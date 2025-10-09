25 perce
Rejtélyes kínai hívásokat kap egyre több debreceni! Beindult a találgatás, mit akarnak tőlük – ez áll a háttérben
Amikor azt gondolnád, hogy valamelyik családtagod hív, de megszólal egy kínai hang... Kínai nyelvű telefonhívásokkal próbálkoznak ismeretlenek, és simán lehet, hogy a te számodról is felhívhatnak valakit.
Kínai nyelvű telefonhívásokkal zaklatják az embereket
A szívbaj kerülgetné az embert, ha megcsörrenne a telefonja, látná, hogy az édesanyja hívja, és közben megszólalna egy kínai hang... Ugye?! Márpedig van ilyen, ez nem csupán feltevés, hanem rémisztő valóság, a mindennapjaink nem kívánt része. Ennek pedig a Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban adtak hangot a minap (méghozzá igen sokan), hogy kínai nyelvű telefonhívásokat kapnak magyar számokról. De vajon mit akarnak tőlünk a kínaiak?
Rejtélyes, kínai nyelvű telefonhívásokkal zaklatják az embereket
Arról számol be az említett bejegyzés szerzője, hogy egy magyar számról érkezett hozzá bejövő hívás, majd kínai nyelven szóltak bele, vagy ahogy ő fogalmazott, „hablatyoltak” a telefonba. Az eset, mint kiderült, nem egyedi, ugyanis sok hozzászóló hasonlókat tapasztalt. „Szintén, gyorsan ki is kapcsoltam!” – írta egy felhasználó, míg egyesek arról számoltak be, hogy előző nap hívták őket, más valakit még augusztusban, ő azonnal ki is nyomta a telefont. Olyan komment is érkezett a poszt alá, amelyben a facebookozó azt fejtette ki, hogy szeretné, ha a szolgáltatója megoldaná ezt a problémát, mert őt is keresték már meg a kínaiak, egy hozzászóló pedig azt írta, hogy egyre több baj van velük.
Aztán persze, beindultak a találgatások, hogy vajon milyen célból és kik próbálkoznak rejtélyes módon kínai nyelvű telefonhívásokkal. Jöttek érdekes „megoldások”:
Engem már több számról is hívtak, ugyanígy azonnal meg kell szakítani a hívást, mert ha feltöltős a kártya, akkor pénzt vesz le, ha pedig előfizetéses, akkor növeli a számlát
– írta egy kommentelő.
Más azt tanácsolta, hogy le kell tiltani minden ilyen számot, míg volt, aki azt mondta, hogy amikor bejövő hívás érkezik, akkor nem tudják megterhelni a számlát – ezt csak akkor tehetik meg, ha visszahívja a számot az illető.
Ez állhat a kínai nyelvű telefonhívások mögött
Nem az első eset, hogy feltűnik ez a jelenség Debrecenben: tavaly novemberben számoltunk be erről először, majd idén májusban is volt egy hasonló időszak, amikor kínai nyelvű telefonhívásokkal próbálkoztak rejtélyes személyek. Ráadásul, arra is volt példa, hogy nem csupán magyar számkijelzéssel indították el a hívást, hanem megtörténhetett az is, hogy ismerős számról hívtak valakit.
A kínai nyelvű telefonhívásokkal kapcsolatban Kelemen László etikus hacker azt nyilatkozta portálunknak, hogy ezek olyan hamisított hívások, melyek során más identitást ad ki magáról a hívó fél (ezt nevezik „maszkos” hívásnak – a szerk.) úgy, hogy megváltoztatja az azonosítóját. Ez a technika az úgynevezett caller ID spoofing.
Rávilágított, hogy sokan tévedésben élnek, ugyanis attól, hogy felveszi valaki, még nem fognak pénzt levonni a kártyájáról a telefonos csalók. Ilyenkor általában az a cél, hogy adatot nyerjenek ki a másik féltől. Arról is beszélt, hogy a telefonszámokat könnyen megszerezhetik (elég az is, ha valahova regisztráltunk, és ott megadtuk), ezeket valószínűleg egy csoport begyűjti, az adatmennyiség pedig már önmagában érték az illegális hackereknek.
A májusi eset kapcsán pedig a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) közleményét idéztük, melyben kifejtik, hogy a phone number spoofing, vagyis a hívószám-hamisítás egyre elterjedtebb csalási mód Magyarországon, amely során a csalók olyan telefonszámot jelenítenek meg, amely egy ismert szolgáltatóhoz tartozik, ezzel megpróbálva elaltatni a gyanakvást és hitelessé tenni a hívást (a teljes cikket itt olvashatod el).
Rejtélyes, kínai nyelvű telefonhívásokról számolnak be a debreceniek – ez lehet az oka!
