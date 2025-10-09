1 órája
Az ismerős, hogy ezer forint alatt nem enged kártyával fizetni a debreceni boltos?
A fogyasztóvédelmet kérdeztük, mennyire szabályos az ilyen kereskedői gyakorlat. Több helyen előfordul ugyanis a vármegyeszékhelyen, hogy az üzlet tulajdonosa vagy az alkalmazott megtagadja a bankkártyás fizetést egy bizonyos összeghatár alatt.
Van egy üzlet Debrecenben, a Petőfi téren, ahol nem lehet bankkártyával fizetni: csak készpénzt fogadnak el vagy utalással tudunk vásárolni SimplePay alkalmazáson keresztül. Egy, a Piac utca közelében lévő sörözőben állítólag ki is helyeztek egy táblát, miszerint egy bizonyos összeg alatt nem fogadják el a kártyát. Egy belvárosi gyógynövénybolt vásárlói pedig arról panaszkodtak, hogy többször észlelték, hogy ezer forint alatti vásárlásnál megtagadják a kártyás fizetés lehetőségét, a POS-terminál meghibásodására hivatkozva.
Három különböző hely, de természetesen nem elszigetelt esetek, valószínűleg mindenki be tud számolni hasonló történésről, bosszús bolttulajdonosokról, akik nemtetszésüket fejezik ki, ha kisebb összeget akar kártyával fizetni a vásárló. Olvasói megkeresésekre, ismeretségi körből származó történetekre és személyes tapasztalatokra alapozva jártunk utána annak, mennyire jogszerű a hasonló kereskedelmi gyakorlat.
Szabályos-e a minimális összeg meghatározása kártyás fizetéskor?
Megkeresést küldtünk a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztályának a bankkártyás fizetésekhez köthető anomáliákkal kapcsolatban. Arról is érdeklődtünk, mit tehetünk vevőként, ha ilyesmit tapasztalunk. A válaszok egy részén azonban mi is meglepődtünk.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Mint a hivatal írja, a bankkártyás fizetés elfogadása Magyarországon önként vállalt kereskedői szolgáltatás, vagyis a jogszabály nem írja ezt elő kötelező jelleggel minden kereskedőnek.
Fontos tudni azonban, hogy 2021. január 1. óta az online pénztárgéppel működő kereskedőknek kötelező valamilyen elektronikus fizetési lehetőséget biztosítaniuk, ilyen például a bankkártyával, a mobilalkalmazással, vagy az átutalással történő fizetés. A SimplePay alkalmazáson keresztül történő fizetés is megfelel ennek az előírásnak.
Ami a minimális vásárlási összeghatárhoz kötött kártyaelfogadást illeti, a hatóság tapasztalata az, hogy a kereskedők pénzforgalmi szolgáltatókkal kötött szerződéseik szerint nem tilthatják meg a kártyás fizetést egy meghatározott összeg alatt
– fogalmaznak, hozzátéve, a fogyasztóvédelmi szabályozás e tekintetben egyértelmű: az online pénztárgép használatára kötelezett kereskedőnek biztosítania kell a fogyasztó számára az elektronikus fizetés lehetőségét.
A kereskedők tehát jogszerűen nem köthetik egyoldalú feltételhez, így például vásárlási limithez az elektronikus fizetés elfogadását. Ez fogyasztóvédelmi szempontból jogsértő gyakorlat.
Ha egy üzletben a fogyasztó ilyet, vagy egyéb jogsértést tapasztal, lehetősége van panasszal élni. Elsőként célszerű az üzlet vezetőjénél jelezni a problémát, amennyiben ez nem vezet eredményre, a területileg illetékes vármegyei kormányhivatal fogyasztóvédelmi osztályához lehet fordulni. A bankkártyás fizetéssel kapcsolatos problémák a kártyát kibocsátó banknál, illetve a Magyar Nemzeti Banknál is jelezhetők – zárul a Kormányhivatal válasza.
Megesik, hogy trükköznek a boltosok
Miért nem szeretik a bolttulajdonosok a kártyás fizetést, esetenként hangot is adva annak, hogy a tranzakció nekik költségként jelentkezik? Érdemes tudni, hogy vásárlóként csak egy alkalommal kell fizetnünk kártyahasználatért, amit a pénzintézetek jellemzően az éves tagsági díjba építenek be, függetlenül attól, hogy egyszer vásároltunk kártyával az adott évben vagy épp százszor. A kereskedőktől azonban valóban tranzakciós díjat vonnak le a kártyás fizetésért, azonban korántsem annyit, amennyit a vállalkozók érzékeltetnek.
Banktól függően ez általában 1-2 százalék, vagyis ezer forintos vásárlásnál 10-20 forintos terhet jelent, ami nyilvánvalóan nem kellene, hogy bármilyen módon a vásárlón csapódjon le.
Hozzá kell tenni, kiskereskedőknél okozhat problémát, hogy a bank az összeget akár több nap után utalja át, így addig nem férhet hozzá a pénzéhez.
Más kérdés, hogy bizony az sem elképzelhetetlen, hogy egy-egy bolttulajdonost azért zavar a kártyás fizetés, mivel a NAV-rendszerében is látható a tranzakció, így azt az összeget mindenképpen be kell ütnie a pénztárgépbe, vagyis adóznia kell a bevétel után, míg a készpénzes vásárlásnak gyakorlatilag nincs nyoma.
Mit tehet a vásárló, ha jogsértést tapasztal a kártyás fizetésnél?
- Először jelezze a problémát az üzlet vezetőjénél, hátha helyben megoldható a helyzet.
- Ha ez eredménytelen, panasszal fordulhat a területileg illetékes vármegyei kormányhivatal fogyasztóvédelmi osztályához.
- A bankkártyás fizetéssel kapcsolatos problémákat jelentheti a kártyát kibocsátó banknál is.
- Szükség esetén a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi oldalán is bejelentést tehet.
Ajánljuk még:
Rejtélyes kínai hívásokat kap egyre több debreceni! Beindult a találgatás, mit akarnak tőlük – ez áll a háttérben
Gyerekek terrorizálták az utasokat a hajdú-bihari állomáson! Olcsón megúszta, akit csak leszólítottak…
Borzasztó: intenzív osztályon küzd az életéért a debreceni baleset sérültje – fotókkal, videóval