Negyedszázada formálja a jövő tudósait a Debreceni Egyetem agrártudományi doktori iskolája

Tudományos üléssel ünnepelte fennállásának negyedévszázados jubileumát a Kerpely Kálmán Doktori Iskola. A növénytermesztés és kertészeti tudományok területén elismert tudományos műhelyben eddig 285-en kapták meg doktori címüket – olvasható az unideb.hu-n. Mint írják, a Kerpely Kálmán Doktori Iskola 2000-ben, az integrált Debreceni Egyetemmel (DE) egyidőben jött létre Nagy János professzor kezdeményezésére. A doktori program a tudományos hagyományokra, az addig elért kutatási eredményekre, valamint az oktatók szakmai tapasztalataira és a rendelkezésre álló kutatási infrastruktúrára, szántóföldi tartamkísérletekre építkezik. A tudományos műhely 2008-ban vette fel Kerpely Kálmán akadémikus, növénytermesztő egyetemi tanár nevét.

Negyedévszázados jubileumát ünnepelte a Kerpely Kálmán Doktori Iskola

Forrás: unideb.hu

A Kerpely Kálmán Doktori Iskola a kiválóság és a tudományos eredményesség meghatározó közössége

– A Kerpely Kálmán Doktori Iskola (KKDI) nemcsak fejlesztette a földhasználat és talajhasználattan tudományos megalapozottságát, de a program keretében sikeresen integrálták a természettudományi és műszaki tudomány területek kutatási módszereit, elősegítve ezzel az új interdiszciplináris kutatási eredmények rögzítését. Az eredmények önmagukért beszélnek, az egykori doktorjelöltek ma már kutatóintézetekben, egyetemeken, valamint vállalati innovációs munkakörökben viselnek kulcspozíciókat. Minden egyes PhD-fokozat a befektetett energia, a szorgalom és a témavezetők bölcsességének bizonyítéka is. Kívánom, hogy az iskola továbbra is a kiválóság és a tudományos eredményesség meghatározó közössége maradjon – fogalmazott ünnepi köszöntő beszédében Kossa György, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke.

Kossa György, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke

A doktori iskolát 2021 óta irányító Holb Imre professzor szerint a doktori iskola egyik legalapvetőbb funkciója, hogy növelje az iskola, a kar és az egyetem láthatóságát nemzetközi szinten.

– Az utóbbi időszakban jelentősen nőtt iskolánk külföldi doktorandusz hallgatóinak száma, ami azért jelentős, mert ezek a hallgatók a végzést követően posztdoktori, illetve egyéb funkcióikat a világ más részén fogják betölteni, hírnevet adva ezzel intézményünknek. A doktori iskola a BSc- és MSc-hallgatói bázisból emeli ki a legkiválóbb hallgatókat, akik aztán a tudomány színterére lépve lesznek a jövő tudósai. Kiemelt feladatunk, hogy ösztönözzük, támogassuk őket a legmagasabb szintű Q1-es, D1-es publikációkat közlésére. Reméljük, hogy a legjobbakat az oktatói közösségünk tagjaként is köszönthetjük. Hiszen ez segíti leginkább az intézmény tudományos láthatóságát, ezzel mind nemzetközi, mind hazai szinten növelve a tudományos rangsorokon betöltött helyét az iskolának, a karnak és az egyetemnek – fejtette ki Holb Imre.