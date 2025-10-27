október 27., hétfő

Szabina névnap

+11
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Búcsú

1 órája

Elhunyt a hajdú-bihari kézilabda kiemelkedő alakja

Címkék#halál#kézilabda#berettyóújfalui#tragédia#gyász

Sokan búcsúztatják egykori tanárukat, edzőjüket. Gyászba borult a sporttársadalom Hajdú-Biharban, elhunyt Szikszay Sándor.

Haon.hu

64 esztendős korában elhunyt Szikszay Sándor kézilabdázó, testnevelő tanár, játékvezető, versenybíró, a Hajdú-Bihar vármegyei kézilabdázás kiemelkedő alakja – hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán a Berettyó MSE

64 esztendős korában elhunyt Szikszay Sándor
64 esztendős korában elhunyt Szikszay Sándor
Forrás: Berettyó MSE

Bejegyzésükben felidézték, Szikszay Sándor játékosként a DMTE csapatában, főiskolás korában a Nyíregyházi Sportegyesületben játszott. A főiskola elvégzése után Debrecenben a DEKO, majd Hajdúnánáson, 1995-től 1997-ig Berettyó MSE, 1997-től Debreceni Nyomdász SK csapatban szerepelt, majd 2002-ben levezetésként az Amatőr Debreceni KK csapatában kézilabdázott.

1985-től haláláig testnevelés-földrajz szakos oktatóként a Debreceni SZC Baross Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumban dolgozott.

Szikszay Sándor élete volt a sport

1994-95 környékén pár évig a Berettyó MSE férfi csapatának az edzője is volt. 1990-ben vizsgázott le játékvezetőként, 1996-tól vezetett NB I/B-s és NB II-es mérkőzéseket Kordás Istvánnal, Péterffy Alberttel, Szilágyi Józseffel, Márton Andrással és Nyéki Lászlóval. 

Az NB-s játékvezetői felső életkor betöltése után 2019-ig a megyei- és utánpótlás-bajnokságban vezetett, segítve a fiatalabb játékvezetőket. 

1996-tól 2001-ig, majd 2011-től-2022 szeptemberéig a Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottságának elnöke, 2002-től 2010-ig a Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetség Játékvezetői Bizottságának az elnöke volt. 

2004-ben közreműködött a hazai rendezésű női Európa-bajnokság debreceni helyszínén. 2023-ban a Magyar Kézilabda Szövetség elismerő oklevelét vehette át. 

Folyamatosan tagja volt az NB I-es versenybírói keretnek, ameddig egészsége engedte, rendszeresen részt vett mérkőzéseken – idézte fel a klub a bejegyzésében.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu