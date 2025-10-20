Szabolcsba járnak át kéregetni a hajdú-bihari gyerekek, de nem pénzért szólítgatják le az embereket

Egészen megrázó történeteket osztott meg egy nő az egyik nyíregyházi csoportban hétfőn: elmondása szerint több kéregető gyerek is szeretett volna segítséget kérni tőle. Az egyik történetben egy hajdúböszörményi testvérpár kért segítséget a nőtől a szabolcsi megyeszékhelyen.

Hajdúböszörményből utaztak Nyíregyházára a kéregető fiatalok

Két kisgyerek lépett oda hozzám és ételt kértek. Vettem nekik kaját, érdekes volt, mert két salátatálat és külön egy kukoricasalátát kértek

- olvasható a bejegyzésben. Ezután elkezdett beszélgetni a gyerekekkel, amely során kiderült, hogy az idősebb lány, aki nem tűnt elhanyagoltnak, 14 éves, nem jár iskolába és minden nap Hajdúböszörményből járnak át kéregetni az öccsével. Az fiú a beszámoló szerint már kissé meggyötörtebb volt, elmondása szerint csak aznap nem volt iskolában, de amúgy jár.

Szóltam az biztonsági őrnek, hogy segítsen nekem feltartani őket, amíg hívjuk a rendőrséget, akik majd segítenek kibogozni a szálakat. Nem szerettem volna ha szimplán elzavarják őket, hiszen gyerekek és joguk van az egészséges fejlődéshez, neveltetéshez

- írja tovább a bejegyzés szerzője.

Kéregető gyerekek: mi lehet a háttérben?

Mikor utánuk mentem azt láttam, hogy egy idősebb srác várja őket, majd elkezdtek rohanni. A dolgozók azt mondták, hogy minden nap kéregetnek, és kizárólag ételt szeretnének. Néha sokan vannak, kb 10-én, néha csak a lány egyedül

- tette hozzá a nő. A pénztáros elmondása szerint a polgármester is vett nekik ételt, „azt úgy ették, mint aki még soha nem evett, mint az állatok.”

Kiemelte, hogy ez a helyzet hónapok óta tart a környéken.

A kommentekben is rengetegen kifejtették a véleményüket a témában:

Ezeket az új jelenségeket a gyermekvédelemnek kellene kezelni, de sajnos nem feladatuk! Sem az éjszakai portyázás, sem az élelmiszer kéregető vagy kényszerített kéregető gyerekek feltárása. Pedig nyilvánvaló, hogy az érintettek veszélyeztetett helyzetben lévő kiskorúak!

- írja az egyik hozzászóló. Egy másik kommentelő szerint azonban csak eszközként akarják használni a gyerekeket, velük ugyanis nagyobb a valószínűsége, hogy kapnak pénzt vagy ételt.

