Rejtélyes kínai hívásokat kap egyre több debreceni! Beindult a találgatás, mit akarnak tőlük – ez áll a háttérben

A szívbaj kerülgetné az embert, ha megcsörrenne a telefonja, látná, hogy az édesanyja hívja, és közben megszólalna egy kínai hang... Ugye?! Márpedig van ilyen, ez nem csupán feltevés, hanem rémisztő valóság, a mindennapjaink nem kívánt része. Ennek pedig a Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban adtak hangot a minap (méghozzá igen sokan), hogy kínai nyelvű telefonhívásokat kapnak magyar számokról. De vajon mit akarnak tőlünk a kínaiak?

Vajon mi állhat a kínai nyelvű telefonhívások hátterében?

Rejtélyes, kínai nyelvű telefonhívásokkal zaklatják az embereket

Arról számol be az említett bejegyzés szerzője, hogy egy magyar számról érkezett hozzá bejövő hívás, majd kínai nyelven szóltak bele, vagy ahogy ő fogalmazott, „hablatyoltak” a telefonba. Az eset, mint kiderült, nem egyedi, ugyanis sok hozzászóló hasonlókat tapasztalt. „Szintén, gyorsan ki is kapcsoltam!” – írta egy felhasználó, míg egyesek arról számoltak be, hogy előző nap hívták őket, más valakit még augusztusban, ő azonnal ki is nyomta a telefont. Olyan komment is érkezett a poszt alá, amelyben a facebookozó azt fejtette ki, hogy szeretné, ha a szolgáltatója megoldaná ezt a problémát, mert őt is keresték már meg a kínaiak, egy hozzászóló pedig azt írta, hogy egyre több baj van velük.

Aztán persze, beindultak a találgatások, hogy vajon milyen célból és kik próbálkoznak rejtélyes módon kínai nyelvű telefonhívásokkal. Jöttek érdekes „megoldások”:

Engem már több számról is hívtak, ugyanígy azonnal meg kell szakítani a hívást, mert ha feltöltős a kártya, akkor pénzt vesz le, ha pedig előfizetéses, akkor növeli a számlát

– írta egy kommentelő.

Más azt tanácsolta, hogy le kell tiltani minden ilyen számot, míg volt, aki azt mondta, hogy amikor bejövő hívás érkezik, akkor nem tudják megterhelni a számlát – ezt csak akkor tehetik meg, ha visszahívja a számot az illető.

Akár ismerős számot is használhatnak a kínai nyelvű telefonhívásokhoz

Ez állhat a kínai nyelvű telefonhívások mögött

Nem az első eset, hogy feltűnik ez a jelenség Debrecenben: tavaly novemberben számoltunk be erről először, majd idén májusban is volt egy hasonló időszak, amikor kínai nyelvű telefonhívásokkal próbálkoztak rejtélyes személyek. Ráadásul, arra is volt példa, hogy nem csupán magyar számkijelzéssel indították el a hívást, hanem megtörténhetett az is, hogy ismerős számról hívtak valakit.