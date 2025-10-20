október 20., hétfő

Vendel névnap

+12
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
MI a jövő?

1 órája

Elbuknak az AI-projektek, átalakul a munka világa – Debrecenben erről is szólt a HR-konferencia

Címkék#HR#Debreceni Egyetem (DE)#Debrecen#mesterséges intelligencia#innováció

A Debreceni Egyetemen a mesterséges intelligencia és a munkahelyi átalakulások hatásairól vitáztak szakértők és cégvezetők.

Haon.hu

Konferencia a fejlődésért: hogyan támogathatók a munkavállalók egy cég átalakulása során? Milyen eredménnyel alkalmazza a mesterséges intelligenciát a hazai vállalkozói szféra? Milyen irány felé halad a tanácsadói, a coaching és a mentoring szakma – egyebek mellett ezekről a kérdésekről volt szó az idei Innovatív HR – Kihívások a XXI. században konferencián a Debreceni Egyetemen – olvasható az unideb.hu-n. Mint írják, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézete, valamint a Humán Szakemberek Országos Szövetsége és regionális szervezete, a Debreceni HR Klub idén immár nyolcadik alkalommal szervezte meg szakmai fórumát. 

HR-konferencia: számos fontos témát érintettek
HR-konferencia: számos fontos témát érintettek 
Forrás: unideb.hu

Innovatív HR-konferencia: fókuszban az AI, a coaching és a jövő munkahelyei

Szeretnénk megmutatni, hogy napjaink változó munkaerőpiaci helyzetében, dinamikusan változó makrokörnyezetben melyek azok a főbb kihívások, amikkel a humánerőforrás-gazdálkodás szegmens szembesül. Minden évben ezekhez a trendekhez igazodva szervezzük meg ezt a tudományos és szakmai fórumot, amelynek célja, hogy közelebb hozza az egyetemi, akadémiai szférát, a hallgatókat és a munkaerőpiaci szereplőket. Karunk számára fontos, hogy jó kapcsolatot ápoljon a cégekkel, akik itt is megjelennek akár résztvevőként, akár előadóként, és lehetőséget adnak arra, hogy egy kicsit bepillantsunk a kulisszáik mögé. A tudásátadás, tapasztalatcsere és kapcsolatfelvétel lehetősége értékteremtő és meghatározó szerepet tölt be a minőségi oktatásban

 – mondta a rendezvény megnyitóján Dajnoki Krisztina. 

A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézetének igazgatója hangsúlyozta: csakis a szakma aktuális kihívásait ismerve lehet megfelelő módon felkészíteni a munkavállalásra a hallgatókat, akiknek tisztában kell lenniük azzal, melyek azok a követelmények, amelyeket egy vállalat elvár a junior jelölttől. 

Csakis a szakma aktuális kihívásait ismerve lehet megfelelő módon felkészíteni a munkavállalásra a hallgatókat
Forrás: unideb,hu

Nagy Levente, az NI Emerson HR igazgatója előadásában a vállalatátszervezés HR kihívásairól beszélt, véleménye szerint a „we-they” és a dual branding szituáció csakis a vezetői és munkavállalói elköteleződés (employer engagement) és a vállalati alapértékek erősítésével lehetséges.

A hazai vállalatok AI-projektjeinek 95 százaléka elbukik – jelentette ki Lencsés Gergő. Az ILead Institute (MIT-SMR Hungary) oktatási vezetője úgy látja: a kudarc oka egyebek mellett az, hogy a vállalatvezetők helytelenül határozzák meg a mesterséges intelligencia feladatait, amely már túllépett a ChatGPT kérdez-felelek állapotán, agentjei révén önálló döntésekre képes. Kiemelte: a munkáltatói piacnak választania kell, hogy automatizációra vagy augmentációra törekszik. 

A szakemberek a coaching, a mentoring és a tanácsadás jövőjét, valamint a HR-szakma változó szerepét is elemezték. A rendezvényen elismeréseket is átadtak a legjobb mesterszakos hallgatóknak és fiatal kutatóknak. A teljes cikk elérhető az unideb.hu-n.
Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu