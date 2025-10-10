Akár ismerős számot is használhatnak a kínai nyelvű telefonhívásokhoz

A szívbaj kerülgetné az embert, ha megcsörrenne a telefonja, látná, hogy az édesanyja hívja, és közben megszólalna egy kínai hang... Ugye?! Márpedig van ilyen, ez nem csupán feltevés, hanem rémisztő valóság, a mindennapjaink nem kívánt része. Ennek pedig a Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban adtak hangot a minap (méghozzá igen sokan), hogy kínai nyelvű telefonhívásokat kapnak magyar számokról. De vajon mit akarnak tőlünk a kínaiak?

Rejtélyes, kínai nyelvű telefonhívásokkal zaklatják az embereket

Forrás: Illusztráció / MW-archív