Rangos kitüntetést vehetett át a debreceni önkormányzat munkatársa

Németi Sarolta, az anyakönyvi csoport vezetője a Helyi Önkormányzatok Napja alkalmából miniszteri kitüntetésben részesült – számolt be róla közösségi oldalán Széles Diána, Debrecen alpolgármestere.

Kitüntetést vehetett át Németi Sarolta

Forrás: Facebook / Németi Sarolta

Kiemelkedő munkájáért vehette át kitüntetését a debreceni anyakönyvvezető

Mint írta, az anyakönyvi igazgatás területén végzett kiemelkedő, lelkiismeretes és magas színvonalú szakmai munkájáért a Közigazgatás Szolgálatáért Érdemérmet vehetett át Navracsics Tibortól.

Hozzátette, ez az elismerés azt a kiváló szakmai munkát értékeli, amellyel nap mint nap hozzájárul az anyakönyvi csoport megbízható és színvonalas működéséhez.

Köszönöm a közös munkánk során tanúsított elhivatottságodat, emberségedet és szakmai igényességedet!

– írta.

