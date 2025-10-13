Ilyen attrakciót még nem látott a hajdú-bihari város, még templom is épül az új beruházás mellé! – fotókkal

Jelentős mértékű beruházás vette kezdetét Komádiban, elindult a Találkozások Háza kialakítása. A projektindító sajtótájékoztatón Tóth Ferenc polgármester elmondta, az új közösségi tér célja, hogy olyan helyet biztosítsanak a lakosoknak, amely lehetőséget biztosít a közös művelődésre, programok szervezésére, közösségi események megtartására.

Nagyszabású beruházás indult el Komádiban a Szabadidő Klub épületének bővítésével

Ezért kapta a Találkozások Háza elnevezést. A tervek szerint akár 300 főt is le tudunk majd ültetni a színháztermében

– magyarázta a polgármester az október 13-i eseményen.

Összesen 605 millió forint uniós támogatást nyertek a Találkozások Háza kialakítására

Komádi új közösségi terére mintegy 605 millió forint uniós forrást nyert el az önkormányzat. A polgármester a projektet részletezve elmondta, a meglévő szabadidő klub épületét fogják bővíteni többek között fogadótérrel, vizesblokkal, nézőtérrel és színpaddal, valamint öltözőkkel és parkolóhelyekkel. A kivitelezést a Szőke Épker Kft. végzi. A munkálatok várhatóan a következő év első negyedében érhetnek véget.

Egy olyan épülettel gazdagodunk, amely díszévé válhat Komádinak. Ráadásul mellette egy új templom is épül, amellyel együtt egy plusz központtal, egy új közösségi térrel bővül a város

– emelte ki Tóth Ferenc.

Komádi önkormányzatának fejlesztéséről Vitányi István (balra), Tóth Ferenc és Bulcsu László számoltak be

Munkásszálló csak az iparral együtt épülhet Komádiban

Vitányi István, a térség országgyűlési képviselője elmondta, jó érzéssel érkezik mindig a városba, mert szemmel látható a fejlődés. Mint fogalmazott, van összehasonlítási alapja, hiszen 42 évvel ezelőtt ott kezdte meg ügyvédi tevékenységét.

– Az egyik legnagyobb beruházása ez a városnak – emelte ki utalva a 605 millió forintos projektösszegre. Hozzátette, a Közösségi Ház építése azonban csak az egyik lába a város fejlesztéseinek. A cél a fiatalok helyben tartása, amihez viszont munkahelyekre van szükség.

Az ipari park rendelkezésre áll. Munkásszállás kialakítására van érdeklődés, de polgármester úrral egyetértünk abban, hogy ide csak akkor épülhet ilyen, ha az ipar is épül vele együtt

– hangsúlyozta.