Itt a legfrissebb lista, ezek a legjobb hajdú-bihari iskolák 2025-ben!

Idén is elkészítette a HVG a hazai gimnáziumok rangsorát. A 2025-ös középiskolai rangsor összeállításakor figyelembe vették az intézmény diákjainak kompetenciaméréseken nyújtott eredményeit, de számított a tanulók matematika, magyar, történelem és nyelvi érettségiken nyújtott teljesítménye, valamint a végzősök felvételi eredményei is. A top 100-as listában voltak nagy meglepetések is – írja az eduline.hu.

Középiskolai rangsor: A debreceni iskolák között a Fazekas Mihály Gimnázium végzett az élen.

Forrás: Napló-archív

Középiskolai rangsor: Négy debreceni intézmény a legjobb száz között

Az idei rangsorba 14 új, főleg vidéki középiskola is bekerült, amelynek a fele egyházi fenntartású. Az összesített listán Hajdú-Biharból a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium van az élen, amely a 13., ezzel a második legjobb vidéki intézménynek számít. A Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája a 38., míg a képzeletbeli dobogó legalsó fokán az 55. Tóth Árpád Gimnázium van. A legjobbak közé bekerült még az 58. helyet elfoglaló Debreceni Ady Endre Gimnázium.