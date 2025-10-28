2 órája
Kémiai kísérleteket figyelhettek meg testközelből a hosszúpályi diákok
Forrás: Debreceni SZC Vegyipari Technikum/Facebook
A közelmúltban különösen lelkes vendégek érkeztek a Debreceni SZC Vegyipari Technikum intézménybe – olvasható az iskola közösségi oldalán.
A Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola 8. osztályos diákjait köszönthettük intézményünkben, a vegyipari képzés központjában. A látogatás a Vármegyei Iparkamara szervezésében valósult meg, melynek célja a pályaválasztás segítése és a természettudományok népszerűsítése volt. A kémiát a szó szoros értelmében életre keltettük! A látványos kísérletek során bebizonyosodott, hogy a kémia nemcsak tankönyvi tudomány, hanem izgalmas, színes és dinamikus világ. Reméljük, sokuknak sikerült kedvet csinálni a kémia, a vegyésztechnikus, a környezetvédelmi technikus vagy akár a gyógyszertári asszisztens képzéshez
– áll a bejegyzésben.
