Közösségi kert

2 órája

Országos elismerést nyert a Vénkerti Közösségi Kert

A Vénkerti Közösségi Kert ismét elnyerte a „Magyarország Legszebb Konyhakertje” címet.

Haon.hu

Újabb rangos díjat hozott el Debrecen egyik legaktívabb civil közössége: a debreceni Vénkerti Közösségi Kert második alkalommal érdemelte ki a „Magyarország Legszebb Konyhakertje” címet, emellett az Agrárminisztérium Magyarország Legszebb Lakóközösségi Konyhakertje kitüntetését is megkapta – tudatta Széles Diána alpolgármester a közösségi oldalán.

A debreceni Vénkerti Közösségi Kert második alkalommal érdemelte ki a „Magyarország Legszebb Konyhakertje" címet
A Vénkerti Közösségi Kert második alkalommal érdemelte ki a „Magyarország Legszebb Konyhakertje” címet
Forrás: Széles Diána / Facebook

Mi áll Magyarország Legszebb Konyhakertje mögött?

Az alpolgármester gratulált a sikerhez, külön kiemelve Vajda Erzsike nénit, aki a helyi kertészekből összetartó, lelkes csapatot formált, és igazi közösségi élménnyé tette a kertészkedést a Vénkertben.

A helyi kertészekből összetartó, lelkes csapatot formáltak
Forrás: Széles Diána / Facebook

A díj nemcsak a gondos munka, hanem a közösség erejének elismerése is, amely példát mutat abban, hogyan lehet a városi környezetben is zöld, élő és közösségformáló tereket létrehozni. 

