Közétkeztetés

2 órája

Most választják el a sárgájától a fehérjét, fordulat a hajdú-bihari város közétkeztetésében

Glutén-, tej- és tojásmentes fogások, valamint vegetáriánus menük. Gyökeresen megváltozik a közétkeztetés Hajdúnánáson.

BDR Média

Eddig is volt lehetőség Hajdúnánáson a közétkeztetésben tej-, glutén-, cukor- és tojásmentes, valamint különféle diétás menük igénylésére, ám eddig csak az intézmények – bölcsődék, óvodák, iskolák és az idősek otthona – részesülhettek belőlük. A Hajdúnánási Gyermek és Közétkeztetési Nonprofit Kft. mostantól azonban a város lakói és a környező települések felnőtt lakossága számára is elérhetővé teszi ezeket az ételeket. Mi több, tovább bővíti a nem hétköznapi menük körét. Ez nagy változás, hiszen így azok is biztonságban juthatnak hozzá a számukra megfelelő menühöz, akiknek nincs idejük vagy lehetőségük otthon főzni.

Jelentősen megváltozik a közétkeztetés Hajdúnánáson
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Jelentősen változik a közétkeztetés Hajdúnánáson

Kónya Hajnalka dietetikus, a társaság szakembere a Cívishírnek elmondta: a cég napi átlagban jelenleg 1400 ember étkeztetéséről gondoskodik. A központi konyha mellett tíz tálalókonyhán keresztül történik az ételosztás, amit tálalókonyhánként egy szakács és egy konyhai dolgozó segít. A gyermekétkeztetés mellett az idősek otthona és a vendégétkezők is rendszeres ellátottak.

A közeljövőben azonban jelentős változás következik: a diétás konyha átköltözik a Nikodémusz utcai bölcsődei konyhába.

– Ez azért fontos, mert a központi konyha már szűknek bizonyult a speciális igények kielégítésére, az új helyszínen viszont nagyobb létszámot is ki tudunk majd szolgálni – mondta a dietetikus. A tervek szerint így bővül a választék és a kapacitás, ami lehetővé teszi, hogy a mentes étrendet követők szélesebb köre vehesse igénybe a szolgáltatást.

A diétás kínálatban glutén-, tej- és tojásmentes ételek, ezek kombinációi, valamint vegetáriánus fogások szerepelnek. A cukorbetegek ellátása külön figyelmet kap: esetükben orvosi igazolás alapján állítják össze a napi menüt, a szénhidrátkeret és az esetleges társbetegségek figyelembevételével. 

A hozzánk fordulóknak biztonságot jelent, hogy szakember, dietetikus állítja össze a menüt, így pontosan azt kapják, amire szükségük van

– hangsúlyozta Kónya Hajnalka.

A szakember feladata nem merül ki az étlap összeállításában:

  • A beszerzett alapanyagokat is ellenőrzi, hiszen bizonyos allergének – például földimogyoró vagy szezámmag – egyáltalán nem kerülhetnek a konyhába. 
  • Minden termékhez termékspecifikáció szükséges, és a főzés teljes folyamatát is felügyelet alatt tartják. 

Nem kezdőkkel dolgozunk, a szakácsok előképzettsége és a gyakorlat is biztosíték arra, hogy a minőség mindig megfelelő legyen

– tette hozzá.

A lépés nemcsak egészségügyi, hanem gazdasági szempontból is indokolt: a nagy konyhák kapacitását így hatékonyabban tudják kihasználni. A hagyományos főzés marad a település központi konyhájában, míg a speciális igényeket kielégítő főzés a bölcsődei konyhára költözik. 

A változás lényege, hogy a hajdúnánási és környékbeli lakosok is biztonságban bízhatják rá magukat a helyi közétkeztetésre. Legyen szó allergiáról, cukorbetegségről vagy életmódbeli döntésről, a város konyhája képes minden igényt kiszolgálni. Az étlapot mindig személyre szabott egyeztetés előzi meg, így az érintettek pontosan tudják, mire számíthatnak.

Nem véletlen, hogy máris érkeznek megrendelések a környező településekről. Hajdúdorogról és Hajdúböszörményből is vannak érdeklődők, de a jövőben Polgár és Görbeháza felé is terjeszkedne a szolgáltatás. Ez azt jelzi, hogy a hajdúnánási közétkeztetés nemcsak a város, hanem a járás szintjén is egyre fontosabb szereplővé válik. 

A legfontosabb, hogy biztonságot és egészséget tudjunk adni azoknak, akik ránk bízzák az étkezésüket. Ez a mi felelősségünk, és ezzel a város, a térség, a járás szolgálatában állunk

– zárta gondolatait a dietetikus.

