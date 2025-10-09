október 9., csütörtök

Dénes névnap

15°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tranzakciós díj

1 órája

Az ismerős, hogy ezer forint alatt nem enged kártyával fizetni a debreceni boltos?

Címkék#debrecen#bankkártyás fizetés#bankkártya

A fogyasztóvédelmet kérdeztük, mennyire szabályos az ilyen kereskedői gyakorlat. Több helyen előfordul ugyanis a vármegyeszékhelyen, hogy az üzlet tulajdonosa vagy az alkalmazott megtagadja a bankkártyás fizetést egy bizonyos összeghatár alatt.

Hajnal László

Van egy üzlet Debrecenben, a Petőfi téren, ahol nem lehet bankkártyával fizetni: csak készpénzt fogadnak el vagy utalással tudunk vásárolni SimplePay alkalmazáson keresztül. Egy, a Piac utca közelében lévő sörözőben állítólag ki is helyeztek egy táblát, miszerint egy bizonyos összeg alatt nem fogadják el a kártyát. Egy belvárosi gyógynövénybolt vásárlói pedig arról panaszkodtak, hogy többször észlelték, hogy ezer forint alatti vásárlásnál megtagadják a kártyás fizetés lehetőségét, a POS-terminál meghibásodására hivatkozva.

kártyás fizetés kisboltban, a minimális összeg nem szabályos feltétel
Szabályszerű-e a minimális limit kártyás fizetés esetén?
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Három különböző hely, de természetesen nem elszigetelt esetek, valószínűleg mindenki be tud számolni hasonló történésről, bosszús bolttulajdonosokról, akik nemtetszésüket fejezik ki, ha kisebb összeget akar kártyával fizetni a vásárló. Olvasói megkeresésekre, ismeretségi körből származó történetekre és személyes tapasztalatokra alapozva jártunk utána annak, mennyire jogszerű a hasonló kereskedelmi gyakorlat.

Szabályos-e a minimális összeg meghatározása kártyás fizetéskor?

Megkeresést küldtünk a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztályának a bankkártyás fizetésekhez köthető anomáliákkal kapcsolatban. Arról is érdeklődtünk, mit tehetünk vevőként, ha ilyesmit tapasztalunk. A válaszok egy részén azonban mi is meglepődtünk.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Mint a hivatal írja, a bankkártyás fizetés elfogadása Magyarországon önként vállalt kereskedői szolgáltatás, vagyis a jogszabály nem írja ezt elő kötelező jelleggel minden kereskedőnek.

Fontos tudni azonban, hogy 2021. január 1. óta az online pénztárgéppel működő kereskedőknek kötelező valamilyen elektronikus fizetési lehetőséget biztosítaniuk, ilyen például a bankkártyával, a mobilalkalmazással, vagy az átutalással történő fizetés. A SimplePay alkalmazáson keresztül történő fizetés is megfelel ennek az előírásnak.

Ami a minimális vásárlási összeghatárhoz kötött kártyaelfogadást illeti, a hatóság tapasztalata az, hogy a kereskedők pénzforgalmi szolgáltatókkal kötött szerződéseik szerint nem tilthatják meg a kártyás fizetést egy meghatározott összeg alatt

 – fogalmaznak, hozzátéve, a fogyasztóvédelmi szabályozás e tekintetben egyértelmű: az online pénztárgép használatára kötelezett kereskedőnek biztosítania kell a fogyasztó számára az elektronikus fizetés lehetőségét. 

A kereskedők tehát jogszerűen nem köthetik egyoldalú feltételhez, így például vásárlási limithez az elektronikus fizetés elfogadását. Ez fogyasztóvédelmi szempontból jogsértő gyakorlat.

Ha egy üzletben a fogyasztó ilyet, vagy egyéb jogsértést tapasztal, lehetősége van panasszal élni. Elsőként célszerű az üzlet vezetőjénél jelezni a problémát, amennyiben ez nem vezet eredményre, a területileg illetékes vármegyei kormányhivatal fogyasztóvédelmi osztályához lehet fordulni. A bankkártyás fizetéssel kapcsolatos problémák a kártyát kibocsátó banknál, illetve a Magyar Nemzeti Banknál is jelezhetők – zárul a Kormányhivatal válasza.

LUS_5403
Az online pénztárgép használatára kötelezett kereskedőnek biztosítania kell a fogyasztó számára az elektronikus fizetés lehetőségét
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Megesik, hogy trükköznek a boltosok

Miért nem szeretik a bolttulajdonosok a kártyás fizetést, esetenként hangot is adva annak, hogy a tranzakció nekik költségként jelentkezik? Érdemes tudni, hogy vásárlóként csak egy alkalommal kell fizetnünk kártyahasználatért, amit a pénzintézetek jellemzően az éves tagsági díjba építenek be, függetlenül attól, hogy egyszer vásároltunk kártyával az adott évben vagy épp százszor. A kereskedőktől azonban valóban tranzakciós díjat vonnak le a kártyás fizetésért, azonban korántsem annyit, amennyit a vállalkozók érzékeltetnek. 

Banktól függően ez általában 1-2 százalék, vagyis ezer forintos vásárlásnál 10-20 forintos terhet jelent, ami nyilvánvalóan nem kellene, hogy bármilyen módon a vásárlón csapódjon le.

Hozzá kell tenni, kiskereskedőknél okozhat problémát, hogy a bank az összeget akár több nap után utalja át, így addig nem férhet hozzá a pénzéhez.

Más kérdés, hogy bizony az sem elképzelhetetlen, hogy egy-egy bolttulajdonost azért zavar a kártyás fizetés, mivel a NAV-rendszerében is látható a tranzakció, így azt az összeget mindenképpen be kell ütnie a pénztárgépbe, vagyis adóznia kell a bevétel után, míg a készpénzes vásárlásnak gyakorlatilag nincs nyoma.

Mit tehet a vásárló, ha jogsértést tapasztal a kártyás fizetésnél?

  1. Először jelezze a problémát az üzlet vezetőjénél, hátha helyben megoldható a helyzet.
  2. Ha ez eredménytelen, panasszal fordulhat a területileg illetékes vármegyei kormányhivatal fogyasztóvédelmi osztályához.
  3. A bankkártyás fizetéssel kapcsolatos problémákat jelentheti a kártyát kibocsátó banknál is.
  4. Szükség esetén a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi oldalán is bejelentést tehet.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu