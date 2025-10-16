2 órája
Itt a legfrissebb lista, ezek a legjobb hajdú-bihari iskolák 2025-ben!
Négy debreceni intézmény van a top100-ban. Mutatjuk, hányadik helyet foglalják el a középiskolai rangsorban.
Idén is elkészítette a HVG a hazai gimnáziumok rangsorát. A 2025-ös középiskolai rangsor összeállításakor figyelembe vették az intézmény diákjainak kompetenciaméréseken nyújtott eredményeit, de számított a tanulók matematika, magyar, történelem és nyelvi érettségiken nyújtott teljesítménye, valamint a végzősök felvételi eredményei is. A top 100-as listában voltak nagy meglepetések is – írja az eduline.hu.
Középiskolai rangsor: Négy debreceni intézmény a legjobb száz között
Az idei rangsorba 14 új, főleg vidéki középiskola is bekerült, amelynek a fele egyházi fenntartású. Az összesített listán Hajdú-Biharból a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium van az élen, amely a 13., ezzel a második legjobb vidéki intézménynek számít. A Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája a 38., míg a képzeletbeli dobogó legalsó fokán az 55. Tóth Árpád Gimnázium van. A legjobbak közé bekerült még az 58. helyet elfoglaló Debreceni Ady Endre Gimnázium.
A top100-as lista itt tekinthető meg.
Végleg bezárt az Arany János utcai McDonald's! Megkérdeztük, mi lesz a helyén
Tömeges áramszünet bénít Hajdú-Biharban! Készülj, ha a lakóhelyed ott van ezen a listán!
Készüljenek a magyar háztartások, betilthatják a gázkazánokat! Ízlelgessük: ez jön helyette!