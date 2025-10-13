1 órája
Ilyen attrakciót még nem látott a hajdú-bihari város, még templom is épül az új beruházás mellé! – fotókkal
Ez a város egyik legnagyobb beruházása. Komádiban elkezdődött a Találkozások Háza kialakítása.
Jelentős mértékű beruházás vette kezdetét Komádiban, elindult a Találkozások Háza kialakítása. A projektindító sajtótájékoztatón Tóth Ferenc polgármester elmondta, az új közösségi tér célja, hogy olyan helyet biztosítsanak a lakosoknak, amely lehetőséget biztosít a közös művelődésre, programok szervezésére, közösségi események megtartására.
Ezért kapta a Találkozások Háza elnevezést. A tervek szerint akár 300 főt is le tudunk majd ültetni a színháztermében
– magyarázta a polgármester az október 13-i eseményen.
Összesen 605 millió forint uniós támogatást nyertek a Találkozások Háza kialakítására
Komádi új közösségi terére mintegy 605 millió forint uniós forrást nyert el az önkormányzat. A polgármester a projektet részletezve elmondta, a meglévő szabadidő klub épületét fogják bővíteni többek között fogadótérrel, vizesblokkal, nézőtérrel és színpaddal, valamint öltözőkkel és parkolóhelyekkel. A kivitelezést a Szőke Épker Kft. végzi. A munkálatok várhatóan a következő év első negyedében érhetnek véget.
Egy olyan épülettel gazdagodunk, amely díszévé válhat Komádinak. Ráadásul mellette egy új templom is épül, amellyel együtt egy plusz központtal, egy új közösségi térrel bővül a város
– emelte ki Tóth Ferenc.
Munkásszálló csak az iparral együtt épülhet Komádiban
Vitányi István, a térség országgyűlési képviselője elmondta, jó érzéssel érkezik mindig a városba, mert szemmel látható a fejlődés. Mint fogalmazott, van összehasonlítási alapja, hiszen 42 évvel ezelőtt ott kezdte meg ügyvédi tevékenységét.
– Az egyik legnagyobb beruházása ez a városnak – emelte ki utalva a 605 millió forintos projektösszegre. Hozzátette, a Közösségi Ház építése azonban csak az egyik lába a város fejlesztéseinek. A cél a fiatalok helyben tartása, amihez viszont munkahelyekre van szükség.
Az ipari park rendelkezésre áll. Munkásszállás kialakítására van érdeklődés, de polgármester úrral egyetértünk abban, hogy ide csak akkor épülhet ilyen, ha az ipar is épül vele együtt
– hangsúlyozta.
Top Plusz program: Ez a Bihari-térség fejlődésének a kulcsa
Bulcsu László, a Hajdú-Bihar Vármegyei Közgyűlés alelnöke felidézte: a TOP és TOP Plusz forrásoknak köszönhetően olyan fejlesztések történtek Komádiban, mint az orvosi rendelő kialakítása, városrehabilitációs programok, vagy zöldterületi beruházások.
Fontos kiemelni, hogy ezek nem csak infrastrukturális fejlesztések. Ezek mögött ott van többek között egy önkormányzat, aki felelősséget vállal azért, hogy tartalommal tölti meg az új közösségi tereket
– hívta fel a figyelmet.
Az alelnök szerint ma már azok az önkormányzatok tudnak nagyobb eredményeket elérni, amelyek térségi viszonylatban gondolkodnak. Véleménye szerint ez a jövő, a biztos fejlődés a települések együttműködésében, a projektek összehangolásában van. De nem elvetve a saját identitás megőrzését, megvédését.
