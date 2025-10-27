október 27., hétfő

Helyi közélet

2 órája

Klímát használsz fűtéshez? Ha okos vagy, olcsón is megúszhatod!

Az egyre hidegebb idő miatt sokakat érdekel, hogy lehet a leggazdaságosabban meleg. A klímával való fűtés előnyökkel is jár, de nem mindegy, hogyan használjuk.

Haon.hu

Megérkezett az igazi őszi, hidegebb idő, és ilyenkor már egyre többen gondolkodnak azon, mivel is kellene jó meleget varázsolni az otthonukba. Ezt a témát járta körül portálunk is, a fókuszba ezúttal a klímák kerültek, amely olyan nagy érdeklődést váltott ki az emberekből, hogy könnyen bekerült az október 20-26-ai hét legolvasottabb cikkei közé. 

A klímával is lehet gazdaságos a fűtés télen
A klímával is lehet gazdaságos a fűtés télen
Forrás: Illusztráció / MW-archív

Így lehet gazdaságos a fűtés a klímával

A legtöbbeket valószínűleg éppen az érdekelte, hogyan kell jól használni ahhoz, hogy még véletlenül se szembesüljünk a vártnál magasabb költségekkel. Az általunk megszólaltatott szakértő hangsúlyozta, bár a fűtés klímával télen számos előnnyel jár, nem mindegy, hol és hogyan alkalmazzuk.

Itt nyílhat újabb McDonald's a vármegyében

A közkedvelt gyorsétteremlánc úgy tűnik, nem veszít a népszerűségéből, sőt, a lakosság részétől nagy igény lenne arra is, hogy Hajdúszoboszlón nyíljon meg a McDonald's legújabb egysége. Mint kiderült, a fürdőváros iránt már több gyorsétterem is érdeklődött, a lehetséges beruházásokról Czeglédi Gyula polgármester beszélt a Hajdú Online-nak:

Akkora az igény a BMW-re, hogy máris növelni kell a kapacitást

A Világgazdaság számolt be róla, hogy máris gondban van a debreceni BMW-gyár: nem tudják teljesíteni a megrendeléseket – sorba kell állni az iX3-ért. Az új modellre hatalmas a kereslet, az első hat hétben több mint háromezer rendelés érkezett csak Németországból.

Ismét kincseket kínálnak árverésre

Időről időre átböngésszük a legfrissebb áverési kínálatot, és megmutatjuk, milyen kincsekre bukkanhat az ember bőven a piaci ár alatt. A NAV kínálatából a legjobb autókat mutattuk meg, míg a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elektronikus ingatlan árverési oldalán az elérhető házakat vettük górcső alá

Tragédiák sora rázta meg Hajdú-Bihart

Két munkahelyi balesetről is beszámoltunk a héten, az egyik esetében a nyomozás zárult le, míg a másik ügyét jelenleg is vizsgálja a rendőrség. Előbbi még tavaly év végén történt egy kisebb településen a berettyóújfalui járásban. A baleset tragikus kimenetelű lett, egy férfi ugyanis nem élte túl a több méteres zuhanást.

Utóbbi egy biharkeresztesi üzemben történt, súlyos, csonkolásos balesetről kaptunk hírt, amely még október 12-én történt. Mint kiderült a helyszínre több mentőegységet és mentőhelikoptert is riasztottak. 

Súlyos baleset történt Hosszúpályinál, ahol két autó ütközött össze még múlt szerdán. Amint arról beszámoltunk, a helyszínről öt embert, köztük két gyermeket könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

Baleset a 4808-as úton, Hosszúpályi térségében

Fotók: Katona Ákos

Boltban lett rosszul egy férfi Debrecenben, akihez egyből segítséget is hívtak. Mint írtuk, az életéért hosszasan küzdöttek a mentők, de már nem tudták megmenteni.

Halálra gázolt a vonat egy embert szombat este Debrecen és Ebes között. A vonaton több mint 200 ember utazott, az eset kapcsán az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya közölte, a kiérkező mentősök a helyszínen egy 40 év körüli férfi halálának tényét állapították meg.

Halálra gázolt a vonat egy embert Ebes és Debrecen között

Fotók: Tóth Imre

Vihar pusztított a vármegyében

Mint arról beszámoltunk, viharok és viharos szél is pusztított a vármegyében, több villámcsapás is történt, Furtán a templom tornyába csapott bele, míg Nádudvaron egy önkormányzati épületbe. Ezt megelőzően pedig a szél okozott nagy gondot, Derecskén egy rendezvénysátrat is felkapott

 

