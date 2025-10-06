október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

12°
+10
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elismerés

34 perce

Rangos kitüntetést vehetett át a debreceni önkormányzat munkatársa

Címkék#debrecen#Helyi Önkormányzatok Napja#Németi Sarolta

A Helyi Önkormányzatok Napját ünnepelték. Kitüntetést vehetett át Németi Sarolta is.

Haon.hu

Németi Sarolta, az anyakönyvi csoport vezetője a Helyi Önkormányzatok Napja alkalmából miniszteri kitüntetésben részesült – számolt be róla közösségi oldalán Széles Diána, Debrecen alpolgármestere.

Kitüntetést vehetett át Németi Sarolta
Kitüntetést vehetett át Németi Sarolta 
Forrás: Facebook / Németi Sarolta

Kiemelkedő munkájáért vehette át kitüntetését a debreceni anyakönyvvezető

Mint írta, az anyakönyvi igazgatás területén végzett kiemelkedő, lelkiismeretes és magas színvonalú szakmai munkájáért a Közigazgatás Szolgálatáért Érdemérmet vehetett át Navracsics Tibortól.

Hozzátette, ez az elismerés azt a kiváló szakmai munkát értékeli, amellyel nap mint nap hozzájárul az anyakönyvi csoport megbízható és színvonalas működéséhez.

Köszönöm a közös munkánk során tanúsított elhivatottságodat, emberségedet és szakmai igényességedet!

– írta. 

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu