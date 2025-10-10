2 órája
Akár ismerős számot is használhatnak a kínai nyelvű telefonhívásokhoz
Többen is aggódnak az erdőben tanyázó hajléktalanok miatt. Kínai nyelvű telefonhívásokkal próbálkoznak ismeretlenek. Csütörtöki hírösszefoglalónk.
A szívbaj kerülgetné az embert, ha megcsörrenne a telefonja, látná, hogy az édesanyja hívja, és közben megszólalna egy kínai hang... Ugye?! Márpedig van ilyen, ez nem csupán feltevés, hanem rémisztő valóság, a mindennapjaink nem kívánt része. Ennek pedig a Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban adtak hangot a minap (méghozzá igen sokan), hogy kínai nyelvű telefonhívásokat kapnak magyar számokról. De vajon mit akarnak tőlünk a kínaiak?
Rejtélyes kínai hívásokat kap egyre több debreceni! Beindult a találgatás, mit akarnak tőlük – ez áll a háttérben
Csőtörés Debrecenben
Csőtörés történt Debrecenben, a Létai út – Vámospércsi úti csomópontban a Létai úton, emiatt előreláthatólag október 9-től - október 14-e reggelig ideiglenes forgalomkorlátozás lép életbe - tájékoztatta portálunkat a Debreceni Vízmű Zrt.
Csőtörés történt Debrecenben, napokig forgalomkorlátozás lesz – fotókkal, videóval!
Aggódnak a lakosok a hajléktalanok miatt
Sokkoló látvány a Tócóvölgyben: rengeteg szemét tornyosult fel az egyébként közkedvelt, lakóövezet mögötti tisztás területén. Ez nem a véletlen műve, ugyanis hajléktalanok tanyáznak a környéken, akik amellett, hogy embertelen körülmények között élnek, aggodalmat is keltenek a lakosokban.
Hajléktalanok tanyáznak a Tócóvölgyben, a lakóknak elegük van! – lépett az önkormányzat
A debreceni balesethez mentő is érkezett
Egymásnak ütközött két személygépkocsi Debrecenben, a Bartók Béla út és a Kiss Ernő utca kereszteződésében csütörtökön dél körül - írta a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem. Az autókban csak a sofőrök utaztak, akikhez a mentők is kiérkeztek.
Két autó ütközött egy debreceni kereszteződésben, ketten megsérültek! - fotókkal
Balogh Henriknek már többször is csalódnia kellett
Balogh Henrik egy bodaszőlői férfi, aki valaha két kezével, erejével és szorgalmával tartotta el családját. Ma már azonban minden nap a túlélésről szól. Még csak 38 éves, de betegségei miatt egy öregember testébe van zárva. A cukorbetegség elvette látása javát, veséit, munkáját – és most az otthonát is elveszítheti.
Betemeti a kilátástalanság a bodaszőlői apát: zár alá vették a házat, amiben az életéért küzd
Így van most a baleset súlyos sérültje
Friss információt kaptunk az egy héttel ezelőtti balesetben megsérült férfiről, akit életveszélyes állapotban szállítottak kórházba. A szörnyű baleset október 2-án történt Debrecenben, a Mikepércsi úton, amikor egy autó lesodródott az útról és egy betonkerítésnek csapódott. Az autóban két személy utazott, egyikük beszorult a járműbe, így őt a debreceni hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki az esetet követően.
Borzasztó: intenzív osztályon küzd az életéért a debreceni baleset sérültje – fotókkal, videóval
Ilyen van?
Van egy üzlet Debrecenben, a Petőfi téren, ahol nem lehet bankkártyával fizetni: csak készpénzt fogadnak el vagy utalással tudunk vásárolni SimplePay alkalmazáson keresztül. Egy, a Piac utca közelében lévő sörözőben állítólag ki is helyeztek egy táblát, miszerint egy bizonyos összeg alatt nem fogadják el a kártyát.
Az ismerős, hogy ezer forint alatt nem enged kártyával fizetni a debreceni boltos?
Az erőszakot sem vették meg az elkövetők
Egy pocsaji állomásvezető tett bejelentést vasárnap este arról, hogy két fiatalember is odament hozzá, miszerint kirabolták őket a vasúti megálló környékén – számolt be róla a police.hu. Mint írják, a rendőrök azonnal odasiettek, majd hely- és személyismeretüknek köszönhetően két órán belül azonosították és elfogták a rablásokkal gyanúsítható 15 éves és 16 éves fiúkat.
Gyerekek terrorizálták az utasokat a hajdú-bihari állomáson! Olcsón megúszta, akit csak leszólítottak…
A traffiboxok hamarosan működésbe lépnek
Elkészültek a traffiboxok Vámospércsen – jelentette be Kosztin Mihály polgármester közösségi oldalán. A két berendezést a 48-as számú főút belterületi szakaszán helyezték el a lakosság és az áthaladók biztonságának növelése érdekében.
Új traffiboxok szórják a csekkeket Hajdú-Biharban, szétbüntetnek, ha nem figyelsz a forgalmas főúton!
Így van a baleset sérültje
Súlyos sérüléseket szenvedett az a 60 év körüli férfi, akit október 8-án, szerda este ütött el egy teherautó a 47-es főúton, Derecske határában. A férfi egy mopeddel közlekedett, amikor megtörtént a baleset, az úttestet a kétkerekű csomagtartójának tartalma borította be, többek között az aszfaltot borító zöldségeket és rántott húsokat kerülgettek a rendőrök a helyszínelés közben.
Elütötte egy teherautó Derecskénél, az intenzíven ápolják – fotókkal, videóval
Duplázott az ALDI debreceni szolgáltatóközpontja
Az ALDI Magyarország két jelentős fejlesztést jelentett be Debrecenben: október 9-én megnyílt a diszkontlánc hetedik áruháza a cívisvárosban, továbbá az ALDI informatikai szolgáltatóközpontja két év alatt a tervezettnél kétszer több, mintegy 100 munkahelyet hozott létre, és most újabb létszámbővítés van napirenden.
Új üzlet nyílt a Debrecen keleti részében, de más fronton is erősített a népszerű boltlánc
Nem kizárni akarják az idegeneket Szentpéterszegről
Közbiztonság, nyugodt derű és kedvesség lengi körbe az ezer fős hajdú-bihari települést. A kiüresedett lakóházaktól és a komolytalan vásárlóktól rendelet szintjén tartja távol magát Szentpéterszeg.
Nem kitiltani akarja az idegeneket Szentpéterszeg, csak a helyi identitását szeretné megőrizni – fotókkal, videóval
