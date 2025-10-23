37 perce
Megújul egy hajdú-bihari gyógyszertár! Ennek nagyon örülni fognak a helyiek
Megújul a komádi Erzsébet Gyógyszertár
Forrás: MW-archív
Megújul a komádi Erzsébet Gyógyszertár – a fejlesztés a hatékonyságot és a vásárlói élményt is növeli – tette közzé a Komádi Hírmondó Facebook-oldal. Mint írják, a Patika 62 Bt. a GINOP_PLUSZ-1.2.4-25 „Mikro- és kisvállalkozások támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban, illetve a Szabad Vállalkozási Zónákban” támogatási konstrukció keretében 7,18 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült.
A projekt négy fő eleme az officinai bútorzat cseréje, egy digitális árkijelző rendszer bevezetése, szoftveres működés fejlesztése és egy modern áruvédelmi kapu telepítése. A beruházás során a gyógyszertár eladótér-arculata teljesen megújul
– áll a bejegyzésben.
