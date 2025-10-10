október 10., péntek

Ezt történt csütörtökön

2 órája

Akár ismerős számot is használhatnak a kínai nyelvű telefonhívásokhoz

Többen is aggódnak az erdőben tanyázó hajléktalanok miatt. Kínai nyelvű telefonhívásokkal próbálkoznak ismeretlenek. Csütörtöki hírösszefoglalónk.

A szívbaj kerülgetné az embert, ha megcsörrenne a telefonja, látná, hogy az édesanyja hívja, és közben megszólalna egy kínai hang... Ugye?! Márpedig van ilyen, ez nem csupán feltevés, hanem rémisztő valóság, a mindennapjaink nem kívánt része. Ennek pedig a Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban adtak hangot a minap (méghozzá igen sokan), hogy kínai nyelvű telefonhívásokat kapnak magyar számokról. De vajon mit akarnak tőlünk a kínaiak?

Rejtélyes, kínai nyelvű telefonhívásokkal zaklatják az embereket
Rejtélyes, kínai nyelvű telefonhívásokkal zaklatják az embereket
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Csőtörés Debrecenben

Csőtörés történt Debrecenben, a Létai út – Vámospércsi úti csomópontban a Létai úton, emiatt előreláthatólag október 9-től - október 14-e reggelig ideiglenes forgalomkorlátozás lép életbe - tájékoztatta portálunkat a Debreceni Vízmű Zrt.

Aggódnak a lakosok a hajléktalanok miatt

Sokkoló látvány a Tócóvölgyben: rengeteg szemét tornyosult fel az egyébként közkedvelt, lakóövezet mögötti tisztás területén. Ez nem a véletlen műve, ugyanis hajléktalanok tanyáznak a környéken, akik amellett, hogy embertelen körülmények között élnek, aggodalmat is keltenek a lakosokban. 

A debreceni balesethez mentő is érkezett

Egymásnak ütközött két személygépkocsi Debrecenben, a Bartók Béla út és a Kiss Ernő utca kereszteződésében csütörtökön dél körül - írta a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem. Az autókban csak a sofőrök utaztak, akikhez a mentők is kiérkeztek. 

Balogh Henriknek már többször is csalódnia kellett

Balogh Henrik egy bodaszőlői férfi, aki valaha két kezével, erejével és szorgalmával tartotta el családját. Ma már azonban minden nap a túlélésről szól. Még csak 38 éves, de betegségei miatt egy öregember testébe van zárva. A cukorbetegség elvette látása javát, veséit, munkáját – és most az otthonát is elveszítheti. 

Így van most a baleset súlyos sérültje

Friss információt kaptunk az egy héttel ezelőtti balesetben megsérült férfiről, akit életveszélyes állapotban szállítottak kórházba. A szörnyű baleset október 2-án történt Debrecenben, a Mikepércsi úton, amikor egy autó lesodródott az útról és egy betonkerítésnek csapódott. Az autóban két személy utazott, egyikük beszorult a járműbe, így őt a debreceni hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki az esetet követően. 

Ilyen van?

Van egy üzlet Debrecenben, a Petőfi téren, ahol nem lehet bankkártyával fizetni: csak készpénzt fogadnak el vagy utalással tudunk vásárolni SimplePay alkalmazáson keresztül. Egy, a Piac utca közelében lévő sörözőben állítólag ki is helyeztek egy táblát, miszerint egy bizonyos összeg alatt nem fogadják el a kártyát. 

Az erőszakot sem vették meg az elkövetők

Egy pocsaji állomásvezető tett bejelentést vasárnap este arról, hogy két fiatalember is odament hozzá, miszerint kirabolták őket a vasúti megálló környékén – számolt be róla a police.hu. Mint írják, a rendőrök azonnal odasiettek, majd hely- és személyismeretüknek köszönhetően két órán belül azonosították és elfogták a rablásokkal gyanúsítható 15 éves és 16 éves fiúkat. 

A traffiboxok hamarosan működésbe lépnek

Elkészültek a traffiboxok Vámospércsen – jelentette be Kosztin Mihály polgármester közösségi oldalán. A két berendezést a 48-as számú főút belterületi szakaszán helyezték el a lakosság és az áthaladók biztonságának növelése érdekében.

Így van a baleset sérültje

Súlyos sérüléseket szenvedett az a 60 év körüli férfi, akit október 8-án, szerda este ütött el egy teherautó a 47-es főúton, Derecske határában. A férfi egy mopeddel közlekedett, amikor megtörtént a baleset, az úttestet a kétkerekű csomagtartójának tartalma borította be, többek között az aszfaltot borító zöldségeket és rántott húsokat kerülgettek a rendőrök a helyszínelés közben. 

Duplázott az ALDI debreceni szolgáltatóközpontja

Az ALDI Magyarország két jelentős fejlesztést jelentett be Debrecenben: október 9-én megnyílt a diszkontlánc hetedik áruháza a cívisvárosban, továbbá az ALDI informatikai szolgáltatóközpontja két év alatt a tervezettnél kétszer több, mintegy 100 munkahelyet hozott létre, és most újabb létszámbővítés van napirenden.

Nem kizárni akarják az idegeneket Szentpéterszegről

Közbiztonság, nyugodt derű és kedvesség lengi körbe az ezer fős hajdú-bihari települést. A kiüresedett lakóházaktól és a komolytalan vásárlóktól rendelet szintjén tartja távol magát Szentpéterszeg.

