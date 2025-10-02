Kathi Béla emléke örök: megható módon emlékeznek meg a legendáról - fotókkal, videóval

Kathi Béla többszörös világbajnok erőemelő, a sportág legendája július 31-én, tragikus hirtelenséggel elhunyt ciprusi nyaralása során. Temetésén, augusztus 29-én rengetegen vettek végső búcsút a testépítőtől. Özvegye, Salamon Dia szerdán jelentkezett egy megható poszttal a Facebook-oldalán, melyben a legenda emlékére létrehozott alapítványról írt.

Kathi Béla emlékére alapítványt hoztak létre

A szívem megszakad a hiányodtól, de azt is tudom, hogy menni kell tovább. Te is ezt akarnád. Szinte hallom a szavaid: „Nem szabad túlagyalni semmit, csak csinálni, menni előre. Probléma nincs, csak megoldandó feladat.” - Te úgy küzdöttél, hogy mindvégig ember maradtál, mindenkit emeltél, húztál magaddal, nem hiába szerettek annyian. Küldetésemnek érzem, hogy a Kathi Béla Emlékére Alapítvány révén is továbbvigyem/vigyük együtt mindazt, amit Béci szívvel-lélekkel képviselt. Hiszem, hogy az hal meg igazán, akit elfelejtenek, ő pedig velünk marad örökre! Az alapítvány célja, hogy méltó módon folytassa mindazt, ami Béci számára fontos volt: a karitatív tevékenységeket, a testépítés népszerűsítését, az emberek motiválását és a nemes célok képviseletét. Béci mindig ott segített, ahol tudott, én pedig kötelességemnek érzem, hogy az ő hitét, örökségét továbbvigyem

- olvasható a bejegyzésben.

A Kathi Béla Emlékére Alapítvány céljai

Az alapítvány a Facebook-oldalán úgy fogalmaz, küldetésük, hogy továbbvigyék mindazt, amit Béla életében töretlenül, szívvel-lélekkel képviselt:

a sport szeretetének és erejének átadása mindenkinek,

a rászorulók segítése és azoknak a szervezeteknek a támogatása, amelyeket életében ő maga is fontosnak tartott,

családjának támogatása és biztonságának megőrzése, akik mindig a szíve középpontjában voltak.

Kiemelik, az alapítvány nem csupán egy intézmény. Ez Béla hagyatéka, az ő legendája, amit mostantól együtt építhetnek tovább.

