes ételek, ezek kombinációi, valamint vegetáriánus fogások szerepelnek. A cukorbetegek ellátása külön figyelmet kap: esetükben orvosi igazolás alapján állítják össze a napi menüt, a szénhidrátkeret és az esetleges társbetegségek figyelembevételével.

A hozzánk fordulóknak biztonságot jelent, hogy szakember, dietetikus állítja össze a menüt, így pontosan azt kapják, amire szükségük van

– hangsúlyozta Kónya Hajnalka.

