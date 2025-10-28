október 28., kedd

Helyi közélet

Címkék#vegyésztechnikus#hosszúpályi#Debreceni SZC Vegyipari Technikum

Haon.hu
Kémiai kísérleteket figyelhettek meg testközelből a hosszúpályi diákok

Forrás: Debreceni SZC Vegyipari Technikum/Facebook

A közelmúltban különösen lelkes vendégek érkeztek a Debreceni SZC Vegyipari Technikum intézménybe – olvasható az iskola közösségi oldalán

A Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola 8. osztályos diákjait köszönthettük intézményünkben, a vegyipari képzés központjában. A látogatás a Vármegyei Iparkamara szervezésében valósult meg, melynek célja a pályaválasztás segítése és a természettudományok népszerűsítése volt. A kémiát a szó szoros értelmében életre keltettük! A látványos kísérletek során bebizonyosodott, hogy a kémia nemcsak tankönyvi tudomány, hanem izgalmas, színes és dinamikus világ. Reméljük, sokuknak sikerült kedvet csinálni a kémia, a vegyésztechnikus, a környezetvédelmi technikus vagy akár a gyógyszertári asszisztens képzéshez

 – áll a bejegyzésben.

 

