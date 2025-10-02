október 2., csütörtök

Petra névnap

+13
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Alapítvány

2 órája

Kathi Béla emléke örök: megható módon emlékeznek meg a legendáról - fotókkal, videóval

Címkék#Salamon Dia#alapítvány#Kathi Béla

Már több mint egy hónapja, hogy végső nyugalomra helyezték a hajdúböszörményi legendát. Kathi Béla mentalitását hivatott továbbvinni az alapítvány.

Haon.hu

Kathi Béla többszörös világbajnok erőemelő, a sportág legendája július 31-én, tragikus hirtelenséggel elhunyt ciprusi nyaralása során. Temetésén, augusztus 29-én rengetegen vettek végső búcsút a testépítőtől. Özvegye, Salamon Dia szerdán jelentkezett egy megható poszttal a Facebook-oldalán, melyben a legenda emlékére létrehozott alapítványról írt.  

Kathi Béla emlékére alapítványt hoztak létre
Kathi Béla emlékére alapítványt hoztak létre
Forrás: Facebook/Kathi Béla

A szívem megszakad a hiányodtól, de azt is tudom, hogy menni kell tovább. Te is ezt akarnád. Szinte hallom a szavaid: „Nem szabad túlagyalni semmit, csak csinálni, menni előre. Probléma nincs, csak megoldandó feladat.” - Te úgy küzdöttél, hogy mindvégig ember maradtál, mindenkit emeltél, húztál magaddal, nem hiába szerettek annyian. Küldetésemnek érzem, hogy a Kathi Béla Emlékére Alapítvány révén is továbbvigyem/vigyük együtt mindazt, amit Béci szívvel-lélekkel képviselt. Hiszem, hogy az hal meg igazán, akit elfelejtenek, ő pedig velünk marad örökre! Az alapítvány célja, hogy méltó módon folytassa mindazt, ami Béci számára fontos volt: a karitatív tevékenységeket, a testépítés népszerűsítését, az emberek motiválását és a nemes célok képviseletét. Béci mindig ott segített, ahol tudott, én pedig kötelességemnek érzem, hogy az ő hitét, örökségét továbbvigyem

- olvasható a bejegyzésben. 

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A Kathi Béla Emlékére Alapítvány céljai

Az alapítvány a Facebook-oldalán úgy fogalmaz, küldetésük, hogy továbbvigyék mindazt, amit Béla életében töretlenül, szívvel-lélekkel képviselt:

  • a sport szeretetének és erejének átadása mindenkinek,
  • a rászorulók segítése és azoknak a szervezeteknek a támogatása, amelyeket életében ő maga is fontosnak tartott,
  • családjának támogatása és biztonságának megőrzése, akik mindig a szíve középpontjában voltak.

Kiemelik, az alapítvány nem csupán egy intézmény. Ez Béla hagyatéka, az ő legendája, amit mostantól együtt építhetnek tovább.

A megemlékezésről egy szívszorító videót is közzétett az alapítvány, amit itt tudtok megnézni:

A Haon is részt vett Kathi Béla temetésén, az ott készült fotókat itt tudjátok megnézni:

Kathi Béla temetése

Fotók: Vida Márton Péter

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu