Kémiai kísérleteket figyelhettek meg testközelből a hosszúpályi diákok

A Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola 8. osztályos diákjait köszönthettük intézményünkben, a vegyipari képzés központjában. A látogatás a Vármegyei Iparkamara szervezésében valósult meg, melynek célja a pályaválasztás segítése és a természettudományok népszerűsítése volt. A kémiát a szó szoros értelmében életre keltettük! A látványos kísérletek során bebizonyosodott, hogy a kémia nemcsak tankönyvi tudomány, hanem izgalmas, színes és dinamikus világ. Reméljük, sokuknak sikerült kedvet csinálni a kémia, a vegyésztechnikus, a környezetvédelmi technikus vagy akár a gyógyszertári asszisztens képzéshez