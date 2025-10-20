Rámegy a gatyád, és még meleg sem lesz… durván ráfizetős a klímás fűtés, ha te is így használod

A téli fűtési szezon közeledtével egyre többen fordulnak alternatív megoldások felé, hogy otthonukat melegen tartsák gazdaságosan és hatékonyan. Egyre többek választása télen fűtésre a klíma, hiszen könnyen elérhető, gyorsan kiépíthető vele egy hatékony fűtési rendszer. Ugyanakkor vannak olyan buktatók, amelyekre figyelni kell – különben könnyen a vártnál magasabb költségekkel szembesülhetünk.Vattamány Zoltán, a Watt-Vill ügyvezetője hangsúlyozta: bár a fűtés klímával télen számos előnnyel jár, nem mindegy, hol és hogyan alkalmazzuk. A szakember szerint a klímával való fűtés elsősorban azoknak ajánlott, akik elfogadják, hogy a beltéri egység bizonyos légáramlással működik, és valamivel hangosabb lehet, mint egy központi fűtés. Cserébe viszont egy gázkazános rendszerhez képest töredék költséggel lehet fűtési rendszert kiépíteni, ami hosszú távon rendkívül gazdaságos megoldás lehet. Ez különösen vonzó azok számára, akik gyorsan szeretnének megoldást találni a fűtésre anélkül, hogy nagyobb beruházásba kezdenének.

Egyre többek választása télen fűtésre a klíma, hiszen gyorsan kiépíthető vele egy hatékony rendszer, ráadásul támogtás is igényelhető rá.

Klíma: igényelhető támogatás

– A mostani fali klímák szinte mind hűtő-fűtő berendezések, de vannak kifejezetten fűtésre optimalizált típusok is, amelyekkel télen a leggazdaságosabb a működés – magyarázta a szakember. – Fontos azonban jól megválasztani, hogy mekkora légköbméterhez milyen teljesítményű és típusú készülék illik. Azt sem szabad elfelejteni, hogy minél alacsonyabb a külső hőmérséklet, annál jobban csökken a klímakészülék hatékonysága.

Egy alap inverteres és egy fűtésre optimalizált klíma között lényeges különbség, hogy utóbbi később veszít a teljesítményéből.

Ezért érdemes A++ vagy A+++ energiaosztályú, fűtésre tervezett berendezést választani – ezek nemcsak energiahatékonyabbak, hanem hosszabb távon is megbízhatóbb teljesítményt nyújtanak hideg időben – tette hozzá.

A hatékony klímafűtés kulcsa a megfelelő tervezés és telepítés. Ha a szigetelés gyenge, a nyílászárók elavultak vagy a helyiségek túl nyitottak, érdemes ezeken változtatni a hatékonyság növelése érdekében. A klímaberendezés kiválasztásakor figyelembe kell venni a helyiség méretét és a külső hőmérsékleti viszonyokat is, hogy elkerüljük a túlfogyasztást.

Vannak igénybe vehető támogatások is, például a H tarifa, amely kedvezményes villamosenergia-díjszabást biztosít fűtési célra.

Ez október 15. és április 15. között érhető el, amikor a szolgáltató kedvezményes áron biztosítja az áramot a megfelelő hálózat kiépítése esetén. Ezzel jelentősen csökkenthetők a fűtési költségek, ezért mindenképp érdemes utánanézni a helyi szolgáltatónál a csatlakozási feltételeknek – javasolta Vattamány Zoltán.