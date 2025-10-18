október 18., szombat

Helyi közélet

1 órája

Koszos a csapvíz? Mutatjuk, mi lehet az oka!

Haon.hu
Koszos a csapvíz? Mutatjuk, mi lehet az oka!

Október 20-tól 22-ig, naponta reggel 7 órától délután 4 óráig csőhálózat-mosatást végez a Tiszántúli Regionális Vízművek Zrt. Folyáson

Forrás:  MW-archív

Folyás önkormányzatának közösségi-oldalán hívta fel a figyelmet, miszerint október 20-tól 22-ig, naponta reggel 7 órától délután 4 óráig csőhálózat-mosatást végez a Tiszántúli Regionális Vízművek Zrt. a település ivóvízhálózatán, az egészséges ivóvíz biztosítása érdekében. Felhívják a figyelmet, hogy a munkálatok során enyhe nyomáscsökkenés és vízelszíneződés léphet fel. Amennyiben az adott szakaszon a víz minőségében romlás érzékelhető, a lakosságot külön szórólapon is értesítik.

 

