Elbuknak az AI-projektek, átalakul a munka világa – Debrecenben erről is szólt a HR-konferencia

Konferencia a fejlődésért: hogyan támogathatók a munkavállalók egy cég átalakulása során? Milyen eredménnyel alkalmazza a mesterséges intelligenciát a hazai vállalkozói szféra? Milyen irány felé halad a tanácsadói, a coaching és a mentoring szakma – egyebek mellett ezekről a kérdésekről volt szó az idei Innovatív HR – Kihívások a XXI. században konferencián a Debreceni Egyetemen – olvasható az unideb.hu-n. Mint írják, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézete, valamint a Humán Szakemberek Országos Szövetsége és regionális szervezete, a Debreceni HR Klub idén immár nyolcadik alkalommal szervezte meg szakmai fórumát.

HR-konferencia: számos fontos témát érintettek

Forrás: unideb.hu

Innovatív HR-konferencia: fókuszban az AI, a coaching és a jövő munkahelyei

Szeretnénk megmutatni, hogy napjaink változó munkaerőpiaci helyzetében, dinamikusan változó makrokörnyezetben melyek azok a főbb kihívások, amikkel a humánerőforrás-gazdálkodás szegmens szembesül. Minden évben ezekhez a trendekhez igazodva szervezzük meg ezt a tudományos és szakmai fórumot, amelynek célja, hogy közelebb hozza az egyetemi, akadémiai szférát, a hallgatókat és a munkaerőpiaci szereplőket. Karunk számára fontos, hogy jó kapcsolatot ápoljon a cégekkel, akik itt is megjelennek akár résztvevőként, akár előadóként, és lehetőséget adnak arra, hogy egy kicsit bepillantsunk a kulisszáik mögé. A tudásátadás, tapasztalatcsere és kapcsolatfelvétel lehetősége értékteremtő és meghatározó szerepet tölt be a minőségi oktatásban

– mondta a rendezvény megnyitóján Dajnoki Krisztina.

A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézetének igazgatója hangsúlyozta: csakis a szakma aktuális kihívásait ismerve lehet megfelelő módon felkészíteni a munkavállalásra a hallgatókat, akiknek tisztában kell lenniük azzal, melyek azok a követelmények, amelyeket egy vállalat elvár a junior jelölttől.

Csakis a szakma aktuális kihívásait ismerve lehet megfelelő módon felkészíteni a munkavállalásra a hallgatókat

Forrás: unideb,hu

Nagy Levente, az NI Emerson HR igazgatója előadásában a vállalatátszervezés HR kihívásairól beszélt, véleménye szerint a „we-they” és a dual branding szituáció csakis a vezetői és munkavállalói elköteleződés (employer engagement) és a vállalati alapértékek erősítésével lehetséges.