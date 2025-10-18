Ettől megkordul a hasad: olyan ételek készültek ezen a hajdú-bihari településen, hogy tátva marad a szád! – fotókkal, videóval

Ugye, milyen jól tud esni reggelire egy kis gusztusosan felkarikázott kolbász friss, puha kenyérrel, és piacról hozott, vagy otthon megtermelt zöldségekkel fogyasztva? Ó, még a nyál is összefut az ember szájában, ha rágondol... Aki ilyen jellegű autentikus élményekre vágyott, és hallotta, hogy lesz kolbásztöltő nap Tégláson, bizonyára jól járt, ha elment, mert több csapat is összefogott, hogy a település piacán kolbászt készítsen, ki-ki a maga receptje szerint. És persze, egy-egy ilyen eseményen óhatatlan, hogy a „fő fogáson” kívül más is elcsábítsa a látogatókat... Hogy mi? Mutatjuk!

Szorgosan dolgoztak a kezek a téglási Kolbásztöltő napon

Forrás: Vida Márton Péter

Ez ám a felhozatal! Ilyen volt a Kolbásztöltő nap Tégláson

Megtelt emberekkel a piacon lévő pavilon, ahol érkezésünkkor már javában szólt a zene, szisszentek a sörös dobozok, és persze, serényen szorgoskodtak a kezek a hatalmas teknőkben, amelyeket jól megraktak sertéshússal, hogy aztán majd kolbászt készítsenek belőle. Ezen dolgozott Laci és Józsi is, akik elmondásuk szerint jó barátok, tősgyökeres téglásiak, már negyedik éve vesznek részt a Kolbásztöltő napokon.

A készülő étellel kapcsolatban tudtunkra adták, hogy családi receptet követnek, összesen 4 kilogramm kolbászt készítenek, mert jövő héten disznót vágnak, így nem tartották indokoltnak felhalmozni a sok húst. Ráadásul, inkább azzal a céllal jelentkeztek az eseményre, mint szerintük mindenki más: nem a verseny megnyeréséért, hanem a hangulatért, hogy egyenek, igyanak, és jól érezzék magukat a családjukkal, barátaikkal.

– Előbb meg kell kóstolni, utána hallgatom a véleményt! – mondta Zsuzsa, de nem a kolbászra, hanem a mellé készült kovászos kenyérre mutatott, amit ő maga sütött ki otthon. Hogy is utasíthattuk volna vissza, természetesen kaptunk az alkalmon, hogy leteszteljük, ráadásul megkente nekünk zsírral, megszórta parajdi sóval, és a saját gazdaságából való lilahagymát, uborkát és retket is megkóstoltuk mellé. Így mi nem tudtunk mást, csak hallgatni, míg ő mesélte, hogy mi készül.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Hagyományos téglási kolbász készül: van benne sertéshús, szalonna, paprika, fokhagyma, só, bors, más pedig nem is kell hozzá, a szívünket-lelkünket is beletesszük. Megsütjük, megesszük ezt a tíz személyre készülő adagot, és megyünk haza

– mondta Zsuzsa.