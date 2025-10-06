34 perce
Rangos kitüntetést vehetett át a debreceni önkormányzat munkatársa
A Helyi Önkormányzatok Napját ünnepelték. Kitüntetést vehetett át Németi Sarolta is.
Németi Sarolta, az anyakönyvi csoport vezetője a Helyi Önkormányzatok Napja alkalmából miniszteri kitüntetésben részesült – számolt be róla közösségi oldalán Széles Diána, Debrecen alpolgármestere.
Kiemelkedő munkájáért vehette át kitüntetését a debreceni anyakönyvvezető
Mint írta, az anyakönyvi igazgatás területén végzett kiemelkedő, lelkiismeretes és magas színvonalú szakmai munkájáért a Közigazgatás Szolgálatáért Érdemérmet vehetett át Navracsics Tibortól.
Hozzátette, ez az elismerés azt a kiváló szakmai munkát értékeli, amellyel nap mint nap hozzájárul az anyakönyvi csoport megbízható és színvonalas működéséhez.
Köszönöm a közös munkánk során tanúsított elhivatottságodat, emberségedet és szakmai igényességedet!
– írta.
