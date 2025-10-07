49 perce
Három debreceni orvosprofesszor kapott rangos elismerést a Debreceni Egyetemen
Három professzor tudományos és oktatói munkáját ismerték el, miközben két emeritus oktató az OTDK70 Kitűzőt vehette át az orvosi tehetséggondozásért végzett kiemelkedő tevékenységéért.
Kimagasló eredményei elismeréseként Elischer Gyula, Krompecher István, valamint Went István Emlékérmet és Jutalomdíjat adományozott három professzorának a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kara. A hétfői díjátadó ünnepségen az OTDK70 Kitűzőt is átadta két professor emeritusának a kar vezetése – olvasható a kitüntetések átadójáról szóló tudósítás az unideb.hu-n.
A kitüntetés a több éven át nyújtott kiemelkedő teljesítmény elismerése
Az OTDK70 Kitűzőt Erdődi Ferenc, az Orvosi Vegytani Intézet professor emeritusa és Fésüs László, a Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet professor emeritusa vehette át.
Az Általános Orvostudományi Kar 2001-ben alapított díjat Elischer Gyula professzor emlékére a diagnosztikai orvostudomány területén elért magas szintű eredmények elismerésére. A kétévente adható emlékérmet és jutalomdíjat idén Berényi Ervin egyetemi tanárnak, az Orvosi Képalkotó Intézet igazgatójának ítélte oda az Általános Orvostudományi Kar kari tanácsa.
Berényi Ervin professzor Az első magyarországi tanszéktől a mesterséges intelligenciáig – radiológia a Debreceni Egyetem címmel tartott előadást a díjátadó ünnepségen.
Szintén kétévente ítéli oda az Általános Orvostudományi Kar az egyetemi oktatómunkában több éven át nyújtott kiemelkedő teljesítmény elismerésére alapított Krompecher István Emlékérmet és Jutalomdíjat. A Kari Tanács döntése alapján az elismerést ebben az évben Oláh László egyetemi tanár, a Neurológiai Tanszék tanszékvezetője vehette át. A professzort az Általános Orvostudományi Kar magyar hallgatói kilenc, a külföldi hallgatók pedig két alkalommal választották meg az ÁOK Év Oktatójának, ami bizonyítja példaértékű hozzáértését, lelkesedését, odaadását. Hivatásának tekinti az oktatást rendkívül sikeres tudományos tevékenysége mellett – emelte ki Oláh László munkásságát értékelve Mátyus László dékán.
A professzor a méltatást követően Az agyi keringés ultrahangos vizsgálata: a transcranialis Doppler szerepe a neurológiai diagnosztikában és kutatásban címmel tartott prezentációt.
Went István Emlékérmmel és Jutalomdíjjal ápolja az Általános Orvostudományi Kar a neves professzor emlékét, egyben a kísérletes orvostudomány területén elért magas szintű tudományos eredményeket ismeri el vele, szintén kétévente. A Went István Emlékérem és Jutalomdíj idei kitüntetettje Szekanecz Zoltán egyetemi tanár, a Reumatológiai Tanszék tanszékvezetője. A professzor életútja kapcsán Mátyus László dékán hangsúlyozta hatalmas munkabírását, kreativitását, valamint tudományos teljesítményét, közleményeinek számát, miután az Általános Orvostudományi Kar és a Debreceni Egyetem jelenleg aktív oktatói közül a legmagasabb idézettséggel rendelkezik.
Szekanecz Zoltán professzor A rheumatoid arthritis LEGO kockái címmel tartott előadást a hétfői ünnepségen, mielőtt átvette elismerését Mátyus László dékántól és Németh Norbert oktatási dékánhelyettestől.
Az ünnepségen Mátyus László dékán is nyilatkozott az ünnepségen – a teljes cikket és nyilatkozatot, valamint a díjazottakról készült további képeket az unideb.hu-n tekinthetik meg.
