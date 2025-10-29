Országos elismerést nyert a Vénkerti Közösségi Kert

Újabb rangos díjat hozott el Debrecen egyik legaktívabb civil közössége: a debreceni Vénkerti Közösségi Kert második alkalommal érdemelte ki a „Magyarország Legszebb Konyhakertje” címet, emellett az Agrárminisztérium Magyarország Legszebb Lakóközösségi Konyhakertje kitüntetését is megkapta – tudatta Széles Diána alpolgármester a közösségi oldalán.

A Vénkerti Közösségi Kert második alkalommal érdemelte ki a „Magyarország Legszebb Konyhakertje” címet

Forrás: Széles Diána / Facebook

Mi áll Magyarország Legszebb Konyhakertje mögött?

Az alpolgármester gratulált a sikerhez, külön kiemelve Vajda Erzsike nénit, aki a helyi kertészekből összetartó, lelkes csapatot formált, és igazi közösségi élménnyé tette a kertészkedést a Vénkertben.

A helyi kertészekből összetartó, lelkes csapatot formáltak

Forrás: Széles Diána / Facebook

A díj nemcsak a gondos munka, hanem a közösség erejének elismerése is, amely példát mutat abban, hogyan lehet a városi környezetben is zöld, élő és közösségformáló tereket létrehozni.

