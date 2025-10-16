október 16., csütörtök

Gál névnap

11°
+13
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Középiskolai rangsor

2 órája

Itt a legfrissebb lista, ezek a legjobb hajdú-bihari iskolák 2025-ben!

Címkék#debrecen#Középiskolai rangsor#Kossuth gimnázium#top100#tóth árpád gimnázium#érettségi#Hajdú-Bihar#Fazekas Mihály Gimnázium#Debreceni Ady Endre Gimnázium

Négy debreceni intézmény van a top100-ban. Mutatjuk, hányadik helyet foglalják el a középiskolai rangsorban.

Haon.hu

Idén is elkészítette a HVG a hazai gimnáziumok rangsorát. A 2025-ös középiskolai rangsor összeállításakor figyelembe vették az intézmény diákjainak kompetenciaméréseken nyújtott eredményeit, de számított a tanulók matematika, magyar, történelem és nyelvi érettségiken nyújtott teljesítménye, valamint a végzősök felvételi eredményei is. A top 100-as listában voltak nagy meglepetések is – írja az eduline.hu.

középiskolai rangsor
Középiskolai rangsor: A debreceni iskolák között a Fazekas Mihály Gimnázium végzett az élen.
Forrás: Napló-archív

Középiskolai rangsor: Négy debreceni intézmény a legjobb száz között

Az idei rangsorba 14 új, főleg vidéki középiskola is bekerült, amelynek a fele egyházi fenntartású. Az összesített listán Hajdú-Biharból a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium van az élen, amely a 13., ezzel a második legjobb vidéki intézménynek számít. A Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája a 38., míg a képzeletbeli dobogó legalsó fokán az 55. Tóth Árpád Gimnázium van. A legjobbak közé bekerült még az 58. helyet elfoglaló Debreceni Ady Endre Gimnázium.

A top100-as lista itt tekinthető meg.


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu