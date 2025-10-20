36 perce
Szabolcsba járnak át kéregetni a hajdú-bihari gyerekek, de nem pénzért szólítgatják le az embereket
Döbbenetes, hogy ilyen megtörténhet. Több kéregető gyerekről is beszélt egy nő az egyik nyíregyházi csoportban.
Egészen megrázó történeteket osztott meg egy nő az egyik nyíregyházi csoportban hétfőn: elmondása szerint több kéregető gyerek is szeretett volna segítséget kérni tőle. Az egyik történetben egy hajdúböszörményi testvérpár kért segítséget a nőtől a szabolcsi megyeszékhelyen.
Két kisgyerek lépett oda hozzám és ételt kértek. Vettem nekik kaját, érdekes volt, mert két salátatálat és külön egy kukoricasalátát kértek
- olvasható a bejegyzésben. Ezután elkezdett beszélgetni a gyerekekkel, amely során kiderült, hogy az idősebb lány, aki nem tűnt elhanyagoltnak, 14 éves, nem jár iskolába és minden nap Hajdúböszörményből járnak át kéregetni az öccsével. Az fiú a beszámoló szerint már kissé meggyötörtebb volt, elmondása szerint csak aznap nem volt iskolában, de amúgy jár.
Szóltam az biztonsági őrnek, hogy segítsen nekem feltartani őket, amíg hívjuk a rendőrséget, akik majd segítenek kibogozni a szálakat. Nem szerettem volna ha szimplán elzavarják őket, hiszen gyerekek és joguk van az egészséges fejlődéshez, neveltetéshez
- írja tovább a bejegyzés szerzője.
Kéregető gyerekek: mi lehet a háttérben?
Mikor utánuk mentem azt láttam, hogy egy idősebb srác várja őket, majd elkezdtek rohanni. A dolgozók azt mondták, hogy minden nap kéregetnek, és kizárólag ételt szeretnének. Néha sokan vannak, kb 10-én, néha csak a lány egyedül
- tette hozzá a nő. A pénztáros elmondása szerint a polgármester is vett nekik ételt, „azt úgy ették, mint aki még soha nem evett, mint az állatok.”
Kiemelte, hogy ez a helyzet hónapok óta tart a környéken.
A kommentekben is rengetegen kifejtették a véleményüket a témában:
Ezeket az új jelenségeket a gyermekvédelemnek kellene kezelni, de sajnos nem feladatuk! Sem az éjszakai portyázás, sem az élelmiszer kéregető vagy kényszerített kéregető gyerekek feltárása. Pedig nyilvánvaló, hogy az érintettek veszélyeztetett helyzetben lévő kiskorúak!
- írja az egyik hozzászóló. Egy másik kommentelő szerint azonban csak eszközként akarják használni a gyerekeket, velük ugyanis nagyobb a valószínűsége, hogy kapnak pénzt vagy ételt.
