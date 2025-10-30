október 30., csütörtök

Helyi közélet

Kenyai repülőgép-baleset: ez lett a luxizás ára?

Tragikus hír látott napvilágot kedden, amikor kiderült, hogy a kenyai repülőgép-balesetben 11-en vesztették életüket. Közülük nyolcan magyarok voltak. A hír a közösségi médiában is gyorsan terjedt, teret adva olyan kommentelőknek is, akik empátia és részvét helyett inkább fröcsögésre adták a fejüket...

Haon.hu

Szörnyű baleset történt Kenyában, mint ismert: lezuhant egy kisrepülőgép és 11-en életüket vesztették kedden. A fedélzeten 8 magyar tartózkodott, mint később kiderült, a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családtagjai is a gépen utaztak. 

Még megrendítőbbé teszi a történteket, hogy az áldozatok között gyerekek is vannak. Ahogyan lenni szokott, a hír kapcsán beindult a kommentszekció is, és többen azt taglalták – nem idézzük szó szerint –, hogy a luxizás „meghozta az eredményét” és egyébként is milyen drága egy kenyai út! És van, ahol érkeztek nevetős reakciók is a kenyai repülőgép-baleset hírére. A jelenség nem meglepő, de mélyen elszomorító. Nem látunk bele ezeknek a kommentelőknek a fejébe, de biztosan jobban is járunk. Hogy valaki eljut oda egy halálhír kapcsán, hogy az áldozatok zsebében turkál, ahelyett hogy részvétet nyilvánítana, vagy inkább hallgatna, az egy dologról tesz tanúbizonyságot: a saját nyomorúságáról. Úgy tűnik, sokan elfelejtenek embernek maradni még egy tragédia árnyékában is. Az irigység és a rosszindulat automatikusan bekapcsol: „gazdagok voltak, úgy kellett nekik”. De van egy rossz hírem: törvényszerű, hogy a halál előbb vagy utóbb mindenkit utolér, és nem pénztárca alapján válogat…
 

