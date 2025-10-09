Az ismerős, hogy ezer forint alatt nem enged kártyával fizetni a debreceni boltos?

Van egy üzlet Debrecenben, a Petőfi téren, ahol nem lehet bankkártyával fizetni: csak készpénzt fogadnak el vagy utalással tudunk vásárolni SimplePay alkalmazáson keresztül. Egy, a Piac utca közelében lévő sörözőben állítólag ki is helyeztek egy táblát, miszerint egy bizonyos összeg alatt nem fogadják el a kártyát. Egy belvárosi gyógynövénybolt vásárlói pedig arról panaszkodtak, hogy többször észlelték, hogy ezer forint alatti vásárlásnál megtagadják a kártyás fizetés lehetőségét, a POS-terminál meghibásodására hivatkozva.

Szabályszerű-e a minimális limit kártyás fizetés esetén?

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Három különböző hely, de természetesen nem elszigetelt esetek, valószínűleg mindenki be tud számolni hasonló történésről, bosszús bolttulajdonosokról, akik nemtetszésüket fejezik ki, ha kisebb összeget akar kártyával fizetni a vásárló. Olvasói megkeresésekre, ismeretségi körből származó történetekre és személyes tapasztalatokra alapozva jártunk utána annak, mennyire jogszerű a hasonló kereskedelmi gyakorlat.

Szabályos-e a minimális összeg meghatározása kártyás fizetéskor?

Megkeresést küldtünk a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztályának a bankkártyás fizetésekhez köthető anomáliákkal kapcsolatban. Arról is érdeklődtünk, mit tehetünk vevőként, ha ilyesmit tapasztalunk. A válaszok egy részén azonban mi is meglepődtünk.

Mint a hivatal írja, a bankkártyás fizetés elfogadása Magyarországon önként vállalt kereskedői szolgáltatás, vagyis a jogszabály nem írja ezt elő kötelező jelleggel minden kereskedőnek.

Fontos tudni azonban, hogy 2021. január 1. óta az online pénztárgéppel működő kereskedőknek kötelező valamilyen elektronikus fizetési lehetőséget biztosítaniuk, ilyen például a bankkártyával, a mobilalkalmazással, vagy az átutalással történő fizetés. A SimplePay alkalmazáson keresztül történő fizetés is megfelel ennek az előírásnak.

Ami a minimális vásárlási összeghatárhoz kötött kártyaelfogadást illeti, a hatóság tapasztalata az, hogy a kereskedők pénzforgalmi szolgáltatókkal kötött szerződéseik szerint nem tilthatják meg a kártyás fizetést egy meghatározott összeg alatt

– fogalmaznak, hozzátéve, a fogyasztóvédelmi szabályozás e tekintetben egyértelmű: az online pénztárgép használatára kötelezett kereskedőnek biztosítania kell a fogyasztó számára az elektronikus fizetés lehetőségét.

A kereskedők tehát jogszerűen nem köthetik egyoldalú feltételhez, így például vásárlási limithez az elektronikus fizetés elfogadását. Ez fogyasztóvédelmi szempontból jogsértő gyakorlat.

Ha egy üzletben a fogyasztó ilyet, vagy egyéb jogsértést tapasztal, lehetősége van panasszal élni. Elsőként célszerű az üzlet vezetőjénél jelezni a problémát, amennyiben ez nem vezet eredményre, a területileg illetékes vármegyei kormányhivatal fogyasztóvédelmi osztályához lehet fordulni. A bankkártyás fizetéssel kapcsolatos problémák a kártyát kibocsátó banknál, illetve a Magyar Nemzeti Banknál is jelezhetők – zárul a Kormányhivatal válasza.