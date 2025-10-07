Három debreceni orvosprofesszor kapott rangos elismerést a Debreceni Egyetemen

Kimagasló eredményei elismeréseként Elischer Gyula, Krompecher István, valamint Went István Emlékérmet és Jutalomdíjat adományozott három professzorának a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kara. A hétfői díjátadó ünnepségen az OTDK70 Kitűzőt is átadta két professor emeritusának a kar vezetése – olvasható a kitüntetések átadójáról szóló tudósítás az unideb.hu-n.

Kitüntetés: három debreceni orvosprofesszor kapott rangos elismerést

Az OTDK70 Kitűzőt Erdődi Ferenc, az Orvosi Vegytani Intézet professor emeritusa és Fésüs László, a Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet professor emeritusa vehette át.

Az Általános Orvostudományi Kar 2001-ben alapított díjat Elischer Gyula professzor emlékére a diagnosztikai orvostudomány területén elért magas szintű eredmények elismerésére. A kétévente adható emlékérmet és jutalomdíjat idén Berényi Ervin egyetemi tanárnak, az Orvosi Képalkotó Intézet igazgatójának ítélte oda az Általános Orvostudományi Kar kari tanácsa.

Berényi Ervin professzor Az első magyarországi tanszéktől a mesterséges intelligenciáig – radiológia a Debreceni Egyetem címmel tartott előadást a díjátadó ünnepségen.

Szintén kétévente ítéli oda az Általános Orvostudományi Kar az egyetemi oktatómunkában több éven át nyújtott kiemelkedő teljesítmény elismerésére alapított Krompecher István Emlékérmet és Jutalomdíjat. A Kari Tanács döntése alapján az elismerést ebben az évben Oláh László egyetemi tanár, a Neurológiai Tanszék tanszékvezetője vehette át. A professzort az Általános Orvostudományi Kar magyar hallgatói kilenc, a külföldi hallgatók pedig két alkalommal választották meg az ÁOK Év Oktatójának, ami bizonyítja példaértékű hozzáértését, lelkesedését, odaadását. Hivatásának tekinti az oktatást rendkívül sikeres tudományos tevékenysége mellett – emelte ki Oláh László munkásságát értékelve Mátyus László dékán.

A professzor a méltatást követően Az agyi keringés ultrahangos vizsgálata: a transcranialis Doppler szerepe a neurológiai diagnosztikában és kutatásban címmel tartott prezentációt.