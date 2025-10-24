Igazoltatásnál, ha ez nincs ott a bicikliden, akkor máris kapod a sárga csekket!

Napokon belül elérkezik az óraátállítás ideje, amely sok ember mindennapjait megzavarja. Mint megírtuk, idén korábban lesz a változás, mint eddig. A nyári időszámítás az Európai Unió szabályozása szerint március utolsó vasárnapján kezdődik, és október utolsó vasárnapjáig tart. Tehát október 26-án hajnalban 3:00-kor vissza kell állítani az órát 2:00-ra, így egy órával tovább aludhatunk majd. De ez azt is jelenti, korábban sötétedik. Ahogyan a közvilágításnál, úgy a közlekedési eszközökön is hamarabb fel kell kapcsolni a világítást. Sok bringás nem tudja, de törvényileg előírt kötelező felszerelések vannak a kerékpárosok számára is: ha valamelyik hiányzik, akkor a rendőr komoly büntetést szabhat ki.

A kerékpár kötelező tartozékainak hiánya miatt a rendőr büntetést szabhat ki

Forrás: MW-archív

Kerékpárokra is előírnak követelményeket

A kerékpár nem pusztán sporteszköz, hanem a közúti közlekedés résztvevője. Ennek megfelelően a közúti szabályok (például a 1/1975. (II.5.) KPM–BM rendelet, azaz a KRESZ, valamint más műszaki feltételeket szabályozó rendeletek) kerékpárokra is előírnak követelményeket.

Ezek célja elsősorban az, hogy a kerékpárosok és más közlekedők biztonságban legyenek az utakon. A láthatóság, fékek, hangjelzés mind olyan tényezők, amelyek baleset esetén sokat számíthatnak.

Mit írnak elő a szabályok?

A kerékpár-üzemeltetés műszaki feltételeit Magyarországon több jogszabály határozza meg, többek között a 6/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet is, amely a kerékpár kötelező és nem kötelező tartozékait részben szabályozza. A kerékpárnak – mint járműnek – úgy kell közlekedni, hogy az megfeleljen a közlekedés biztonsági feltételeinek.

Kötelező felszerelések: a fékek, (első hátsó kerékre), a csengő, a világítás (elől fehér lámpa, hátul pedig piros), illetve fényvisszaverők (küllőprizmák). A világítás akkor kötelező, amikor sötétedés után vagy korlátozott látási viszonyok között közlekedünk. Ekkor az első és hátsó lámpának, valamint a fényvisszaverőknek működniük kell. A fékeknek pedig akkor is hatásosan kell fogniuk, ha kedvezőtlenek az útviszonyok, tehát száraz és nedves az időjárás.