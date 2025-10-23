október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

22°
+17
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szuper!

37 perce

Megújul egy hajdú-bihari gyógyszertár! Ennek nagyon örülni fognak a helyiek

Címkék#fejlesztés#Erzsébet Gyógyszertár#komádi

Haon.hu
Megújul egy hajdú-bihari gyógyszertár! Ennek nagyon örülni fognak a helyiek

Megújul a komádi Erzsébet Gyógyszertár

Forrás:  MW-archív

Megújul a komádi Erzsébet Gyógyszertár – a fejlesztés a hatékonyságot és a vásárlói élményt is növeli – tette közzé a Komádi Hírmondó Facebook-oldal. Mint írják, a Patika 62 Bt. a GINOP_PLUSZ-1.2.4-25 „Mikro- és kisvállalkozások támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban, illetve a Szabad Vállalkozási Zónákban” támogatási konstrukció keretében 7,18 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült. 

A projekt négy fő eleme az officinai bútorzat cseréje, egy digitális árkijelző rendszer bevezetése, szoftveres működés fejlesztése és egy modern áruvédelmi kapu telepítése. A beruházás során a gyógyszertár eladótér-arculata teljesen megújul

 – áll a bejegyzésben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu